Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi kontrak sebesar $166 juta terjadi di seluruh jaringan, terutama melibatkan posisi long.

PANews melaporkan pada 1 Januari bahwa, menurut data CoinAnk, total jumlah likuidasi untuk kontrak futures cryptocurrency di seluruh jaringan mencapai $166 juta dalam 24 jam terakhir, termasuk $120 juta pada posisi long dan $46,0208 juta pada posisi short. Total jumlah likuidasi untuk BTC adalah $33,2382 juta, dan untuk ETH adalah $14,0731 juta.

