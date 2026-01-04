BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Bitcoin Dan Ether ETFs Menarik Arus Masuk $646M Di Hari Perdagangan Pertama Tahun 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. ETF spot Bitcoin dan Ether berbasis AS mulaiPostingan Bitcoin Dan Ether ETFs Menarik Arus Masuk $646M Di Hari Perdagangan Pertama Tahun 2026 muncul di BitcoinEthereumNews.com. ETF spot Bitcoin dan Ether berbasis AS mulai

ETF Bitcoin Dan Ether Tarik Aliran Masuk $646 Juta Pada Hari Perdagangan Pertama 2026

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/04 13:07
Talus
US$0.0065+0.15%
Bitcoin
BTC$97,055.36+1.76%
Ethereum
ETH$3,378.16+2.02%
Omnity Network
OCT$0.02675-2.62%

ETF spot Bitcoin dan Ether berbasis AS memulai tahun 2026 dengan catatan kuat, mencatat arus masuk bersih gabungan sekitar $646 juta pada hari perdagangan pertama, meskipun sentimen beragam di pasar kripto yang lebih luas.

Pada hari Jumat, ETF spot Bitcoin (BTC) mencatat arus masuk bersih sebesar $471,3 juta, sementara ETF spot Ether (ETH) menambah $174,5 juta, membawa total arus masuk di kedua jenis ETF menjadi $645,8 juta, menurut data Farside.

ETF spot Bitcoin AS mencatat arus masuk bersih terbesar dalam 35 hari perdagangan sejak 11 November, ketika sebelas ETF berbasis AS secara kolektif mencatat $524 juta dalam satu hari.

Sementara itu, ETF spot Ether mencatat arus masuk satu hari terbesar dalam 15 hari perdagangan, terbesar sejak 9 Desember, ketika $177,7 juta tercatat.

ETF kripto mengalami Desember yang sulit di tengah penurunan pasar

Pelaku pasar kripto sering melihat arus masuk ETF sebagai indikator sentimen investor arus utama terhadap kelas aset tersebut, serta sinyal potensial arah harga jangka pendek, tergantung pada apakah ETF mengalami arus masuk atau arus keluar yang konstan.

Selama 30 hari terakhir, harga spot Bitcoin dan Ether telah turun masing-masing 1,56% dan 1,39%, melanjutkan penurunan yang lebih luas yang dimulai tak lama setelah Bitcoin mencapai rekor tertinggi $125.100 pada 5 Oktober, yang diikuti oleh peristiwa likuidasi $19 miliar yang dilaporkan secara luas pada 10 Oktober.

Bitcoin naik 1,03% selama 24 jam terakhir. Sumber: CoinMarketCap

Tren penurunan telah membuat pelaku pasar lebih berhati-hati tentang pasar kripto.

Indeks Fear & Greed Kripto, yang mengukur sentimen pasar secara keseluruhan, berada di antara wilayah "Ketakutan Ekstrem" dan "Ketakutan" sejak awal November.

Pada hari Minggu, Indeks kembali ke "Ketakutan Ekstrem" dengan skor 25.

Investor institusional "memuat ulang," kata eksekutif kripto

Chief marketing officer Tonso "Wal" mengatakan dalam postingan X pada hari Jumat bahwa ETF spot Bitcoin "kembali," mengklaim "banyak investor institusional menjual $BTC mereka di Q4 '25 untuk panen kerugian pajak."

"Sekarang mereka sedang memuat ulang, ini baru permulaan," kata Wal.

Terkait: Harga Bitcoin terobosan $90K bergantung pada keseimbangan saat AS menyerbu Venezuela

Meskipun pasar kripto tersandung menuju bulan-bulan akhir tahun, investor AS menuangkan lebih dari $31,77 miliar ke dalam ETF kripto AS pada tahun 2025.

ETF spot Bitcoin AS mengambil bagian terbesar dari minat investor, mengumpulkan $21,4 miliar dalam arus masuk bersih pada tahun 2025. Namun, ini menandai penurunan dari arus masuk bersih $35,2 miliar yang terlihat pada tahun 2024.

Majalah: Bagaimana hukum kripto berubah pada tahun 2025 — dan bagaimana mereka akan berubah pada tahun 2026

Sumber: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-ethereum-crypto-etfs-inflows-strong?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Peluang Pasar
Logo Talus
Harga Talus(US)
$0.0065
$0.0065$0.0065
-0.76%
USD
Grafik Harga Live Talus (US)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Sonic Memulihkan 5,8 Juta Token S dari Peretasan saat Harga Berjuang

Pemulihan 5,8 juta token S melibatkan pelacakan on-chain, pembekuan pertukaran, koordinasi hukum, dan portal klaim terverifikasi. The post Sonic Recovers 5.8M S Tokens
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 19:31
Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Prediksi Harga Bitcoin Hyper untuk 2030: Prancis Menandai 90 Perusahaan saat DeepSnitch AI Melaju Vertikal dalam Perlombaan 100x Menuju Bulan

Nikmati video dan musik yang Anda sukai, unggah konten original, dan bagikan semuanya dengan teman, keluarga, dan dunia di YouTube.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/15 19:20