Metaplanet Membeli 4.279 Bitcoin, Meningkatkan Kepemilikan Menjadi 35.102 BTC saat Risiko Neraca Meningkat

Metaplanet meningkatkan kepemilikan Bitcoin-nya menjadi 35.102 BTC setelah membeli 4.279 BTC pada 30 Desember seharga ¥69,855 miliar, menurut pengungkapan perusahaan. Transaksi ini menempatkan perusahaan yang terdaftar di Tokyo tersebut di antara perusahaan publik terbesar secara global yang memegang Bitcoin sebagai aset treasury. Bitcoin Diperdagangkan di Bawah Harga Pembelian Rata-rata Metaplanet Pembelian ini datang pada momen yang sensitif, […]

Postingan Metaplanet Membeli 4.279 Bitcoin, Meningkatkan Kepemilikan menjadi 35.102 BTC saat Risiko Neraca Semakin Dalam pertama kali muncul di CoinChapter.