Harga Solana (SOL) Mendapatkan Momentum di Awal 2026, Mempertahankan Support Krusial $130

Solana (SOL) kini menunjukkan kecenderungan awal menuju pergerakan naik saat cryptocurrency ini berada pada resistensi kunci tertentu. Aksi pasar dalam beberapa hari terakhir menerangi kemungkinan cryptocurrency ini mengalami dorongan momentum lain di Q1 mendatang, tetapi mungkin ada sedikit penurunan sebelumnya.

Pada saat penulisan, SOL diperdagangkan pada $131,9. Selama 24 jam terakhir, SOL mengalami kenaikan harga 2,09%, didukung oleh volume perdagangan 24 jam sebesar $7,71 miliar dan kapitalisasi pasar $74,20 miliar. Investor dan penggemar memantau dengan cermat bagaimana token ini menavigasi level teknis kritis setelah pullback baru-baru ini.

Solana (SOL) Menunjukkan Momentum Awal Q1

Analis kripto populer More Crypto Online mencatat bahwa pengujian ulang level yang sebelumnya ditembus antara $129 dan $130 sedang berlangsung. Untuk mempertahankan tren positif, penting untuk tetap berada di atas area ini.

Analis mengatakan bahwa pullback saat ini tampaknya terjadi dalam tiga fase. Ini menyiratkan bahwa pasar positif, tetapi seseorang harus berhati-hati. Penembusan di bawah level terendah terakhir di $126,70 dapat mengindikasikan kegagalan breakout baru-baru ini.

Namun, dalam hal memproyeksikan apa yang akan terjadi di masa depan, diharapkan SOL akan mempertahankan momentum positif ini di kuartal pertama tahun ini, tetapi ada juga ekspektasi bahwa akan ada hanya satu pull-back sebelum bull run besar berikutnya. Tampaknya bisa ada titik masuk lain bagi investor terkait pasar SOL di $129-$130.

Secara keseluruhan, kinerja harga Solana mewakili minat pasar dan antusiasme pasar yang mengikuti retracement akhir 2025. Jika cryptocurrency mampu mempertahankan dirinya di atas level support, ini pasti akan menandakan pertumbuhan minat pasar di masa depan bagi penggemar cryptocurrency yang mencari aktivitas perdagangan awal Q1.

Momentum Mingguan Solana Masih Lemah

RSI mingguan Solana sekitar 39,6, yang berada di bawah level tengah 50, menunjukkan momentum pembelian yang lemah. RSI rata-rata mendekati 44, masih bergerak menurun, menunjukkan bahwa momentum belum pulih. Harga berada di bawah pita MA, di bawah SMA 20-100 di sekitar 175, 167, 166, tetapi masih di atas SMA 200 di 103.

MACD berada di -7,0, di bawah garis sinyal di -7,6. Warna batang histogram merah, dan ini berarti penjual sedang mengendalikan. Namun, momentum tidak tampak meningkat melainkan bergerak stabil.

