Penerbit Stablecoin Tether Kepemilikan Bitcoin di 2026 Mencapai 96.185 BTC; Detail

TLDR

Tether menambahkan 8.888,8888888 BTC ke cadangannya pada 1 Januari 2026.

Total pembelian Bitcoin Q4 2025 diperkirakan mencapai 9.850 BTC oleh EmberCN.

Cadangan BTC Tether mencapai 96.185 BTC senilai $8,42 miliar.

Harga pembelian rata-rata kepemilikan BTC Tether sekitar $51.117.

Tether telah mengonfirmasi penambahan hampir 9.000 Bitcoin ke cadangannya selama kuartal keempat tahun 2025. Langkah terbaru ini membawa total kepemilikan Bitcoin perusahaan menjadi 96.185 BTC, menjadikannya salah satu pemegang aset digital terbesar yang diketahui secara global.

Transfer yang Dikonfirmasi dan Akumulasi Q4 yang Diperkirakan

CEO Tether Paolo Ardoino secara publik mengonfirmasi bahwa perusahaan memindahkan 8.888,8888888 BTC dari Bitfinex ke alamat cadangannya. Transfer tersebut dilakukan pada 1 Januari 2026, dengan koin senilai sekitar $778,7 juta pada saat eksekusi. Data blockchain yang terkait dengan alamat cadangan Tether yang diketahui mengonfirmasi pergerakan ini.

Data dari perusahaan analitik blockchain EmberCN memperkirakan bahwa Tether mengakuisisi sekitar 9.850 BTC selama kuartal keempat tahun 2025.

Perusahaan tersebut mengindikasikan bahwa pola akumulasi ini terstruktur dan tidak berdasarkan reaksi pasar jangka pendek. EmberCN juga melacak penarikan 961 BTC oleh Tether dari Bitfinex pada 7 November, senilai hampir $97,18 juta.

Pembelian Selama Penurunan Pasar

Tether melakukan pembelian ini saat harga Bitcoin menurun sepanjang Q4 2025. Selama kuartal tersebut, Bitcoin turun di bawah $90.000 dan mengakhiri tahun dengan penurunan sekitar 22% dari kuartal sebelumnya. Pergerakan harga ini terjadi bersamaan dengan pengetatan keuangan global dan ketidakpastian di seluruh pasar kripto.

Sementara banyak investor mengurangi eksposur, Tether meningkatkan cadangannya. Akuisisi Q4 menandai kuartal ketiga di tahun 2025 di mana Tether memindahkan sekitar 8.888 BTC ke dalam cadangannya. Jumlah yang berulang menunjukkan strategi kuartalan daripada keputusan reaktif.

Total Cadangan Bitcoin dan Posisi Pasar

Menyusul transaksi terbaru, cadangan Bitcoin Tether mencapai 96.185 BTC. Pada tingkat pasar saat ini, nilainya diperkirakan sekitar $8,42 miliar. Biaya akuisisi rata-rata perusahaan untuk kepemilikan Bitcoinnya sekitar $51.117. Ini memberikan Tether lebih dari $3,5 miliar keuntungan yang belum direalisasi berdasarkan harga saat ini.

Cadangan ini menjadikan Tether pemegang Bitcoin terbesar kelima yang diketahui. Cadangannya lebih besar dari MARA Holdings, yang memegang sekitar 53.250 BTC. Namun, Tether masih memegang lebih sedikit dari Strategy, yang melaporkan 672.497 BTC pada akhir tahun 2025.

Strategi Jangka Panjang dan Pendekatan Investasi

Tether mulai membangun cadangan Bitcoinnya pada tahun 2023 dengan mengalokasikan 15% dari keuntungan operasional bersih yang direalisasi untuk aset tersebut. Perusahaan telah mengikuti pendekatan ini secara konsisten sepanjang tahun 2025. Tether memperoleh lebih dari $10 miliar keuntungan bersih dalam tiga kuartal pertama tahun ini, terutama dari investasi Treasury AS.

Pernyataan publik dari perusahaan menggambarkan Bitcoin sebagai aset cadangan jangka panjang. Tether memposisikan akumulasi sebagai lindung nilai terhadap risiko sistemik yang lebih luas. Strateginya lebih selaras dengan manajemen neraca tradisional daripada aktivitas perdagangan spekulatif.

Pembelian Bitcoin berkelanjutan Tether menunjukkan tren pemain yang berfokus pada infrastruktur meningkatkan eksposur meskipun volatilitas pasar terus berlanjut. Meskipun efek harga jangka pendek tetap tidak pasti, akumulasi yang stabil mencerminkan rencana manajemen modal yang terdefinisi.

Postingan Penerbit Stablecoin Tether Kepemilikan Bitcoin di 2026 Mencapai 96.185 BTC; Detail pertama kali muncul di CoinCentral.