Apakah harga Solana memulai fase baru dengan $10,9 miliar stablecoin on-chain?

Solana telah berkembang sejak 2022 dari pemain pasar kecil menjadi jaringan perdagangan penting dalam crypto. Dominasi Binance turun dari sekitar 80% pada 2022 menjadi sekitar 55% dari volume spot SOL pada 2025, yang menunjukkan pergeseran jelas menuju perdagangan on-chain. Jaringan terdesentralisasi semakin menggantikan exchange tradisional. Apakah harga Solana mendapatkan peran pasar yang secara struktural berbeda karena ini? Harga Solana dan pergeseran volume perdagangan SOL Hingga 2023, spot trading hampir sepenuhnya didominasi oleh exchange terpusat. Binance adalah pemain pasar terbesar, diikuti oleh pihak seperti Coinbase, Bybit dan OKX. Solana hanya memainkan peran terbatas selama periode itu dan volume on-chain-nya juga tetap rendah. Namun, data dari Artemis Research menunjukkan bahwa pangsa Solana di pasar spot global telah meningkat dari sekitar 1% pada 2022 menjadi sekitar 12% pada 2025. Ini berarti bahwa bagian yang semakin besar dari semua transaksi crypto terjadi langsung di jaringan Solana, bukan melalui exchange terpusat. Sejak 2024, pergeseran jelas terjadi: semakin banyak trader menyebarkan aktivitas mereka di beberapa jaringan dan mulai berdagang langsung on-chain. Pada 2025, volume perdagangan on-chain di Solana mencapai tingkat sekitar $1.600 miliar. Dengan demikian, Solana menjadi lebih besar dari semua exchange terpusat kecuali Binance. Ini tidak berarti bahwa platform terpusat menghilang. Ini hanya menunjukkan bahwa Solana telah berkembang menjadi lapisan perdagangan struktural. Transaksi berlangsung tanpa campur tangan pihak sentral, dengan penyelesaian langsung di blockchain. Ini tidak hanya mengubah dinamika likuiditas, tetapi juga mempercepat penggunaan modal di pasar. 📈 SOLANA ONCHAIN VOLUME OUTPACES ALL CEXs EXCEPT BINANCE Solana's onchain spot volume surged to $1.6T in 2025, overtaking every offchain exchange except Binance. Growing its market share from 1% to 12% since 2022, while Binance's dominance fell from 80% to 55%. pic.twitter.com/QIxm0ny6Ue — Coin Bureau (@coinbureau) January 3, 2026 Mengapa Solana menarik bagi trader Alasan penting untuk pertumbuhan ini terletak pada karakteristik teknis jaringan. Solana memproses semua transaksi dengan cepat dan dengan biaya rendah. Ini memungkinkan untuk menjalankan strategi yang mahal atau lambat di jaringan lain. Pikirkan misalnya swap yang sering, arbitrase antar platform dan penggunaan perdagangan algoritmik. Solana juga memiliki ekosistem yang luas. Exchange terdesentralisasi, protokol likuiditas dan alat untuk perdagangan otomatis tersedia langsung. Oleh karena itu, trader tidak perlu lagi memindahkan uang mereka ke exchange terpusat untuk dapat berdagang. Selain itu, transparansi adalah faktor penting. Transaksi on-chain dapat dilihat secara publik dan diselesaikan langsung. Bagi beberapa pelaku pasar, ini lebih berat daripada kemudahan penggunaan platform terpusat. Stablecoin sebagai motor aktivitas on-chain Pertumbuhan stablecoin di Solana mengkonfirmasi bahwa jaringan tidak hanya digunakan untuk perdagangan spekulatif. Pada paruh pertama 2025, ada sekitar $10,9 miliar stablecoin di Solana. Dengan demikian, jaringan lebih besar dari BNB Chain dan berada di peringkat ketiga secara global, di belakang Ethereum dan Tron. Stablecoin ini digunakan secara aktif. Mereka berfungsi sebagai alat penyelesaian dalam DeFi, baik untuk pembayaran maupun untuk transfer nilai cepat antar platform. Karena biaya rendah dan pemrosesan cepat, Solana cocok untuk transaksi dolar yang sering, tanpa biaya tinggi memainkan peran. Menurut penelitian Binance Research, pertumbuhan ini terutama didorong oleh penggunaan aktual. Stablecoin tidak tetap diam di wallet, tetapi beredar aktif dalam aplikasi dan protokol. Ini menunjukkan ekonomi on-chain yang lebih matang. Harga SOL dan tingkat staking yang tinggi Tingkat staking Solana juga merupakan titik data penting. Sekitar 67% dari semua token SOL saat ini di-stake. Itu setara dengan sekitar 400 juta token dengan nilai gabungan sekitar $52 miliar. Token SOL ini dikunci untuk mengamankan jaringan dan oleh karena itu tidak langsung tersedia untuk perdagangan. Tingkat staking yang tinggi menunjukkan kepercayaan pada jaringan. Holder memilih untuk mengikat token SOL mereka ke infrastruktur daripada memperdagangkannya secara aktif. Ini menurunkan pasokan yang langsung tersedia dan memperkuat stabilitas jaringan. Pada saat yang sama, staking mendukung peran Solana sebagai lapisan penyelesaian. Semakin banyak likuiditas yang tetap on-chain, jaringan menjadi kurang bergantung pada pihak eksternal untuk penyelesaian dan keamanan. 67% of the Solana Supply is currently STAKED Which amounts to roughly 400 million tokens valued at around $52 billion. This just shows how many people believe in SOLANA Extremely bullish if u ask me pic.twitter.com/vWiZHlrBcS — Solana Sensei (@SolanaSensei) January 3, 2026 Solana tumbuh berkat perannya sebagai infrastruktur Yang terutama menonjol dalam data adalah bahwa Solana semakin tidak dilihat hanya sebagai jaringan perdagangan cepat. Jaringan berkembang menuju lapisan dasar untuk transaksi, sebanding dengan cara kerja sistem keuangan tradisional, tetapi sepenuhnya on-chain. Stablecoin, DeFi, meme coins dan perdagangan otomatis bersatu di satu jaringan. Itu menciptakan skala dan efisiensi. Di mana perdagangan dulu sering melalui beberapa langkah perantara, penyelesaian sekarang terjadi langsung di blockchain. Perkembangan ini mengubah posisi Solana dalam pasar. Jaringan dengan demikian mengambil alih fungsi yang sebelumnya eksklusif di exchange terpusat. Itu membuat Solana lebih sensitif terhadap perkembangan makro dalam crypto, tetapi juga lebih relevan sebagai infrastruktur struktural. Pandangan ke depan tentang peran Solana Data menunjukkan bahwa Solana dalam waktu singkat telah menjadi bagian penting dari struktur perdagangan global. Pangsa pasar yang tumbuh, volume on-chain yang tinggi, aktivitas stablecoin yang kuat dan tingkat staking SOL yang tinggi semuanya menunjuk ke arah yang sama. Solana dengan demikian berkembang dari jaringan eksperimental menjadi lapisan penyelesaian tetap dalam crypto. Jika tren ini berlanjut, harga Solana akan semakin dipengaruhi oleh penggunaan fundamental jaringan, bukan hanya oleh sentimen atau siklus pendek. 