Berita Kripto: Ekstensi Chrome Trust Wallet Dihapus Sementara Setelah Bug Pembaruan

Ekstensi Chrome Trust Wallet menjadi tidak tersedia setelah masalah teknis menunda pembaruan yang menambahkan alat penggantian untuk korban peretasan.

Ekstensi browser Trust Wallet untuk Google Chrome Web Store sementara tidak tersedia menyusul masalah rilis. Gangguan ini menunda pembaruan yang dimaksudkan untuk membantu korban pelanggaran keamanan terbaru. Akibatnya, ekstensi resmi tidak dapat diunduh oleh pengguna yang saat ini menggunakan Chrome.

Penundaan Pembaruan Trust Wallet Menyusul Masalah Teknis Chrome Store

CEO Trust Wallet Eowyn Chen mengkonfirmasi bahwa ekstensi tersebut dihapus karena bug pada Chrome Web Store. Dia mengatakan masalah ini terjadi saat mereka merilis versi baru. Yang penting, pembaruan tersebut menampilkan pemeriksaan untuk pengajuan klaim penggantian.

Menurut Chen, Google telah mengenali masalah tersebut dan mengutamakannya di dalam perusahaan. Itulah mengapa Trust Wallet mengharapkan ekstensi akan kembali setelah resolusi. Sementara itu, pengguna didesak untuk bersabar dan berhati-hati.

Alasan penundaan adalah untuk membantu korban peretasan Hari Natal. Secara khusus, ini memungkinkan pengguna yang terkena dampak untuk mengirim kode verifikasi dari ekstensi itu sendiri. Proses ini membantu mengkonfirmasi kepemilikan dompet dan memastikan bahwa korban dipisahkan dari non-korban.

Chen mengungkapkan bahwa 2.596 alamat dompet terpengaruh dalam insiden tersebut. Dari kelompok itu, Trust Wallet menerima sekitar 5.000 klaim penggantian. Perbedaan ini menunjukkan banyak pengajuan duplikat atau palsu.

Peretasan Trust Wallet terjadi pada Hari Natal dan mengosongkan lebih dari $7 juta dana pengguna. Trust Wallet berkomitmen untuk mengganti korban yang terverifikasi setelah melakukan investigasi internal. Insiden tersebut mengembalikan kekhawatiran tentang keamanan dompet kripto berbasis browser.

Ekstensi browser tidak kebal terhadap kerentanan karena mereka digunakan dalam lingkungan yang terhubung internet. Untuk alasan ini, mereka sering diserang oleh phishing atau pembaruan berbahaya. Data industri menggambarkan fakta bahwa dompet berbasis ekstensi terpapar risiko yang lebih besar daripada solusi penyimpanan dingin.

Trust Wallet mengatakan instalasi yang ada mungkin terus berfungsi. Namun, pengguna harus memeriksa nomor versi mereka segera. Versi 2.69 adalah rilis aman yang dimaksudkan dan versi 2.68 baru-baru ini ditandai sebagai rentan.

Risiko Keamanan Menyoroti Tantangan Ekstensi Dompet yang Berkembang

Insiden ini menyoroti risiko terhadap ekstensi browser dompet kripto secara umum. Dompet panas yang terhubung ke browser terus menjadi target umum untuk serangan.

Respons Trust Wallet ditujukan untuk pembatasan kerusakan dan penggantian pengguna. Namun, jumlah klaim palsu memperumit proses verifikasi. Akibatnya, pemeriksaan identitas yang lebih ketat diperlukan.

Pembaruan yang tertunda membawa kode verifikasi secara langsung dan hanya terkait dengan penggunaan ekstensi. Tujuan mekanisme ini adalah untuk meminimalkan penipuan dalam proses penggantian. Metode serupa sedang digunakan pada semakin banyak platform kripto besar.

Hingga pemulihan, Trust Wallet merekomendasikan pengguna baru untuk menggunakan aplikasi seluler. Aplikasi Trust Wallet masih tersedia di platform iOS dan Android. Dompet seluler umumnya memiliki lebih sedikit fitur untuk serangan berbasis browser.

Pengguna juga diperingatkan untuk tidak mencari alternatif di Chrome Web Store. Ekstensi palsu biasanya digunakan untuk menyamar sebagai merek untuk mencuri dana atau kunci pribadi. Trust Wallet menyarankan penggunanya untuk menunggu konfirmasi resmi sebelum menginstal apa pun.

Chen kembali menegaskan bahwa pembaruan hanya akan dikirimkan melalui akun Trust Wallet yang terverifikasi. Dia secara khusus mencatat akun X resmi dan situs web dukungan platform. Sumber lain harus dianggap dengan kecurigaan.

Secara keseluruhan, episode ini sangat berbicara tentang trade-off keamanan yang sedang berlangsung dalam alat penyimpanan mandiri kripto. Sementara ekstensi browser memberikan layanan yang nyaman, mereka juga menghadirkan ancaman khusus. Seiring adopsi meningkat, kemungkinan akan ada perlindungan yang lebih kuat yang menjadi norma di seluruh industri.