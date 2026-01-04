ezPaycheck - Dibangun untuk Pemilik Restoran, yang Menghargai Akurasi dan Efisiensi

ezPaycheck menyederhanakan penggajian bagi Pemilik Restoran yang menolak berkompromi dalam hal akurasi. Unduh dan uji hingga 30 hari untuk mengonfirmasi kompatibilitas demi ketenangan pikiran, tanpa biaya atau kewajiban.

REDMOND, Wash., 4 Januari 2026 /PRNewswire/ — Halfpricesoft.com ingin pemilik Restoran mendapatkan kembali kontrol atas penggajian tanpa menambah kerumitan dengan beralih ke ezPaycheck untuk solusi yang lebih cerdas dan andal. Dengan jadwal yang berfluktuasi, upah per jam, dan pergantian staf yang sering, restoran mengandalkan ezPaycheck untuk memastikan staf dibayar dengan benar dan tepat waktu sambil mempertahankan kepatuhan terhadap persyaratan pajak penggajian. Dengan mengurangi kesalahan dan upaya administratif, perangkat lunak ini membantu pemilik dan manajer restoran tetap terorganisir, mengontrol biaya penggajian, dan menjaga operasi berjalan lancar, terutama selama periode layanan yang sibuk.

Perangkat lunak dari Halfpricesoft.com ini juga akan memainkan peran penting dalam membantu restoran tetap patuh dengan memungkinkan pengajuan elektronik langsung yang aman untuk Formulir IRS 941, 940, dan pengembalian 94x lainnya, semuanya dari dalam perangkat lunak ezPaycheck bersama dengan fitur tambahan. Didukung oleh sistem e-file yang diotorisasi IRS, fitur penting ini menyederhanakan pelaporan pajak federal, mengurangi kesalahan pengajuan, dan membantu restoran memenuhi tenggat waktu yang ketat dengan percaya diri. Lihat detail.

Pemilik restoran menghargai perangkat lunak ezPaycheck karena beberapa alasan bisnis praktis:

1. Manajemen Penggajian yang Disederhanakan

Restoran sering memiliki kebutuhan penggajian yang kompleks seperti, beberapa shift, karyawan yang menerima tip, jam kerja yang bervariasi, dan lembur. ezPaycheck membuat perhitungan upah menjadi mudah dan meminimalkan kesalahan.

2. Menghemat Waktu

Menjalankan restoran sangat cepat. ezPaycheck mengotomatiskan tugas-tugas yang memakan waktu seperti pembuatan gaji, perhitungan pajak, dan pencatatan, membebaskan pemilik dan manajer untuk fokus pada pelanggan dan operasi.

3. Perhitungan Pajak & Kepatuhan Bawaan

ezPaycheck secara otomatis menghitung pajak penggajian federal, negara bagian, dan lokal, membantu pemilik restoran tetap patuh dan menghindari penalti yang mahal, terutama penting dalam industri dengan perubahan staf yang sering.

4. Pencatatan yang Mudah

Perangkat lunak ini menyimpan data karyawan, riwayat penggajian, formulir pajak, dan laporan di satu tempat, yang jauh lebih mudah daripada mengelola spreadsheet atau file kertas.

5. Fleksibilitas untuk Pembayaran Per Jam & Berbasis Tip

ezPaycheck menangani upah per jam, pelaporan tip, dan tarif pembayaran yang berbeda dengan mulus, yang sangat penting bagi restoran di mana tip dan jam kerja yang bervariasi adalah standar.

6. Hemat Biaya

Tidak seperti sistem penggajian besar yang mahal, ezPaycheck dirancang untuk terjangkau bagi restoran kecil dan menengah, tanpa mengorbankan akurasi atau fitur penting.

7. Dukungan yang Andal

Banyak pemilik restoran menghargai bahwa ezPaycheck menawarkan dukungan pelanggan langsung yang responsif untuk membantu dengan pengaturan, pertanyaan pajak, atau masalah teknis.

"Restoran beroperasi dengan margin ketat dan jadwal cepat, di mana bahkan kesalahan penggajian kecil dapat menciptakan masalah besar," kata Dr. Ge, Pendiri Halfpricesoft.com. "ezPaycheck dikembangkan untuk memberikan pemilik restoran solusi penggajian yang andal dan mudah yang dapat mereka percayai untuk membayar karyawan secara akurat dan tepat waktu, tanpa menambah kerumitan pada operasi harian mereka."

Perangkat lunak penggajian ezPaycheck kompatibel dengan Windows 11, 10, 8, 7 dan sistem Windows lainnya. Versi MAC dijual terpisah. ezPaycheck mulai dari $169,00 untuk instalasi tunggal. Unduh di sini.

Di Halfpricesoft.com kami ingin memberdayakan UKM dan akuntan dengan solusi perangkat lunak yang sederhana, andal, dan terjangkau. Dari penggajian dan akuntansi hingga pencetakan cek, pengajuan formulir pajak, dan setoran langsung untuk mengendalikan manajemen keuangan mereka. Dipercaya oleh ribuan pengguna di seluruh negeri, kami berdedikasi untuk menyederhanakan operasi bisnis dan membuat kepatuhan keuangan menjadi mudah.

SUMBER Halfpricesoft.com