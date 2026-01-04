Warga Iran beralih ke stablecoin saat rial jatuh ke level terendah baru

Iran mengalami peningkatan penggunaan stablecoin saat mata uangnya terus mengalami penurunan tajam minggu ini, turun ke level perdagangan 1,42 juta terhadap dolar Amerika Serikat sebelum pulih sedikit ke sekitar 1,38 juta. Keruntuhan ini menghapus tabungan rumah tangga dan mendorong harga barang-barang kebutuhan pokok menjadi lebih tinggi.

Menurut laporan, inflasi naik menjadi 42,2% secara tahunan pada bulan Desember, sementara harga makanan dan biaya kesehatan melonjak masing-masing 72% dan 50%.

Laporan-laporan tersebut memperburuk frustrasi publik di tengah ketakutan akan hiperinflasi. Demonstrasi telah meluas di beberapa area di Teheran dan beberapa kota besar. Para pemilik toko di dekat Grand Bazaar menutup toko mereka dan berkumpul untuk memprotes, menambahkan suara mereka pada frustrasi massa.

Penggunaan stablecoin meningkat di Iran saat rial anjlok

Menurut video yang tersebar online, ada beberapa kelompok yang berteriak menentang kelas penguasa, meskipun pihak berwenang membantah garis waktu seputar rekaman tersebut. Presiden Masoud Pezeshkian juga mengakui kerusuhan tersebut, mendesak pejabat untuk bergerak cepat mengatasi masalah yang ia gambarkan sebagai kekhawatiran ekonomi yang sah. Ia telah menginstruksikan menteri dalam negeri untuk terlibat langsung dengan pemimpin protes.

Ketua Parlemen Mohammed Bagher Qalibaf juga menyerukan langkah-langkah mendesak untuk melindungi rial Iran. Ia membuat seruan tersebut sambil menuduh musuh asing memanfaatkan kerusuhan.

Meskipun ada pernyataan tersebut, rekaman telah menunjukkan pasukan keamanan menggunakan gas air mata di beberapa area. Sementara itu, warga Iran kini dengan cepat beralih ke cryptocurrency dan stablecoin karena rial terus kehilangan nilainya.

Sebagian besar dari mereka mengonfirmasi telah melakukan langkah tersebut untuk melindungi daya beli mereka. Analis blockchain telah lama melacak tren ini di ekonomi yang terkena sanksi, di mana akses ke perbankan tradisional tetap terbatas.

Warga Iran secara khusus tertarik pada stablecoin yang dipatok terhadap dolar Amerika Serikat, karena mereka melihatnya sebagai lindung nilai praktis terhadap penurunan mata uang lokal, terutama selama periode ketidakstabilan dan siklus devaluasi yang cepat.

Pergeseran ini juga sejalan dengan keterlibatan Iran dengan aset digital. Menurut laporan sebelumnya, Pusat Ekspor Kementerian Pertahanan Iran telah menandakan niatnya untuk menerima aset digital sebagai pembayaran untuk penjualan senjata di luar negeri.

Chainalysis juga sebelumnya melaporkan bahwa negara-negara yang terkena sanksi menerima lebih dari $16 miliar dalam aset digital dalam satu tahun, menunjukkan bagaimana aset digital dan teknologi dasarnya telah mendukung transaksi lintas batas di bawah tekanan.

Ketegangan geopolitik dan kekacauan ekonomi

Krisis ekonomi juga telah menyebabkan dampak cepat ketika Gubernur Bank Sentral Mohammed Reza Farzin mengundurkan diri pada hari Senin, menurut media pemerintah.

Sementara itu, sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diperbarui pada tahun 2025, yang terkait dengan program nuklir Iran, telah semakin membatasi aksesnya ke tiga pasar global, mengintensifkan pelarian modal.

Pihak berwenang juga telah mengumumkan penutupan sementara di seluruh Teheran dan provinsi lain, dengan alasan kekurangan energi dan cuaca dingin. Sementara itu, penduduk mengklaim bahwa meskipun ada penutupan pemerintah, ada riwayat perusahaan kripto yang terkait dengan pemerintahan melakukan operasi penambangan yang menggunakan energi intensif.

Risiko geopolitik telah muncul kembali ketika Amerika Serikat memperingatkan Iran terhadap upaya apa pun untuk membangun kembali kemampuan nuklir atau rudal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan bertindak lagi jika Iran melanjutkan untuk memulihkan program nuklirnya, meskipun ia mencatat bahwa bisa ada kesepakatan yang dinegosiasikan.

