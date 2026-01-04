ETF Bitcoin Dan Ether Tarik Aliran Masuk $646 Juta Pada Hari Perdagangan Pertama 2026

ETF spot Bitcoin dan Ether berbasis AS memulai tahun 2026 dengan catatan kuat, mencatat arus masuk bersih gabungan sekitar $646 juta pada hari perdagangan pertama, meskipun sentimen beragam di pasar kripto yang lebih luas.

Pada hari Jumat, ETF spot Bitcoin (BTC) mencatat arus masuk bersih sebesar $471,3 juta, sementara ETF spot Ether (ETH) menambah $174,5 juta, membawa total arus masuk di kedua jenis ETF menjadi $645,8 juta, menurut data Farside.

ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih terbesar dalam 35 hari perdagangan sejak 11 November, ketika sebelas ETF berbasis AS secara kolektif mencatat $524 juta dalam satu hari.

Sementara itu, ETF spot Ether mencatat arus masuk satu hari terbesar dalam 15 hari perdagangan, terbesar sejak 9 Desember, ketika $177,7 juta tercatat.

ETF kripto mengalami Desember yang sulit di tengah penurunan pasar

Pelaku pasar kripto sering melihat arus masuk ETF sebagai indikator sentimen investor arus utama terhadap kelas aset tersebut, serta sinyal potensial arah harga jangka pendek, tergantung pada apakah ETF mengalami arus masuk atau arus keluar yang konstan.

Selama 30 hari terakhir, harga spot Bitcoin dan Ether telah turun masing-masing 1,56% dan 1,39%, melanjutkan penurunan yang lebih luas yang dimulai tak lama setelah Bitcoin mencapai rekor tertinggi $125.100 pada 5 Oktober, yang diikuti oleh peristiwa likuidasi $19 miliar yang dilaporkan secara luas pada 10 Oktober.

Bitcoin naik 1,03% selama 24 jam terakhir. Sumber: CoinMarketCap

Tren penurunan telah membuat pelaku pasar lebih berhati-hati tentang pasar kripto.

Indeks Fear & Greed Kripto, yang mengukur sentimen pasar secara keseluruhan, berada di antara wilayah "Ketakutan Ekstrem" dan "Ketakutan" sejak awal November.

Pada hari Minggu, Indeks kembali ke "Ketakutan Ekstrem" dengan skor 25.

Investor institusional "memuat ulang," kata eksekutif kripto

Chief marketing officer Tonso "Wal" mengatakan dalam postingan X pada hari Jumat bahwa ETF spot Bitcoin "kembali," mengklaim "banyak investor institusional menjual $BTC mereka di Q4 '25 untuk panen kerugian pajak."

"Sekarang mereka sedang memuat ulang, ini baru permulaan," kata Wal.

Terkait: Harga Bitcoin terobosan $90K bergantung pada keseimbangan saat AS menyerbu Venezuela

Meskipun pasar kripto tersandung menuju bulan-bulan akhir tahun, investor AS menuangkan lebih dari $31,77 miliar ke dalam ETF kripto AS pada tahun 2025.

ETF spot Bitcoin AS mengambil bagian terbesar dari minat investor, mengumpulkan $21,4 miliar dalam arus masuk bersih pada tahun 2025. Namun, ini menandai penurunan dari arus masuk bersih $35,2 miliar yang terlihat pada tahun 2024.

Majalah: Bagaimana hukum kripto berubah pada tahun 2025 — dan bagaimana mereka akan berubah pada tahun 2026