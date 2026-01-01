BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada 1 Januari bahwa CEO Trust Wallet Eowync.eth memposting di platform X mengingatkan komunitas bahwa beberapa pengguna mungkin telah memperhatikan Trust WalletPANews melaporkan pada 1 Januari bahwa CEO Trust Wallet Eowync.eth memposting di platform X mengingatkan komunitas bahwa beberapa pengguna mungkin telah memperhatikan Trust Wallet

CEO Trust Wallet: Kami sedang mengatasi masalah ekstensi yang tidak dapat diunduh dari Chrome Web Store; waspadai aplikasi palsu.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/01 20:44
Intuition
TRUST$0,112-%2,60
Ambire Wallet
WALLET$0,01139-%4,28
Notcoin
NOT$0,0006486-%13,20
Ethereum
ETH$3.343,68+%0,52
MAY
MAY$0,0137-%1,08

PANews melaporkan pada tanggal 1 Januari bahwa CEO Trust Wallet Eowync.eth memposting di platform X mengingatkan komunitas bahwa beberapa pengguna mungkin telah memperhatikan ekstensi browser Trust Wallet sementara tidak tersedia untuk diunduh dari Chrome Web Store. Hal ini disebabkan oleh kerentanan di Chrome Web Store yang ditemui selama rilis versi baru. Google telah mengonfirmasi masalah tersebut dan sedang menyelidikinya secara internal. Versi baru Trust Wallet menyertakan fitur yang dirancang untuk membantu pemohon penggantian dalam mengirimkan kode verifikasi melalui ekstensi, yang membantu memverifikasi kepemilikan dompet pengguna yang terdampak dengan lebih baik dan membedakan mereka dari peretas/penipu. Pengguna juga harus waspada terhadap ekstensi browser Trust Wallet palsu.

Peluang Pasar
Logo Intuition
Harga Intuition(TRUST)
$0,1119
$0,1119$0,1119
-%2,44
USD
Grafik Harga Live Intuition (TRUST)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38