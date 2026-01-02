Opsi Bitcoin Tidak Dapat Membatasi atau Membendung Pertumbuhan Harga BTC

Dinamika Pasar Bitcoin Bergeser Saat Strategi Opsi Mempengaruhi Aksi Harga

Saat harga Bitcoin memasuki tren menurun pada bulan November, para pelaku pasar mempertanyakan mengapa aliran institusional dan akumulasi korporat gagal mempertahankan harga di atas level resistensi kunci. Salah satu penjelasan utama berpusat pada meningkatnya permintaan untuk opsi Bitcoin, khususnya terkait dengan BlackRock iShares spot Bitcoin ETF, yang telah mengalami pertumbuhan open interest yang signifikan. Tren ini menunjukkan pergeseran dari strategi cash-and-carry tradisional ke generasi yield berbasis opsi, membentuk kembali dinamika pasar.

Poin-Poin Penting

Covered call muncul sebagai strategi yang lebih disukai di tengah runtuhnya pengembalian cash-and-carry namun tidak menekan harga Bitcoin secara struktural.

Rasio put-to-call yang stabil dan peningkatan permintaan opsi put menunjukkan hedging yang berkelanjutan di samping sentimen bullish.

Pertumbuhan open interest opsi Bitcoin, mencapai $49 miliar dari $39 miliar secara year-over-year, menandakan aktivitas opsi yang kuat.

Indikator pasar menunjukkan bahwa sementara beberapa trader melakukan hedge risiko dengan put, yang lain menjual call untuk yield, menciptakan posisi opsi yang seimbang.

Ticker yang disebutkan: Tidak disebutkan.

Sentimen: Netral hingga hati-hati bullish

Dampak harga: Netral, karena aktivitas opsi menunjukkan sentimen pasar yang seimbang dan manajemen risiko.

Konteks Pasar

Sebagai respons terhadap runtuhnya arbitrase cash-and-carry, trader semakin beralih ke strategi opsi untuk menghasilkan yield, mencerminkan tren adaptasi pasar yang lebih luas. Penurunan premi futures Bitcoin dari lebih dari 10% menjadi di bawah 5% mencontohkan pergeseran ini, karena dana mencari pengembalian yang lebih tinggi melalui posisi covered call, dibuktikan oleh open interest yang meningkat menjadi $40 miliar di pasar opsi.

Alih-alih membatasi pasar, perdagangan opsi tampaknya menjadi mekanisme utama di mana volatilitas Bitcoin dimonetisasi. Rasio put-to-call yang stabil di bawah 60%, dikombinasikan dengan peningkatan pembelian perlindungan risiko, menunjukkan bahwa pelaku pasar mempertahankan posisi hedging yang seimbang. Selain itu, volatilitas tersirat telah menurun dari 57% menjadi di bawah 45%, lebih lanjut mengurangi premi dan menandakan gejolak pasar yang lebih mereda.

Perilaku pasar menunjukkan bahwa, alih-alih mencegah pergerakan ke atas, strategi opsi memainkan peran dalam penemuan harga dan manajemen risiko. Penjual opsi call sering kali termotivasi untuk membeli Bitcoin di pasar spot untuk melakukan hedge eksposur mereka, yang mengarah pada interaksi kompleks yang mendukung daripada menekan lintasan harga Bitcoin.

Secara keseluruhan, lingkungan opsi mencerminkan pendekatan pragmatis, menyalurkan volatilitas ke dalam yield daripada penekanan pasar secara langsung, menyoroti strategi yang berkembang dalam lanskap cryptocurrency yang lebih luas di tengah peluang cash-and-carry yang mereda.

