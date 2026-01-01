BursaDEX+
Bisakah Holder Jangka Panjang Ethereum Mendorong Harga Melewati $3.000?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 16:20
Harga Ethereum bergerak sideways sejak akhir Desember 2025, kesulitan membentuk tren yang jelas. ETH telah berulang kali menguji resistance tanpa konfirmasi. 

Meskipun aksi harga cenderung datar, sentimen di berbagai kelompok investor telah membaik, menunjukkan konsolidasi mungkin mendekati akhir seiring kepercayaan pasar perlahan pulih kembali.

Pemegang Ethereum Tersenyum Saat 2026 Tiba

ETF Ethereum menutup 2025 dengan catatan konstruktif setelah Desember yang volatil. ETF ETH Spot mencatat inflow gabungan sebesar $67 juta, membalikkan hampir dua minggu outflow yang stabil. Pergeseran ini menunjukkan minat institusional yang terbarukan setelah periode penghindaran risiko yang didorong oleh ketidakpastian makroekonomi.

Inflow tersebut menunjukkan investor makro mungkin melakukan reposisi untuk tahun baru. Meskipun sentimen Desember tetap berhati-hati, aliran awal 2026 mengimplikasikan ekspektasi yang membaik terhadap kinerja harga Ethereum. Aktivitas ETF sering mencerminkan keyakinan jangka panjang, memperkuat pandangan bahwa tekanan penurunan mungkin melemah di kalangan pelaku pasar yang lebih luas.

Aliran ETF Ethereum. Sumber: SoSoValue

Data on-chain mendukung narasi sentimen yang membaik. Coin Days Destroyed, atau CDD, hanya menunjukkan satu lonjakan signifikan sepanjang Desember. Di luar peristiwa tersebut, indikator tetap rendah, menandakan aktivitas distribusi terbatas di antara pemegang jangka panjang.

CDD mengukur bagaimana koin yang dipegang lama bergerak on-chain, sering menyoroti penjualan oleh investor berpengalaman. LTH Ethereum tampaknya tidak mau melepas posisi meskipun ETH gagal merebut kembali $3.000 selama lebih dari dua minggu. Perilaku ini menunjukkan keyakinan pada valuasi masa depan yang lebih tinggi dan mengurangi tekanan supply jangka pendek.

Perubahan Posisi HODLer Ethereum. Sumber: Glassnode

Harga ETH Melanjutkan Hubungan yang Tegang Dari 2025

Ethereum diperdagangkan di dekat $2.975 pada saat penulisan, bertahan tepat di bawah resistance $3.000. Level ini telah membatasi kenaikan harga untuk sebagian besar Desember 2025. Penembusan berkelanjutan di atasnya tetap krusial untuk mengonfirmasi struktur bullish yang terbarukan.

Sentimen pemegang yang positif dapat membantu harga Ethereum menembus di atas $3.000 selama minggu pertama 2026. Akumulasi berkelanjutan dan inflow ETF yang stabil dapat memberikan momentum yang cukup. Breakout yang terkonfirmasi dapat memungkinkan harga Ethereum menargetkan $3.131, selaras dengan resistance sebelumnya yang berubah menjadi potensi support.

Analisis Harga ETH. Sumber: TradingView

Namun, risiko penurunan tetap ada di tengah kondisi pasar yang tidak pasti. Pullback pasar yang lebih luas dapat memicu koreksi harga ETH menuju $2.902. Tekanan jual yang meningkat dapat memperpanjang kerugian hingga $2.796, yang akan membatalkan prospek bullish dan mengalihkan fokus kembali ke posisi defensif.

Sumber: https://beincrypto.com/ethereum-etf-inflows-but-price-stagnates/

