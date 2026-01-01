CEO Trust Wallet: Kami sedang mengatasi masalah ekstensi yang tidak dapat diunduh dari Chrome Web Store; waspadai aplikasi palsu.

PANews melaporkan pada tanggal 1 Januari bahwa CEO Trust Wallet Eowync.eth memposting di platform X mengingatkan komunitas bahwa beberapa pengguna mungkin telah memperhatikan ekstensi browser Trust Wallet sementara tidak tersedia untuk diunduh dari Chrome Web Store. Hal ini disebabkan oleh kerentanan di Chrome Web Store yang ditemui selama rilis versi baru. Google telah mengonfirmasi masalah tersebut dan sedang menyelidikinya secara internal. Versi baru Trust Wallet menyertakan fitur yang dirancang untuk membantu pemohon penggantian dalam mengirimkan kode verifikasi melalui ekstensi, yang membantu memverifikasi kepemilikan dompet pengguna yang terdampak dengan lebih baik dan membedakan mereka dari peretas/penipu. Pengguna juga harus waspada terhadap ekstensi browser Trust Wallet palsu.

