Apakah Bitcoin Akan Berkinerja Lebih Baik Daripada Emas di 2026?

Emas dan Bitcoin (BTC) sering dibandingkan satu sama lain. Namun sekarang tahun baru akan tiba: mana dari keduanya yang akan berkinerja lebih baik? Dalam artikel ini kami akan menyelami kinerja emas dan Bitcoin di tahun 2026.

Perbandingan antara emas dan BTC

Perbandingan antara emas dan Bitcoin sudah dibuat selama berbulan-bulan. Mereka dipandang sebagai semacam pesaing untuk modal. Mereka juga sering dibandingkan, dengan Bitcoin mendapatkan julukan 'emas digital'. Namun penting juga untuk memahami perbedaannya dengan baik.

Bitcoin dapat digunakan sebagai safe haven, tetapi juga sangat volatil. Karena itu juga dipandang sebagai aset berisiko. Ini juga alasan mengapa emas naik dan Bitcoin tidak. Ketika ada sentimen risk-off, modal sering mengalir keluar dari Bitcoin, meskipun orang mencari safe haven.

Namun perbandingan antara kedua aset ini tetap ada. Bitcoin menunjukkan resistensi terhadap pasar keuangan tradisional. Ini juga membuatnya semacam safe haven, seperti emas. Belakangan ini emas berkinerja jauh lebih baik daripada Bitcoin. Ini karena sentimen risk-off dan ketidakpastian berarti permintaan yang lebih besar untuk safe haven. Di mana BTC turun karenanya, emas justru diuntungkan.

Bitcoin vs emas di 2026

Lalu pertanyaan utamanya adalah apa yang akan dibawa tahun 2026. Bitcoin berkinerja sangat buruk tahun ini dengan penurunan 6%. Emas di sisi lain naik 46,64% dalam tahun lalu (dalam euro). Pada bulan Oktober Bitcoin memiliki keunggulan, sampai tiba-tiba $19,16 miliar posisi dilikuidasi pada 10 Oktober, menurut data dari CoinGlass. Ini menyebabkan sentimen risk-off yang mendorong Bitcoin turun tajam.

Sekarang Bitcoin berada dalam fase konsolidasi. Karena itu analis terbagi tentang apa yang bisa dilakukan Bitcoin. Di satu sisi ada analis yang mengharapkan kenaikan ke $200.000, tetapi yang lain mengharapkan penurunan ke $50.000. Sementara itu emas juga turun sedikit menjelang akhir tahun. Selain itu kami sekarang berada di bawah ATH. Pertumbuhan besar juga diharapkan untuk emas.

Terutama akan menunggu apakah Bitcoin atau emas akan berkinerja lebih baik. Secara historis Bitcoin berkinerja lebih kuat daripada emas. Dalam sepuluh tahun terakhir emas naik 240%, sementara Bitcoin naik dengan luar biasa 29.730%.

