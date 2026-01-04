Coinbase Membatasi Layanan Stablecoin di Argentina

Coinbase memutus hubungan fiat langsungnya dengan Argentina. Langkah ini mengganggu pintu gerbang utama bagi penduduk lokal yang mencari perlindungan dalam stablecoin yang dipatok dolar di tengah inflasi tiga digit yang terus berlanjut.

Bursa AS tersebut menginformasikan kepada pelanggan bahwa, efektif 31 Januari, akan menangguhkan semua konversi peso-ke-stablecoin dan transfer bank lokal. Perusahaan telah memberikan penggunanya jendela waktu 30 hari untuk menarik dana.

Coinbase Memblokir Akses Langsung ke Stablecoin USDC untuk Penabung Argentina

Keputusan tersebut secara efektif menciptakan hambatan bagi pengguna Argentina yang ingin menukar peso terdevaluasi (ARS) dengan USDC, dolar digital unggulan Coinbase yang patuh regulasi.

Coinbase mengatakan tidak akan keluar secara permanen dari negara tersebut. Sebaliknya, perusahaan mengatakan langkah ini dimaksudkan untuk membantu menilai kembali strateginya dan menawarkan produk yang lebih berkelanjutan.

Namun, penarikan ini sangat signifikan mengingat status Argentina sebagai benteng global untuk adopsi stablecoin.

Dengan inflasi yang mengikis daya beli lokal, aset digital tidak lagi menjadi taruhan spekulatif dan telah menjadi alat survival yang esensial.

Data industri menunjukkan bahwa stablecoin menyumbang hingga 80% dari transaksi kripto di wilayah tersebut. Mereka semakin berfungsi sebagai mata uang paralel untuk tabungan dan pembayaran internasional.

Namun, "jeda yang disengaja" Coinbase menyoroti ketidaksesuaian strategis.

Sementara bursa memprioritaskan USDC yang patuh regulasi, pasar Argentina didominasi secara luar biasa oleh USDT milik Tether. Stablecoin tersebut diperdagangkan secara besar-besaran di jaringan peer-to-peer lokal dan bursa saingan.

Dengan memotong "jalur masuk" perbankan langsung, Coinbase kehilangan utilitas utamanya bagi penabung sehari-hari yang ingin keluar dari ekonomi peso dengan cepat.

Sementara itu, penarikan tersebut juga memperumit narasi bagi Presiden Javier Milei, yang bertemu dengan eksekutif Coinbase pada 2025 untuk mempromosikan Argentina sebagai pusat keuangan digital.

Sebaliknya, realitas operasional—menavigasi kontrol mata uang yang kompleks dan pasar yang loyal kepada pesaing—telah memaksa pemain besar AS ini ke pinggir.

Meskipun perdagangan kripto-ke-kripto tetap aktif, hilangnya jalur fiat melucuti Coinbase dari utilitas intinya. Di negara yang bergantung pada koneksi perbankan yang mulus, platform ini berisiko menjadi tempat khusus daripada sekoci ekonomi.