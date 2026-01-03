Prediksi Harga Ethereum: ETH Mengakhiri 2025 dengan Berantakan – Akankah 2026 Menjadi Awal Siklus Bull atau Reset yang Brutal?

ETH mengakhiri tahun dengan kerugian 11%, menutup periode bergejolak yang menyaksikan token jatuh di bawah $3.000 hanya beberapa minggu setelah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yang baru. Sementara harga menunjukkan tanda-tanda pemulihan, prediksi harga Ethereum saat ini masih terbagi. Secara historis, Januari telah menjadi bulan yang kuat untuk ETH. Token tersebut telah mencatat keuntungan dalam 5 […]
Postingan Prediksi Harga Ethereum: ETH Mengakhiri 2025 dengan Berantakan – Akankah 2026 Menjadi Awal Siklus Bull atau Reset Brutal? muncul pertama kali di Cryptonews.
