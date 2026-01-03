OKX Memperbarui Bukti Cadangan dengan Kenaikan Kecil BTC serta Pertumbuhan Besar ETH dan USDT

OKX melaporkan pertumbuhan stabil dalam kepemilikan pengguna dengan Bitcoin di 130.507 BTC, Ethereum di 1,645 juta, dan USDT di 11,185 miliar.

OKX telah merilis laporan Proof of Reserves bulanan ke-38, menunjukkan pertumbuhan stabil dalam aset yang dipegang pengguna. Snapshot yang tertanggal 11 Desember menunjukkan peningkatan saldo dalam Bitcoin, Ethereum, dan USDT dibandingkan dengan November.

Aktivitas pengguna tampak stabil, tanpa penarikan besar di aset-aset utama. Laporan ini menunjukkan keterlibatan berkelanjutan di platform selama periode kondisi pasar yang beragam.

Kepemilikan Bitcoin Tetap Stabil

Kepemilikan Bitcoin pengguna di OKX mencapai sekitar 130.507 BTC pada bulan Desember. Ini merupakan peningkatan 68 BTC dari snapshot sebelumnya pada 19 November, atau 0,05%. Peningkatan kecil ini menunjukkan stabilitas daripada penarikan besar-besaran.

Exchange sering melihat Bitcoin keluar selama pasar bullish yang kuat, tetapi saldo yang stabil atau meningkat menunjukkan konsolidasi. OKX mengonfirmasi bahwa cadangan on-chain sepenuhnya menutupi semua saldo Bitcoin pengguna. Sistem Proof of Reserves terus memberikan transparansi kepada pengguna.

Investor dapat memverifikasi bahwa exchange mempertahankan aset yang cukup untuk semua kepemilikan pelanggan. Laporan seperti ini bertujuan untuk memastikan kepercayaan pengguna dan memperkuat keandalan platform. Angka-angka Desember menunjukkan perilaku pasar yang tenang di antara pemegang Bitcoin di exchange.

Saldo Ethereum Menunjukkan Pertumbuhan

Saldo Ethereum di OKX meningkat lebih tajam daripada Bitcoin pada bulan Desember. Kepemilikan ETH pengguna naik menjadi sekitar 1,645 juta ETH, peningkatan sebesar 34.431 ETH atau 2,14 persen. Kenaikan ini mungkin mencerminkan penyesuaian portofolio, aktivitas staking, atau pengguna yang mempersiapkan peluang on-chain.

Selain itu, ETH sering berfungsi sebagai aset dasar untuk DeFi, NFT, dan aktivitas Layer-2, mempengaruhi pergerakannya di exchange. Dibandingkan dengan Bitcoin, saldo ETH dapat berfluktuasi lebih banyak karena penggunaan jaringan daripada perubahan harga.

Peningkatan Desember menunjukkan partisipasi konsisten dalam aplikasi berbasis Ethereum. OKX terus mempertahankan cadangan on-chain yang sepenuhnya mendukung saldo Ethereum pengguna. Investor dapat melacak laporan-laporan ini untuk mengonfirmasi likuiditas untuk aset-aset utama di platform.

Kepemilikan Stablecoin Menunjukkan Likuiditas

Saldo USDT di OKX tumbuh menjadi sekitar 11,185 miliar USDT pada bulan Desember. Ini merupakan peningkatan sekitar 454 juta USDT, atau 4,23%, dalam waktu kurang dari sebulan. Kepemilikan stablecoin yang meningkat sering mencerminkan dana yang menunggu di pinggir lapangan.

Laporan ini juga menunjukkan peningkatan yang lebih kecil dalam kepemilikan token OKB, naik sekitar 1,08% selama periode yang sama. Semua data mengonfirmasi bahwa aset pengguna tetap sepenuhnya didukung dengan rasio cadangan di atas 100%.

Laporan Proof of Reserves berfungsi sebagai alat kunci untuk memverifikasi solvabilitas exchange dan melacak tren likuiditas. Data Desember menunjukkan bahwa pengguna mempertahankan eksposur terhadap aset kripto sambil menghindari penarikan besar.

