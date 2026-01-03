Pasar prediksi populer hanya melihat peluang 21 persen Bitcoin mencapai $150.000 pada tahun 2026

Trader di Polymarket tidak mengharapkan reli bitcoin yang eksplosif tahun ini. Mereka memperkirakan peluang Bitcoin (BTC) mencapai 150.000 dolar sebelum akhir tahun hanya 21 persen. Ini sangat kontras dengan analis yang membicarakan tentang bull market yang tertunda dan target harga yang baru benar-benar ambisius pada tahun 2026. Justru ketegangan ini yang membuat angka-angka Polymarket menarik. Di pasar aktual "Harga berapa yang akan dicapai Bitcoin sebelum 2027?" prediksi yang moderat mendominasi. Hasil paling populer adalah harga bitcoin 100.000 dolar. Batas ini sudah kita tembus beberapa kali. Ini mendapat peluang sekitar 80 persen. Level yang lebih tinggi dengan cepat kehilangan dukungan. 120.000 dolar mencatat 45 persen, 130.000 dolar 35 persen dan 140.000 dolar 28 persen. Pada 150.000 dolar, hanya seperlima trader yang tersisa. Ini bukan prediksi tanpa komitmen. Ini adalah taruhan dengan uang, ditempatkan oleh spekulan yang menimbang risiko mereka dengan cermat. Perbedaan itu sangat penting. Bank dan lembaga riset menerbitkan target harga berdasarkan skenario dan asumsi. Polymarket memaksa untuk membuat pilihan. Siapa yang berpartisipasi di sini, menempatkan modal pada hasil konkret dalam periode yang terbatas. Dengan demikian, Polymarket berfungsi kurang sebagai model harga dan lebih sebagai termometer untuk sentimen pasar. Dan termometer itu saat ini tidak menunjukkan euforia, tetapi kehati-hatian. Sikap itu sesuai dengan ketidakpastian yang lebih luas di pasar. Siklus empat tahun yang terkenal seputar bitcoin halving kehilangan nilai prediktifnya. Bitcoin juga menutup tahun 2025 lebih lemah dari yang diharapkan banyak trader. Bagi spekulan aktif, itu bukan alasan untuk menjadi bearish, tetapi untuk bermain kurang agresif. Bitcoin sudah lama lebih dari sekadar beli dan tunggu Angka-angka baru benar-benar mendapat arti ketika Anda melihat bagaimana orang saat ini bertaruh pada bitcoin. Strategi sederhana membeli dan menunggu harga yang lebih tinggi hanyalah salah satu opsi. Pasar telah menjadi lebih kompleks. Investor dan trader memilih antara lain: Membeli bitcoin dengan target penjualan yang telah ditentukan sebelumnya. Perusahaan terus melakukan itu dengan gigih, dengan Strategy di garis depan. Posisi futures dan opsi untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan jangka pendek. Derivatif populer: pada tahun 2025 mencapai lebih dari $86 triliun (!) dolar. Pasar prediksi seperti Polymarket, di mana orang bertaruh pada level harga tertentu. Polymarket jelas termasuk dalam kategori terakhir. Odds yang hati-hati menunjukkan bahwa trader memiliki sedikit kepercayaan pada lompatan harga yang cepat dan ekstrem. Analis melihat lebih jauh ke depan daripada pasar taruhan Sementara itu, banyak analis tetap positif. Pihak besar seperti Standard Chartered, Strategy dan Bernstein menyebut harga bitcoin 150.000 dolar dapat dicapai, tetapi hampir selalu dengan tahun 2026 sebagai horizon waktu. Ekspektasi makro-ekonomi juga berperan. Penunjukan ketua baru Federal Reserve yang akan datang oleh Donald Trump memicu spekulasi tentang penurunan suku bunga. Suku bunga yang lebih rendah secara tradisional mendukung aset berisiko seperti crypto. Ekspektasi itu sudah bekerja pada akhir tahun 2025 dalam harga emas dan perak, yang mencapai rekor baru. Bitcoin tertinggal. Bagi bulls itu adalah kekuatan yang tertunda. Bagi pengguna Polymarket, itu terutama alasan untuk membatasi taruhan mereka. Berbagai cerita Juga regulasi crypto Amerika yang baru, termasuk GENIUS Act dan CLARITY Act, dianggap oleh banyak analis sebagai katalis potensial. Lebih banyak kejelasan dapat menarik modal institusional. Namun, pasar prediksi tidak melihat narasi, tetapi probabilitas dalam periode tetap. Itu menjelaskan mengapa target harga ekstrem, seperti 200.000 hingga 250.000 dolar yang disebutkan Tom Lee dari Fundstrat, hampir tidak mendapat dukungan di Polymarket. Bukan karena tidak mungkin, tetapi karena dianggap tidak cukup cepat. Polymarket terutama menunjukkan bagaimana horizon waktu yang berbeda ditimbang di pasar. Di mana analis melihat ke depan ke tahun 2026 dan seterusnya, pengguna pasar prediksi fokus pada peluang bahwa level harga tertentu akan tercapai dalam periode terbatas. Odds rendah untuk 150.000 dolar dengan demikian mengatakan lebih sedikit tentang kepercayaan jangka panjang pada bitcoin dan lebih banyak tentang kehati-hatian trader dalam jangka pendek. Pesan Pasar taruhan populer hanya melihat peluang 21 persen Bitcoin $150.000 pada tahun 2026 ditulis oleh Robin Heester dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.