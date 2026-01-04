Cara Menghitung Pajak Kripto di 2026: Pembaruan IRS Utama dan Tren Pajak Global

Pada tahun 2026, pelaporan pajak untuk aset digital menjadi lebih ketat karena pelaporan lebih terstandarisasi dan ketidaksesuaian lebih cepat terdeteksi. Dengan catatan yang bersih, pajak kripto menjadi perhitungan biasa alih-alih kerepotan di akhir musim.

Pajak Kripto: Pembaruan IRS yang membentuk kepatuhan 2026

Di AS, mata uang virtual tetap diperlakukan sebagai properti untuk tujuan pajak federal. Perubahan utama adalah pelaporan broker: Departemen Keuangan dan IRS mengeluarkan regulasi final yang menggunakan Formulir 1099-DA untuk disposisi tertentu yang terkait dengan transaksi pada atau setelah 1 Januari 2025.

Instruksi IRS untuk Formulir 1099-DA menjelaskan transisi di mana broker tidak diwajibkan melaporkan basis untuk penjualan yang dilakukan pada tahun 2025, sementara tahun 2026 dan seterusnya beralih ke pelaporan wajib hasil kotor dan basis untuk aset digital yang tercakup. Bagi banyak pelapor, itu berarti lebih banyak data hasil muncul sebelum basis menjadi lengkap, jadi pajak kripto masih bergantung pada buku besar pribadi.

Buku besar adalah yang utama

Pengembalian yang dapat dipertahankan dimulai dengan buku besar setahun penuh di setiap akun exchange, dompet, dan aplikasi yang digunakan. Ini harus mencakup perdagangan, swap, dan biaya dengan stempel waktu. Transfer antar dompet yang dimiliki oleh orang yang sama biasanya bukan disposisi yang dapat dikenai pajak, tetapi mereka mempertahankan periode kepemilikan dan basis, jadi harus dicatat. Transfer yang hilang adalah alasan umum mengapa pajak kripto terlihat membengkak.

Apa yang biasanya memicu pajak

Momen yang dapat dikenai pajak biasanya dimulai dengan disposisi, yang berarti wajib pajak melepaskan satu aset untuk sesuatu yang lain. Menjual kripto untuk uang tunai adalah disposisi. Menukar satu token dengan token lain biasanya merupakan disposisi token pertama dan akuisisi token kedua. Membelanjakan kripto untuk membeli produk, layanan, atau NFT biasanya juga merupakan disposisi. Beberapa aktivitas menciptakan pendapatan biasa terlebih dahulu, seperti imbalan staking atau dibayar dalam kripto, dan unit-unit tersebut kemudian dapat menciptakan keuntungan atau kerugian modal pada saat penjualan. Mendapatkan kategori yang tepat sejak awal menjaga pajak kripto tetap bersih nanti.

Bagaimana keuntungan dan kerugian dihitung

Untuk transaksi modal, perhitungan inti adalah hasil dikurangi basis biaya, disesuaikan dengan biaya. Hasil adalah nilai yang diterima pada saat disposisi, biasanya diukur dalam dolar untuk pelaporan AS. Basis biaya adalah apa yang dibayarkan untuk memperoleh aset, sering kali termasuk biaya terkait akuisisi tertentu. Periode kepemilikan kemudian menentukan perlakuan jangka pendek versus jangka panjang.

Contoh sederhana: token yang diperoleh seharga $1.200 dengan biaya $15 ditambahkan ke basis memiliki basis $1.215. Jika kemudian dijual seharga $1.700 dan biaya $20 mengurangi hasil, hasilnya adalah $1.680 dan keuntungannya adalah $465. Ini adalah inti dari pajak kripto.

Pemilihan lot dan mengapa itu lebih penting sekarang

Ketika aset yang sama diperoleh dengan harga berbeda, wajib pajak harus menentukan unit mana yang didisposisikan. Jika identifikasi spesifik didukung dengan dokumentasi yang memadai, ini dapat menghasilkan hasil yang lebih presisi daripada metode menyeluruh; jika tidak, banyak pelapor mengandalkan pendekatan default seperti FIFO. Seiring pelaporan membaik, pelacakan lot semakin membentuk pajak kripto dengan menentukan basis mana yang terkait dengan setiap disposisi.

