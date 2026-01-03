Penerbit stablecoin Tether telah meningkatkan kepemilikan Bitcoin-nya menjadi 96.000 BTC dengan pembelian 8.888 BTC. Pembelian ini menjadikan Tether sebagai dompet Bitcoin terbesar kelima di ruang kripto.

Sementara itu, DeepSnitch AI menjadi berita pasar kripto hari ini karena presale-nya terus mendapatkan daya tarik di komunitas kripto. Proyek ini telah memberikan lebih dari 108% keuntungan kepada pendukung awal dan dapat melonjak 100X di 2026.

Ada spekulasi di pasar bahwa listing exchange potensial dapat terjadi sangat segera. Investor cerdas yang tahu betapa pentingnya masuk lebih awal sudah berbondong-bondong ke DeepSnitch AI dan mendapatkan koin DSNT di $0,03142.

Tether mengakhiri 2025 dengan pembelian Bitcoin besar lainnya, mengakuisisi 8.888 BTC. Pembelian tersebut mengangkat kepemilikan yang diungkapkan menjadi lebih dari 96.000 koin, CEO Paolo Ardoino mengkonfirmasi. Penerbit stablecoin ini sekarang masuk peringkat di antara pemegang Bitcoin terbesar di dunia.

Berita pasar kripto hari ini mengungkapkan bahwa Tether adalah dompet terbesar kelima secara keseluruhan dan perbendaharaan perusahaan swasta terbesar kedua. Pembelian terbaru adalah bagian dari strategi Tether menggunakan 15% dari keuntungan kuartalan untuk membeli Bitcoin sebagai bagian dari rencana diversifikasi cadangannya.

Berita pasar kripto hari ini: 3 altcoin yang dapat melonjak di 2026

1. DeepSnitch AI memimpin berita utama kripto global saat presale mendapatkan momentum

Di seluruh berita pasar kripto hari ini, satu proyek terus menonjol karena utilitas dan potensi pertumbuhannya. Namanya adalah DeepSnitch AI.

Alih-alih mengandalkan hype, ia memberikan alat intelijen yang nyata dan berfungsi yang membantu trader menavigasi pasar yang volatile. DeepSnitch AI beroperasi melalui jaringan agen khusus yang bekerja bersama di dalam satu dashboard terpadu.

SnitchFeed melacak posisi whale dan perubahan sentimen sebelum sebagian besar trader menyadarinya. SnitchScan secara diam-diam bekerja di latar belakang, menyaring kontrak mencurigakan dan mengidentifikasi tanda-tanda rug sebelum kerusakan terjadi.

SnitchGPT mengikat semuanya bersama dengan menerjemahkan pergerakan on-chain yang rumit menjadi penjelasan sederhana yang benar-benar dapat Anda pahami. Tingkat kejelasan ini adalah alasan utama DeepSnitch AI terus muncul di berita pasar kripto utama hari ini dan bahkan di berita utama kripto global.

Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $1 juta dan termasuk di antara koin-koin yang menurut analis dapat melihat lebih banyak kenaikan di minggu-minggu mendatang. Harga rendah $0,03142 adalah kesempatan baik untuk bergabung dengan DeepSnitch AI sebelum harga melonjak di tahap-tahap berikutnya.

2. Harga Aixbt rebound ke level yang lebih tinggi

Koin bertenaga AI, Aixbt, adalah salah satu koin trending yang memimpin pembaruan pasar kripto hari ini. Data CoinGecko menunjukkan harga Aixbt turun ke $0,030 sebelum melonjak ke $0,038.

Seorang analis kripto, Jaz, memposting grafik di X yang menunjukkan koin Aixbt diperdagangkan di bawah trendline resistance. Jika ditembus, dia memperkirakan bahwa harga koin Aixbt dapat melonjak ke $0,18. Cryptobull_360 memberikan prediksi yang lebih konservatif sebesar $0,052.

3. Harga Fasttoken mendapatkan kembali momentum

Harga Fasttoken telah mengkonsolidasikan antara $1,00 dan $1,15 dalam minggu terakhir. Harganya baru-baru ini melonjak 173% pada 18 Desember, tetapi turun karena tekanan jual yang tinggi.

Per 1 Januari, harga Fasttoken diperdagangkan di $1,09. Data CoinGecko menunjukkan harganya telah melonjak 1,5% pada kerangka waktu mingguan. Digitalcoinprice memperkirakan harga Fasttoken dapat diperdagangkan antara $1,49 dan $1,92 tahun ini.

Kesimpulan

Singkatnya, altcoin yang membakar berita pasar kripto hari ini adalah DeepSnitch AI, Fasttoken, dan Aixbt. Sementara itu, investor yang tahu nilai sebenarnya sedang menggalang dukungan untuk DeepSnitch AI karena utilitas AI-nya dan kapitalisasi pasar yang kecil.

Proyek ini menawarkan bonus 100% bagi mereka yang membeli koin $5.000+ dengan kode DSNTVIP100. Proyek ini juga memiliki bonus 50% untuk pembelian $2.000+ menggunakan kode DSNTVIP50.

DeepSnitch AI saat ini berada di fase ketiga presale-nya dan telah menetapkan beberapa tonggak sejarah. Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $1M dan melonjak 108% menjadi $0,03142. Bonus 100% dan 50% akan berakhir pada 1 Januari. Jadi, bergabunglah sekarang. Kunjungi situs web resmi untuk informasi lebih lanjut, dan bergabunglah dengan X dan Telegram untuk pembaruan komunitas.

FAQ

1. Bagaimana kinerja pasar kripto hari ini?

Berita pasar kripto hari ini menunjukkan bahwa pasar mendapatkan daya tarik. DeepSnitch AI adalah salah satu gainer teratas, naik lebih dari 108% meskipun koreksi baru-baru ini.

2. Apa berita terbaru dalam kripto?

DeepSnitch AI telah melewati tonggak $1M. Pembaruan pasar kripto hari ini menunjukkan bahwa tiga dari agen AI-nya saat ini sedang live, dengan lebih banyak rilis yang akan terjadi segera.

3. Apakah pasar kripto akan naik?

Pasar kripto telah memulai tahun dengan catatan yang baik. Topik sentral pada berita utama kripto global adalah bahwa bull run potensial dapat terjadi tahun ini. Jadi, investor mencari kripto terbaik untuk memberikan keuntungan tertinggi, dan DeepSnitch AI adalah salah satu koin dalam daftar mereka.