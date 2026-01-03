BursaDEX+
Postingan Binance Menghapus Pasangan Trading Spot FLOW/BTC setelah Laporan Eksploitasi Flow muncul di BitcoinEthereumNews.com. Bursa cryptocurrency Binance telah mengumumkan

Binance Akan Menghapus Pasangan Perdagangan Spot FLOW/BTC setelah Laporan Eksploitasi Flow

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/03 07:49
Bursa kripto Binance telah mengumumkan perubahan dalam kebijakannya terkait perdagangan dan pemantauan menyusul eksploitasi senilai $3,9 juta terhadap blockchain Flow minggu lalu.

Dalam pengumuman hari Jumat, Binance mengatakan akan menghapus sembilan pasangan perdagangan spot dari bursa mulai hari Sabtu, termasuk satu untuk Flow (FLOW)/Bitcoin (BTC). Dalam pemberitahuan terpisah, perusahaan memasukkan FLOW dan tiga token lainnya ke dalam daftar tag pemantauannya.

Tag tersebut ditampilkan pada token yang menunjukkan "volatilitas dan risiko yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan token terdaftar lainnya," kata bursa tersebut, mencatat bahwa token dengan tag pemantauan berisiko tinggi tidak lagi memenuhi standar pencatatan.

Binance menambahkan empat token baru ke daftar tag pemantauannya pada hari Jumat. Sumber: Binance

Binance mengatakan perubahan tersebut mengikuti "tinjauan terbaru" terhadap token-token tersebut, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan eksploitasi Flow pada hari Sabtu, yang mengakibatkan kripto senilai $3,9 juta dicuri. Cointelegraph menghubungi bursa untuk meminta komentar mengenai eksploitasi tersebut, tetapi belum menerima tanggapan pada saat publikasi.

Dalam laporan post-mortem awal tentang eksploitasi tersebut, Flow mengatakan "prihatin dengan penanganan insiden ini oleh satu bursa," mengacu pada "kegagalan AML/KYC" yang memungkinkan peretas menyetor token FLOW yang dicuri, mengonversi sebagian ke Bitcoin, dan menarik dana tersebut. Beberapa pengguna berspekulasi bahwa, berdasarkan deskripsi Flow, bursa yang tidak disebutkan namanya bisa saja Binance.

Terkait: Tidak, whale tidak mengakumulasi Bitcoin dalam jumlah besar: CryptoQuant

Flow melanjutkan rencana pemulihan setelah membatalkan rollback blockchain

Pada hari Jumat, Flow Foundation mengatakan sedang bekerja untuk sepenuhnya memulihkan ekosistem blockchain sebagai bagian dari rencana untuk mengatasi eksploitasi senilai $3,9 juta. Menurut platform tersebut, langkah-langkah yang tersisa dalam rencana tersebut adalah mengatasi pemulihan akun pengguna dan remediasi token palsu.

"Apa yang awalnya diproyeksikan sebagai proses berurutan selama beberapa hari telah dieksekusi secara paralel, memulihkan fungsionalitas Cadence dan EVM [Ethereum Virtual Machine] sambil mempertahankan presisi bedah dalam menghapus aset palsu dan menjaga riwayat transaksi yang sah," kata Flow.

Pembaruan ini menyusul Flow membatalkan proposal dari awal minggu ini yang mencakup rollback blockchain, yang dihentikan di tengah kritik dari banyak pengguna. Menurut platform tersebut, diperkirakan akan merilis laporan post-mortem komprehensif tentang peretasan tersebut "dalam 48 jam" dengan "pemulihan ekosistem lengkap diharapkan minggu ini."

Majalah: Bagaimana undang-undang kripto berubah pada tahun 2025 — dan bagaimana mereka akan berubah pada tahun 2026

Sumber: https://cointelegraph.com/news/binance-spot-trading-pair-flow-monitoring-exploit?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

