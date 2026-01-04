Tiga Orang Dalam Mengetahui Penangkapan Maduro Venezuela dan Bertaruh Besar

Sekelompok taruhan mencurigakan menghasilkan lebih dari $630.000 di Polymarket setelah bertaruh pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro.

Aktivitas ini memicu respons legislatif cepat di Washington, dengan para pembuat undang-undang bergerak melarang pejabat federal dari berdagang di pasar prediksi.

Pembuat Undang-Undang Bergerak Melarang Pejabat dari Pasar Prediksi

Pada 4 Januari, perusahaan analitik blockchain Lookonchain mengidentifikasi tiga dompet digital yang menghasilkan keuntungan gabungan sebesar $630.484 di Polymarket dengan bertaruh pada pemecatan Maduro.

Yang menonjol, dompet-dompet tersebut dibuat dan didanai beberapa hari sebelum operasi, tidak memiliki riwayat perdagangan sebelumnya, dan hanya menargetkan kontrak yang terkait dengan pemimpin Venezuela.

Menurut data on-chain, satu dompet yang diidentifikasi sebagai "0x31a5" bertaruh sekitar $34.000 dan membukukan hampir $410.000 keuntungan, sementara yang lain mengubah $25.000 menjadi $145.600. Dompet ketiga mengonversi taruhan $5.800 menjadi sekitar $75.000.

Ketepatan perdagangan—yang dieksekusi sesaat sebelum berita tersebar secara global—menunjukkan bahwa para petaruh mungkin memiliki pengetahuan lanjutan tentang manuver diplomatik dan militer yang sensitif.

Mengingat hal ini, Lookonchain mengatakan bahwa pola perdagangan dompet-dompet ini sangat menunjukkan mereka memiliki akses "orang dalam" ke informasi non-publik.

Akibatnya, insiden ini telah mengkatalisasi dorongan segera untuk menutup celah regulasi.

Rep. Ritchie Torres dilaporkan berencana memperkenalkan Public Integrity in Financial Prediction Markets Act of 2026. RUU tersebut akan melarang orang dalam pemerintah dari mendapat untung dari hasil yang dapat mereka pengaruhi atau antisipasi.

Menurut laporan dari Punchbowl News, yang diakui Torres di media sosial, undang-undang tersebut akan memberlakukan larangan ketat.

Ini akan melarang pejabat terpilih federal, pejabat politik yang ditunjuk, dan karyawan cabang eksekutif dari membeli, menjual, atau menukar kontrak di platform seperti Polymarket dan Kalshi.

RUU ini bertujuan memperluas kerangka etika serupa dengan STOCK Act ke ekonomi taruhan terdesentralisasi.

Jika disahkan, ini akan melarang personel pemerintah menggunakan informasi material non-publik tentang penegakan federal, putusan pengadilan, atau kebijakan luar negeri untuk keuntungan pribadi.

Pada dasarnya, langkah ini bertujuan melindungi integritas pasar yang mengandalkan kebijaksanaan massa.