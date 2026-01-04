Bitcoin Menjadi Kurang Volatil Dibanding Nvidia Saat $570 Miliar Diserap Dalam Fluktuasi

TLDR

Volatilitas terealisasi Bitcoin tahun 2025 turun menjadi 2,24%, level tahunan terendah sejak 2012

Bitcoin lebih tidak volatil dibandingkan Nvidia pada tahun 2025, menurut data Bitwise dan K33 Research

Pasar menyerap penurunan $570 miliar pada tahun 2025 tanpa memicu kepanikan atau keruntuhan

ETF dan perbendaharaan korporat mengakumulasi lebih dari 650.000 BTC selama tahun ini

Bitcoin mengakhiri tahun 2025 dengan volatilitas tahunan terendah yang tercatat. Menurut K33 Research, volatilitas harian terealisasi aset digital ini turun menjadi 2,24%, perubahan besar dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2013, volatilitas Bitcoin mencapai puncaknya di 7,58%. Sebaliknya, angka tahun 2025 menempatkan Bitcoin di bawah tingkat volatilitas beberapa saham teknologi berkapitalisasi besar, termasuk Nvidia.

Meskipun mencatat rekor terendah, pasar mengalami pergerakan tajam. Pada Oktober 2025, Bitcoin turun dari $126.000 menjadi $80.500, penurunan 36% yang menghapus sekitar $570 miliar kapitalisasi pasar. Namun, karena struktur pasar yang lebih dalam, perubahan tersebut diserap tanpa likuidasi berantai seperti pada siklus sebelumnya.

Institusi Menjangkar Likuiditas di Pasar yang Matang

Laporan K33 mengaitkan volatilitas yang lebih rendah dengan struktur pasar yang lebih berkembang. Harga Bitcoin kini dipengaruhi oleh arus institusional dari ETF, perbendaharaan korporat, dan kustodian yang diatur. Sekitar 650.000 BTC dikumpulkan oleh ETF dan korporasi pada tahun 2025. Meskipun pembelian ETF melambat dari tahun sebelumnya, dengan 160.000 BTC ditambahkan versus 630.000 BTC pada tahun 2024, permintaan tetap stabil.

Perbendaharaan korporat juga menambahkan sekitar 473.000 BTC. Banyak perusahaan menggunakan strategi keuangan seperti saham preferen dan konvertibel daripada pembelian langsung. Arus terstruktur ini menggantikan spekulasi yang didorong ritel, mengurangi penjualan refleksif dan volatilitas intraday.

Laporan tersebut mencatat bahwa bahkan selama penurunan besar, seperti koreksi Oktober, kepemilikan ETF hampir tidak berubah. Tidak adanya penjualan panik ini menandai perbedaan dari siklus masa lalu. Investor institusional menunjukkan lebih banyak ketahanan dan sensitivitas yang lebih rendah terhadap perubahan harga jangka pendek.

Pemegang Jangka Panjang Mengalihkan Pasokan ke Saluran Institusional

Pasar juga melihat redistribusi pasokan. Bitcoin yang dipegang lama berpindah ke tangan institusional. Sekitar 1,6 juta BTC yang menganggur selama lebih dari dua tahun kembali beredar antara 2023 dan 2025. Transaksi besar termasuk 80.000 BTC yang dijual melalui Galaxy dan 20.400 BTC oleh Fidelity pada pertengahan 2025.

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, ketika penjualan besar sering menghancurkan pasar, transaksi ini diserap oleh arus ETF dan pembeli korporat. Menurut K33, pembeli ini memasuki pasar melalui program terstruktur daripada mengejar momentum harga. Ini mengurangi dampak penjualan dompet tunggal besar dan memperkuat likuiditas keseluruhan.

Dengan pasokan yang lebih tersebar luas, order book menjadi lebih dalam. Penjualan 10.000 BTC pada tahun 2025 memicu minat beli, bukan penjualan paksa. Perubahan struktural ini telah membantu menstabilkan pasar.

Kompresi Volatilitas Mengubah Peran Portofolio

Volatilitas Bitcoin yang lebih rendah mengubah cara investor institusional memandang aset ini. Bitwise mencatat bahwa Bitcoin memiliki volatilitas lebih rendah daripada Nvidia pada tahun 2025. Data ini memungkinkan penasihat untuk mempresentasikan Bitcoin sebagai aset berisiko lebih rendah, membuka akses ke rencana 401(k) dan portofolio institusional yang terikat oleh batas volatilitas.

Model portofolio sekarang memungkinkan bobot alokasi yang lebih tinggi untuk Bitcoin. Saat volatilitas turun, aset tersebut berkontribusi lebih sedikit terhadap risiko portofolio keseluruhan. Pergeseran ini didukung oleh lindung nilai opsi yang lebih murah, karena volatilitas tersirat turun bersama volatilitas terealisasi.

Namun, peristiwa risiko tetap ada. Pada 10 Oktober, likuidasi tajam menghapus $19 miliar dalam posisi long berleverage. Pemicunya adalah pengumuman tarif oleh Presiden Trump saat itu, menyebabkan pergerakan risk-off jangka pendek. Namun pasar dengan cepat stabil karena permintaan spot yang kuat dari ETF dan perbendaharaan.

