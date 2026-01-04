Prediksi Harga Kripto Mingguan: Bitcoin, Ethereum dan XRP

Harga Bitcoin, Ethereum, dan XRP mengalami reli seiring dengan peningkatan tajam momentum pasar secara keseluruhan.

Dalam 24 jam terakhir, Bitcoin bertahan di atas $91.000, Ethereum berada di atas $3.100, dan XRP kembali ke posisi $2. Cryptocurrency utama lainnya, seperti Solana, Dogecoin, dan Cardano juga mencatat keuntungan signifikan

Bitcoin, Ethereum, dan XRP Reli saat Momentum Pasar Meningkat

Lonjakan ini mendorong total kapitalisasi pasar kripto mencapai $3,07 triliun, mencerminkan peningkatan harian sebesar 2%.

Volume perdagangan dalam ekosistem juga meningkat 80% menjadi 117,08 miliar. Analis mengidentifikasi pertumbuhan ini pada tanda-tanda teknis positif dan kebangkitan kembali kepercayaan investor.

Suasana prediksi harga kripto bersifat positif, didukung oleh lingkungan regulasi yang positif.

Perdebatan saat ini tentang CLARITY Act di Amerika Serikat menunjukkan bahwa legislator akan mendukung regulasi aset digital yang lebih mudah dipahami. GENIUS Act telah mendefinisikan kerangka kerja penerbit stablecoin.

Kemajuan regulasi terus berlangsung di seluruh dunia. Kerangka kerja MiCA Eropa sudah mulai berlaku, dan sejumlah yurisdiksi di Asia dan Amerika Latin mengadopsi undang-undang kripto mereka sendiri.

Perubahan kebijakan terkoordinasi ini dapat berfungsi sebagai keuntungan tambahan untuk Bitcoin, Ethereum, dan XRP dalam jangka pendek.

Harga Bitcoin Mendekati Zona Kunci: Breakout Dapat Memicu Reli $100K

Harga Bitcoin naik 1,85% dalam 24 jam terakhir untuk diperdagangkan mendekati $91.307, menandai keuntungan mingguan sebesar 4,07%. Tren naik terus berlanjut dengan penguatan momentum bullish, dan menciptakan antisipasi untuk breakout.

Zona resistance $92.000 hingga $94.000 sekarang dipantau ketat oleh para trader. Wilayah ini bertahan sejak November 2025.

Breakout di atasnya akan mendorong Bitcoin segera ke level psikologis titik impas $100.000. Aksi bullish telah tinggi dengan minat beli yang terjamin dan sentimen pasar yang optimal.

Dalam jangka pendek, tampaknya kemungkinan akan terus naik selama kondisi saat ini tetap ada.

Harga Ethereum Bertahan di Atas $3K saat Bulls Membidik Breakout $3.200

Harga Ethereum mempertahankan momentum bullish saat naik 1,21% menjadi $3.136, memperpanjang keuntungan mingguannya menjadi 7%. Harga ETH saat ini tetap pada level lebih dari $3.000, yang menunjukkan adanya minat di antara pembeli.

Akumulasi whale sangat penting. Bitmine, investor institusional berpengaruh, memegang ETH senilai $259 juta, yang menurunkan pasokan.

Selain itu, kapitalisasi pasar Ethereum terhadap total value locked (TVL) mendapatkan kembali kepercayaan investor. Secara teknis, ETH berada di atas level Fibonacci utama $3.032.

Dengan syarat Ethereum memulihkan $3.200 yang hilang, analis percaya bahwa aset tersebut dapat meningkat 10-15%.

Seberapa Tinggi Harga XRP Bisa Mencapai di Januari

Bitcoin, Ethereum, dan XRP mempertahankan tren positif mereka, dengan Ripple mendapatkan 2,74% dalam 24 jam terakhir. Ini membawa pertumbuhannya sebesar 10% selama masa lalu karena indikator teknis menunjukkan peningkatan permintaan.

Harga XRP telah menembus hambatan psikologis $2,00 dan saat ini diperdagangkan pada rata-rata $2,08. RSI berada di 78, yang merupakan overbought, sedangkan MACD juga bullish.

Sumber: Tradingview

Jika berlanjut, harga XRP mungkin menguji ulang level resistance $2,20. Penembusan lebih tinggi dapat memberikan ruang hingga $2,40. Prediksi kripto kembali pada arah naik dalam jangka pendek.