Data On-Chain Menunjukkan Pengembalian Mingguan PEPE yang Besar

Data on-chain menunjukkan return mingguan 734% setelah posisi long leverage pada PEPE, meningkatkan ekuitas akun dari $58.700 menjadi $489.900.

Laporan on-chain terbaru menunjukkan seorang trader mencapai pertumbuhan luar biasa hanya dalam satu minggu.

Trader tersebut menyetor $58.700 ke Hyperliquid dan membuka posisi long leverage 10× pada PEPE. Posisi tersebut tumbuh dengan cepat karena profit terus diinvestasikan kembali.

Strategi ini meningkatkan ekuitas akunnya menjadi $489.900, mencerminkan return 734% dalam tujuh hari. Performa ini telah menarik perhatian dari komunitas kripto dan analis pasar.

Pertumbuhan Posisi Trader dan Strategi

Trader yang diidentifikasi sebagai 0x419f, memulai dengan posisi long 10× pada PEPE senilai $58.700. Seiring harga PEPE naik, trader tersebut memutar profit ke dalam posisi.

Selama seminggu, ini meningkatkan kepemilikan menjadi 221,96 juta kPEPE, senilai sekitar $1,52 juta.

Menurut data on-chain oleh Lookonchain, metode ini memungkinkan keuntungan konsisten tanpa menutup posisi.

Reinvestasi profit yang berkelanjutan memaksimalkan eksposur terhadap pergerakan naik.

Ekuitas akun tumbuh dari $58.700 menjadi $489.900 dalam tujuh hari. Strategi trader ini mengandalkan pelacakan momentum pasar dan mempertahankan leverage.

Hyperliquid menyediakan platform yang diperlukan untuk pendekatan berisiko tinggi dan return tinggi ini.

Trader lain yang mengamati akun tersebut mencatat akumulasi profit besar dalam waktu singkat.

Peristiwa ini menggambarkan bagaimana posisi leverage dapat memperbesar return di pasar yang volatil.

Pergerakan Harga PEPE dan Aktivitas Pasar

PEPE baru-baru ini mengalami reli yang signifikan, dengan kenaikan harian mencapai lebih dari 25%. Grafik teknikal menunjukkan pergeseran struktur bullish pada timeframe 1 hari.

PEPE menembus zona supply $0,0000044 hingga $0,0000049.

Selanjutnya, analis mencatat peningkatan aktivitas pembelian selama reli. Volume perdagangan meme coin juga melonjak menjadi $600 juta dalam 24 jam, menunjukkan keterlibatan pasar yang tinggi.

Sektor meme coin yang lebih luas mengalami kinerja positif, dengan beberapa koin naik lebih dari 8% dalam sehari.

Meski demikian, harga PEPE tetap di bawah tertinggi jangka panjang. Pergerakan jangka pendek tampak kuat, sementara grafik jangka panjang menunjukkan konsolidasi harga.

Peningkatan aktivitas media sosial juga berkontribusi pada minat pasar yang lebih tinggi.

Pertimbangan Risiko dan Pengamatan Pasar

Para ahli menunjukkan bahwa meme coin tetap merupakan aset yang sangat volatil. Keuntungan trader ini menunjukkan potensi, tetapi pendekatan ini membawa risiko substansial.

Retracement ke $0,0000046 atau $0,0000054 bisa memberikan titik masuk yang lebih aman untuk posisi baru.

Analis juga melacak pergerakan Bitcoin dan Ethereum sebagai indikator tren pasar yang lebih luas. Jika cryptocurrency utama naik, meme coin mungkin melanjutkan momentum naik.

Data on-chain menunjukkan minat yang meningkat dari whale dan investor ritel. Kombinasi permintaan spot, leverage, dan keterlibatan sosial mendorong lonjakan harga jangka pendek.

Volume perdagangan tinggi dan open interest menunjukkan partisipasi aktif di seluruh bursa.