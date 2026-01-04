Senat AS Mendorong Legislasi untuk Menjaga SEC Tidak Campur Tangan dalam Kripto dengan Potensi Pergeseran Pasar

RUU Senat baru berupaya mendefinisikan regulasi kripto dengan memisahkan peran SEC dan CFTC sambil memerlukan dukungan bipartisan untuk disahkan.

Pasar kripto AS menghadapi titik balik saat pembuat undang-undang bergerak cepat pada aturan baru. Sebuah RUU Senat bertujuan membatasi kontrol SEC atas aset digital.

Proposal ini datang saat perusahaan mencari kejelasan dan stabilitas. Analis pasar memantau Kongres dengan seksama saat momentum membangun di seluruh sektor keuangan.

RUU Senat Menargetkan Kewenangan SEC Atas Kripto

Pembuat undang-undang AS telah mengajukan legislasi yang dirancang untuk mengurangi pengawasan SEC terhadap pasar kripto.

RUU ini berfokus pada pemisahan aset digital dari aturan sekuritas tradisional. Akibatnya, peran regulasi akan menjadi lebih terdefinisi di seluruh lembaga.

Konsekuensinya, pendukung berpendapat bahwa pendekatan ini mendukung ketertiban pasar dan kepastian hukum.

Proposal ini datang selama meningkatnya perdebatan tentang regulasi kripto di Kongres. Pembuat undang-undang dijadwalkan meninjau RUU ini pada pertengahan Januari.

Namun, persetujuan komite masih memerlukan dukungan bipartisan. Oleh karena itu, negosiasi tetap menjadi pusat kemajuan RUU ini.

Pemimpin industri mengatakan aturan yang tidak jelas telah mendorong perusahaan ke luar negeri. Sementara itu, pasar luar negeri telah maju lebih cepat dengan kerangka kerja kripto yang terdefinisi.

Pejabat AS kini menghadapi tekanan untuk menjaga inovasi tetap domestik. Konteks ini menambah urgensi pada proses legislatif.

Tinjauan CLARITY Act dan Persyaratan Pemungutan Suara Senat

CLARITY Act akan memerlukan dukungan dari kedua partai besar untuk maju. Meskipun pengesahan komite tampak mungkin, aturan debat Senat menaikkan ambang batas.

Enam puluh suara akan diperlukan untuk memajukan RUU ini.

Oleh karena itu, dukungan lintas partai tetap penting. Dukungan Republikan saja mungkin tidak mengamankan pengesahan akhir.

Namun, diskusi dengan Demokrat telah berlanjut selama masa reses. Beberapa pembuat undang-undang melaporkan pembicaraan produktif tentang topik struktur pasar.

Pembicaraan ini bertujuan menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan konsumen. RUU ini juga mencari peran yang lebih jelas untuk SEC dan CFTC.

Pembuat undang-undang akan menilai bagaimana token harus diklasifikasikan. Mereka juga akan meninjau bagaimana bursa harus mendaftar. Akibatnya, tumpang tindih regulasi bisa dikurangi.

Respons Pasar dan Konteks Regulasi Yang Lebih Luas

Langkah Senat ini datang saat pasar kripto menunjukkan ketahanan selama ketidakpastian kebijakan. Sementara operasi pemerintah menghadapi jeda, aktivitas aset digital terus berlanjut.

Sementara itu, pengajuan ETF telah dilanjutkan saat lembaga kembali ke operasi penuh.

Dengan demikian, waktu ini menghubungkan legislasi dengan kepercayaan pasar. Beberapa aplikasi ETF kripto tetap dalam tinjauan oleh regulator.

Saat lembaga dibuka kembali, proses persetujuan mungkin dipercepat. Analis mengharapkan aktivitas yang diperbarui di berbagai aset digital.

Selain itu, kejelasan legislatif dapat mendukung pertumbuhan pasar terstruktur. Perkembangan global juga mempengaruhi keputusan AS.

Eropa dan wilayah lain telah memberlakukan aturan kripto. Pembuat undang-undang AS kini menghadapi tekanan kompetitif.

