Sinyal Volatilitas Harga Bitcoin Menyala untuk Kembalinya TradFi 2026

Bitcoin (BTC) dibuka pada tahun 2026 di harga $87.500 saat pasar bersiap untuk sesi perdagangan Wall Street pertama tahun ini.

Bitcoin menunggu di harga $87.500 untuk dimulainya perdagangan TradFi di pasar global.

Sinyal RSI dan Bollinger Band mengindikasikan volatilitas harga BTC yang besar akan terjadi.

Pelaku pasar mengucapkan selamat tinggal pada teori siklus harga empat tahun.

Trader bersiap untuk volatilitas harga BTC gaya 2023

Data dari TradingView melacak awal yang tenang untuk candle tahunan baru Bitcoin, mengakhiri Q4 yang suram untuk bulls.

Grafik satu jam BTC/USD. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Menjelang kembalinya pasar TradFi, trader terbagi antara kekhawatiran dan harapan untuk pemulihan pasar kripto yang lebih luas.

"Tahun baru, awal yang segar. Kami memiliki bull div 3 hari yang terkunci, tepat di atas support kunci," trader Jelle merangkum dalam analisisnya di X.

Jelle merujuk pada divergensi bullish yang terjadi pada indikator relative strength index (RSI) pada kerangka waktu tiga hari.

"$BTC terlihat bagus untuk kenaikan kuartal ini," tambahnya.

Grafik tiga hari BTC/USD dengan data RSI. Sumber: Jelle/X

Akun analitik Quantdata21 mengantisipasi volatilitas harga BTC sebagai hasil dari RSI mingguan yang rendah dan penyempitan rekor pada indeks volatilitas Bollinger Bands.

Seperti yang dilaporkan Cointelegraph, turunan Bollinger BandWidth dari indikator tersebut mencatat rekor sepanjang Q4, mengimplikasikan bahwa pergerakan naik besar akan terjadi.

"Hanya ada satu kesempatan lain di mana bollinger band width harian telah terkompresi seketat ini dengan RSI mingguan di bawah 40," tulis Quantdata21 pada hari Rabu.

Siklus empat tahun Bitcoin memasuki "era baru"

Grafik satu hari BTC/USD dengan Bollinger Band Width, data RSI satu minggu. Sumber: Quantdata21/X

Kinerja harga Bitcoin di tahun 2025 tetap berakhir rendah saat BTC/USD menyelesaikan candle 12 bulan "merah" pertamanya di tahun pasca-halving.

Ini memicu lebih banyak diskusi tentang apakah siklus harga BTC empat tahun masih relevan.

"RIP Bitcoin 4 Year Cycle," Simon Dixon, pendiri dan CEO perusahaan keamanan Bitcoin Bnk To The Future, mengatakan kepada pengikut X pada hari itu.

Dixon mengatakan bahwa 2026 akan membentuk "era baru" untuk Bitcoin mengingat kerusakan siklus empat tahun.

Grafik 12 bulan BTC/USD. Sumber: Cointelegraph/TradingView

Meskipun demikian, seperti yang dilaporkan Cointelegraph, berbagai perkiraan menuntut all-time high baru di tahun mendatang. $150.000 terbukti sangat populer, dengan panggilan datang dari CEO Strategy Michael Saylor di antara yang lain.

Sementara itu, dalam jangka pendek, trader kripto, analis dan pengusaha Michaël van de Poppe memulai hitung mundur ke $90.000.

"Saya menyarankan, mengingat semakin banyak pintu terbuka bagi orang untuk berinvestasi ke $BTC, bahwa kita akan menguji $90K di minggu mendatang dan mulai menembus ke atas," simpulnya.

Grafik empat jam BTC/USDT dengan data RSI. Sumber: Michaël van de Poppe/X

