Ethereum Catat Aliran Masuk $960 Juta untuk Memecahkan Tren Negatif 5 Bulan – Detail

Data on-chain terbaru mengungkapkan pergeseran besar dalam arus bersih Ethereum ke bursa Binance selama Desember 2024. Peristiwa yang menarik perhatian ini dapat mengimplikasikan beberapa perkembangan pasar, terutama setelah perjuangan bearish aset tersebut di Q4 2025. Sementara itu, Ethereum secara khusus membuka tahun 2026 dengan nada positif, naik ke atas $3.100 untuk pertama kalinya sejak pertengahan Desember.

Ethereum Mencatat Arus Masuk $960 Juta Saat Sentimen Investor Berubah

Dalam postingan QuickTake pada 3 Desember, halaman analisis CryptoOnChain melaporkan perubahan penting dalam aktivitas investor Ethereum. Khususnya, arus masuk bersih Ethereum di Desember mencapai $960 juta di Binance, bursa terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan. Perkembangan ini sangat penting dan menarik karena mewakili pergeseran yang mengesankan dari catatan arus masuk negatif yang telah ada sejak Juli 2025.

Untuk sebagian besar H2 2025, investor telah memilih untuk terus menarik lebih banyak ETH daripada menyetor, kemungkinan demi akumulasi jangka panjang, yaitu bullish, atau untuk mengalihkan tekanan jual potensial ke tempat lain. Namun, angka-angka yang tercatat di Desember menunjukkan perubahan mendadak dalam perilaku investor, yang membawa berbagai implikasi yang mungkin bagi pasar.

Secara umum, peningkatan arus masuk ke bursa dianggap sebagai sinyal bearish yang diartikan sebagai persiapan peserta pasar untuk potensi pelepasan aset. Mengingat perjuangan harga ETH di Q4 2025, lonjakan arus masuk bersih baru-baru ini dapat menunjukkan potensi reposisi untuk pasar bear jangka panjang yang diantisipasi.

Namun, CryptoOnChain menyoroti beberapa efek positif yang mungkin dari peristiwa ini. Arus masuk besar yang tercatat di Desember juga dapat mencerminkan kebangkitan minat pembeli, menunjukkan permintaan baru untuk Ethereum saat investor bersiap untuk mengakumulasi pada level harga yang lebih rendah.

Selain itu, arus masuk bersih yang besar juga dapat mewakili injeksi modal baru di pasar Ethereum yang telah dipindahkan ke bursa untuk perdagangan aktif. Sejalan dengan pemikiran ini, CryptoOnChain juga menyatakan bahwa trader mungkin memindahkan modal ke bursa untuk memanfaatkan peluang perdagangan yang didorong oleh volatilitas tinggi yang diharapkan.

Kesimpulannya, para analis menekankan bahwa pembalikan mendadak yang mengarah pada arus masuk besar-besaran di Desember adalah sinyal pasar yang vital yang berpotensi menunjukkan fase akumulasi baru atau aktivitas perdagangan yang meningkat.

Tinjauan Pasar Ethereum

Pada saat penulisan, Ethereum diperdagangkan pada $3.121 menyusul penurunan sedikit sebesar 0,11% dalam 24 jam terakhir. Sementara itu, volume perdagangan harian turun sebesar 52,68% dan bernilai $11,79 miliar. Meskipun mengalami keuntungan baru-baru ini, altcoin terkemuka ini tetap 37,15% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa, yang tercatat pada Agustus 2021, menyusul koreksi pasar yang diperpanjang di Q4 2022.

Sumber: https://www.newsbtc.com/news/ethereum/ethereum-records-960m-inflow-to-break-5-month-negative-streak-details/