Peristiwa pendapatan yang harus ditangani dengan hati-hati

Keputusan Pendapatan 2023-14 menyatakan bahwa wajib pajak metode tunai memasukkan imbalan staking dalam pendapatan kotor ketika wajib pajak memperoleh dominasi dan kontrol, diukur pada nilai pasar wajar pada saat itu.

Keputusan Pendapatan 2019-24 menjelaskan bahwa hard fork saja tidak menciptakan pendapatan kotor jika tidak ada unit baru yang diterima, sementara airdrop setelah hard fork dapat menciptakan pendapatan biasa ketika diterima. Kripto yang dibayarkan untuk layanan umumnya merupakan pendapatan pada saat penerimaan, dan nilai pendapatan tersebut biasanya menjadi basis yang kemudian mendorong keuntungan atau kerugian pada saat penjualan, yang merupakan tempat lain di mana pajak kripto dapat mengejutkan orang yang hanya melacak perdagangan.

Bagaimana Formulir 1099-DA sesuai dengan alur kerja

Formulir 1099-DA berguna sebagai pemeriksaan silang, tetapi dapat melewatkan basis ketika aset disetorkan dari luar platform. Pendekatan praktis adalah rekonsiliasi: cocokkan baris yang dilaporkan dengan buku besar, kemudian laporkan menggunakan basis dan metode lot buku besar sambil mempertahankan dukungan untuk perbedaan, yang mengurangi kejutan dalam pajak kripto.

Tren pajak global yang penting di tahun 2026

Pergeseran pelaporan bersifat global. Aturan DAC8 UE mulai berlaku pada 1 Januari 2026 dan memperluas pertukaran informasi otomatis ke transaksi aset kripto melalui penyedia layanan aset kripto yang melaporkan. Kerangka kerja CARF OECD juga mendorong yurisdiksi menuju pertukaran informasi tentang aktivitas aset kripto lintas batas pada jadwal yang dimulai untuk pengadopsi awal pada tahun 2027. Tren ini membuat pajak kripto lebih sulit untuk diabaikan.

Kesimpulan

Pajak kripto pada tahun 2026 dapat dikelola dengan pendekatan sistematis: bangun buku besar lengkap, klasifikasikan disposisi dan pendapatan, hitung hasil dikurangi basis, dan pertahankan dukungan untuk transfer dan pemilihan lot. Peluncuran 1099-DA meningkatkan visibilitas hasil, sementara basis masih bergantung pada catatan wajib pajak selama transisi yang dijelaskan dalam instruksi IRS.

FAQ

Bisakah seseorang berhutang pajak atas imbalan staking tanpa menjual?

Imbalan staking termasuk dalam pendapatan kotor ketika wajib pajak memperoleh dominasi dan kontrol, jadi pajak dapat jatuh tempo bahkan ketika token masih dipegang.

Apa yang baru tentang pelaporan di tahun 2026?

Formulir 1099-DA berlaku untuk transaksi pada atau setelah 1 Januari 2025, dan instruksi IRS menjelaskan transisi di mana pelaporan basis tidak diperlukan untuk penjualan tahun 2025, sementara tahun 2026 dan seterusnya beralih ke pelaporan basis wajib untuk aset digital yang tercakup.

Glosarium Istilah Kunci

Basis biaya: Apa yang dibayarkan untuk aset, disesuaikan dengan biaya tertentu.

Hasil: Apa yang diterima pada saat disposisi.

Periode kepemilikan: Waktu antara akuisisi dan disposisi.

Formulir 1099-DA: Formulir broker yang melaporkan disposisi aset digital tertentu.

DAC8: Arahan UE yang memperluas pertukaran informasi pajak otomatis ke transaksi aset kripto mulai 1 Januari 2026.

CARF: Kerangka Kerja Pelaporan Aset Kripto OECD untuk pertukaran informasi otomatis tentang transaksi aset kripto.

Referensi

IRS

Taxation and Customs Union

