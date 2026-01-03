Rasio Sharpe Bitcoin Berubah Negatif, Tapi Sejarah Mengatakan Fase Ini Bisa Jadi Signifikan

Dengan aksi harga Bitcoin yang terus melemah dan nilainya masih di bawah angka $90.000, banyak metrik dan indikator kunci mulai memasuki wilayah negatif di tahun baru ini. Salah satu metrik utama yang berubah negatif saat tahun dimulai adalah BTC Sharpe Ratio, yang mengukur tingkat risiko aset cryptocurrency unggulan tersebut.

Peluang Risiko Rendah Bitcoin yang Langka Telah Muncul

Volatilitas yang berkelanjutan telah menghambat aksi harga Bitcoin meskipun beberapa kali mencoba bergerak naik, membuat aset ini terjebak di bawah angka $100.000. Meskipun pasar Bitcoin tampak rentan pada pandangan pertama, pemeriksaan lebih dekat terhadap imbal hasil yang disesuaikan dengan risiko mengungkapkan gambaran yang lebih kompleks.

Darkfost, seorang ahli pasar dan penulis di CryptoQuant, telah mendalami kinerja risiko BTC melalui Sharpe Ratio, mengungkapkan pergeseran besar di pasar. Menurut Darkfost, ini adalah alat untuk mengevaluasi risiko berdasarkan volatilitas dan imbal hasil suatu aset. Dengan membandingkan kedua variabel ini, analis dapat menentukan periode ketika eksposur lebih atau kurang berisiko.

Setelah analisisnya terhadap Sharpe Ratio, ahli tersebut mengungkapkan bahwa metrik ini telah berbalik ke wilayah negatif setelah turun ke -0,5, pergerakan yang biasanya terjadi selama periode tekanan pasar atau transisi. Seperti terlihat dalam grafik yang dibagikan oleh Darkfost, metrik ini sekarang mendekati zona risiko rendah historis.

Biasanya, ketika Sharpe ratio turun ke level rendah, ini disertai dengan periode berisiko tinggi. Namun, ini menyiratkan bahwa imbal hasil telah rendah untuk Bitcoin, yang secara alami bersifat volatil. Dengan kata lain, investor telah mengalami serangkaian kerugian sementara volatilitas tetap tinggi.

Pergeseran ini mungkin merupakan tanda kelemahan dalam dinamika pasar Bitcoin. Namun, ini membawa Bitcoin lebih dekat ke area yang secara historis terkait dengan risiko penurunan yang lebih rendah dan peluang jangka panjang.

Darkfost menyoroti bahwa peluang terbaik pada Bitcoin biasanya muncul setelah kerugian telah terealisasi dan koreksi telah diintensifkan oleh volatilitas. Tren ini mengarah pada penurunan signifikan dan imbal hasil negatif.

Untuk alasan ini, Sharpe ratio negatif, seperti penurunan saat ini ke -0,5, dapat mengindikasikan peluang Bitcoin yang menguntungkan. Di masa lalu, peluang pembelian terbaik telah muncul setiap kali rasio ini mencapai zona risiko sangat rendah yang ditunjukkan pada grafik.

Apakah Holder Jangka Panjang Sekarang Membeli Lebih Banyak BTC?

Laporan dari Axel Adler Jr., seorang peneliti dan penulis, menunjukkan bahwa holder jangka panjang Bitcoin menunjukkan ketahanan meskipun fluktuasi harga saat ini. Analisis Adler berfokus pada metrik BTC LTH Distribution Pressure, yang telah mengalami pergeseran kunci yang dapat membentuk lintasan pasar.

Data menunjukkan bahwa LTH Distribution Pressure Index telah turun ke -1,628, yang menyiratkan bahwa metrik tersebut telah bertransisi ke zona Akumulasi. Pergeseran ini menunjukkan tekanan jual minimal dari holder jangka panjang BTC, mengindikasikan pembaruan kepercayaan di antara kelompok tersebut terhadap prospek aset.

Saat ini, pengeluaran LTH harian rata-rata untuk Bitcoin berada di 221 BTC, menandai salah satu level terendah dalam beberapa bulan. Darkfost juga mengindikasikan Spent Output Profit Ratio (SOPR), yang berada di posisi 1,13, mengkonfirmasi bahwa holder BTC tetap berada di level profit. Dengan metrik kunci yang diposisikan pada level kritis ini, struktur pasar tampak menguntungkan.