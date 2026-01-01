BursaDEX+
Metaplanet, sebuah perusahaan publik Jepang yang berfokus pada Bitcoin, memulai

Metaplanet Jepang Membeli 4.279 BTC saat 2026 Dimulai

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/01 18:43
Metaplanet, sebuah perusahaan publik Jepang yang berfokus pada Bitcoin, memulai tahun baru dengan kuat melalui pembelian Bitcoin besar yang menarik perhatian komunitas kripto.

Dengan perusahaan yang sering meniru akuisisi Bitcoin tanpa henti milik Strategy dalam jumlah besar, Metaplanet terus menumpuk cryptocurrency terkemuka ini, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dalam waktu dekat.

Analis kripto populer di CryptoQuant Maartun pada hari Kamis, 1 Januari, membagikan detail akuisisi Bitcoin besar dari Metaplanet saat perusahaan tersebut membeli Bitcoin senilai lebih dari $380 juta.

Metaplanet menutup 2025 dengan 35.102 BTC

Menurut pengajuan yang dibagikan oleh perusahaan, Metaplanet membeli tambahan 4.279 BTC dengan harga rata-rata ¥16.325.148 per Bitcoin, mewakili sekitar $104.638.

Dengan pembelian Bitcoin terbarunya, total kepemilikan Bitcoin Metaplanet kini telah mencapai 35.102 BTC yang masif, terakumulasi dengan harga pembelian rata-rata $102.000 per Bitcoin. Dengan demikian, total kepemilikan Bitcoin Metaplanet kini berada pada basis biaya agregat lebih dari $3,5 miliar.

Sementara Metaplanet terus memperluas perbendaharaan Bitcoin-nya dengan kecepatan yang luar biasa sepanjang 2025, langkah ini semakin menyoroti keyakinan jangka panjang yang agresif terhadap Bitcoin.

Meskipun demikian, pencapaian mengesankan Metaplanet ini berkat penerapan konsisten dari pendapatan operasional dan pendanaan pasar modal untuk terus menumbuhkan cadangan aset digitalnya, terutama Bitcoin.

Berdasarkan data yang ditampilkan oleh perusahaan, Metaplanet menunjukkan kekuatan mengesankan dalam akumulasi kepemilikan Bitcoin-nya di Q2 2025, yang mencakup sekitar 129,4% dari pertumbuhan cadangannya.

Dengan 35.102 BTC yang masif berada di cadangannya, Metaplanet masuk dalam peringkat perusahaan perbendaharaan Bitcoin terbesar dan tercepat berkembang.

Sumber: https://u.today/japans-metaplanet-buys-4279-btc-as-2026-begins

