Harga Solana Melonjak Kembali di Atas $130, Namun Analis Mengatakan Remittix Mungkin Memberikan ROI Lebih Tinggi di Tahun 2026

Harga Solana tampaknya kembali ke jalur dengan momentum saat diperdagangkan di atas $130 lagi. Pergerakan ini terjadi di saat investor beradaptasi dengan aktivitas jaringan terkini dan tren pasar yang lebih luas.

Setelah pergerakan sideways, blockchain Layer 1 ini kembali menikmati minat yang meningkat, dengan investor mencari potensi rebound ke level tertinggi sebelumnya sekitar $300. Dengan kapitalisasi pasar sekitar $109,8 miliar, dan volume perdagangan harian meningkat 23% menjadi sekitar $6,79 miliar, ada tanda-tanda jelas percepatan likuiditas di jaringan. Meskipun kebangkitan ini menarik, analis menyebutkan bagaimana proyek-proyek berbasis utilitas yang berkembang pesat tertentu dapat menawarkan potensi kenaikan yang lebih menjanjikan di tahun baru. Teratas dalam daftar adalah Remittix (RTX), proyek kripto yang mengutamakan pembayaran. Platform PayFi ini memiliki produk yang diposisikan untuk menjembatani kesenjangan antara aset digital dan kebutuhan perbankan dunia nyata.

Mengapa Remittix Menarik Perhatian Melampaui Solana

Dengan Solana, Anda mendapatkan kontrak pintar dan produk aplikasi terdesentralisasi. Tetapi dengan Remittix, Anda memiliki platform yang berkonsentrasi pada jalur pembayaran dunia nyata. Dompetnya, yang sekarang tersedia di Apple App Store, membantu pengguna mengirim, menyimpan, dan mengelola kripto dengan lancar. Peluncuran Google Play sudah dekat, dan aksesibilitas akan meningkat.

Selain itu, platform Remittix PayFi dijadwalkan diluncurkan pada 9 Februari 2026. Platform ini akan memungkinkan pengguna mengonversi kripto ke fiat di lebih dari 30 negara dengan mudah. Ini adalah solusi yang mengatasi kebutuhan pasar yang konstan untuk transaksi lintas batas berbiaya rendah.

Proyek PayFi ini telah mengumpulkan lebih dari $28,6 juta, dengan lebih dari 696 juta token RTX terjual dan listing CEX dikonfirmasi di BitMart dan LBank. Semua ini adalah tanda-tanda meningkatnya minat institusional dan ritel.

Untuk mempermanis penawaran, bonus investor 200% yang sangat terbatas sedang berlangsung, dengan hanya 5 juta token tersedia. Dengan 25% dari token ini terjual dalam 24 jam, jelas bahwa permintaan awal sangat kuat.

Solana vs. Remittix

Berikut perbandingan singkat:

Token Remittix Solana Profil Token Proyek PayFi untuk pembayaran dunia nyata Blockchain Layer-1 berkecepatan tinggi Kasus Penggunaan Utama Penyelesaian kripto-ke-fiat dan transfer global DeFi, kontrak pintar, gaming, dan NFT Narasi Pasar Utilitas pertama, dibangun untuk permintaan pembayaran Minat yang didorong ETF dan perdagangan institusional Risiko Utama Pengembangan tahap awal Kemacetan jaringan dan volatilitas makro Daya Tarik Investor Transparansi, kontrak teraudit, siap produk Ekosistem kuat dan arus masuk institusional.

Perspektif Pasar

Apa yang ditunjukkan analisis pasar terkini adalah bahwa meskipun Solana tetap menjadi jaringan yang kuat dengan aktivitas pengembang yang cukup besar. Pertumbuhan platform terutama terkait dengan adopsi DeFi dan NFT, yang bisa bersifat siklis.

Tidak seperti harga Solana dan platformnya, Remittix menawarkan kasus penggunaan dunia nyata yang nyata, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang mencari peluang berisiko tinggi, imbalan tinggi di tahun 2026.

Pendekatan Remittix mengatasi titik-titik kritis dalam ekosistem kripto: transfer lintas batas yang cepat, biaya rendah, dan likuiditas kripto-ke-fiat, semuanya didukung oleh tim terverifikasi dan peringkat pra-peluncuran #1 CertiK. Kombinasi penggunaan praktis, peluncuran platform yang akan datang, dan alokasi bonus terbatas telah memposisikan token sebagai altcoin yang berpotensi mengungguli dibandingkan dengan jaringan Layer 1 seperti Solana.

FAQ

Apakah Solana diharapkan mencapai $300 lagi segera?

Meskipun Solana menunjukkan momentum pemulihan, mencapai level tertinggi sebelumnya tergantung pada aktivitas jaringan yang berkelanjutan dan siklus pasar kripto yang lebih luas.

Mengapa Remittix dianggap kandidat ROI yang lebih tinggi?

Remittix menggabungkan akses dompet langsung, peluncuran platform PayFi yang akan datang, verifikasi CertiK, dan fungsi kripto-ke-fiat lintas batas, memberikannya utilitas dunia nyata yang kuat.

Kapan platform Remittix diluncurkan?

9 Februari 2026, membuka fungsionalitas PayFi penuh secara global.

Apa itu bonus 200% Remittix?

Promosi terbatas untuk investor awal: hanya 5 juta token tersedia, dengan 50% sudah terjual dalam 24 jam, menekankan permintaan awal dan potensi adopsi.

Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Hanya untuk tujuan edukasi.

