Presale BlockDAG Senilai $441 Juta Mendekati Batas Waktu 26 Januari Dengan ROI +1.566%

Pasar kripto menunjukkan pembagian yang jelas antara aset yang stagnan dan proyek yang fokus menyelesaikan keterbatasan nyata. Harga Ethereum hari ini diperdagangkan dalam kisaran $3.000 hingga $3.300 dan terus terhenti, bahkan setelah whale mengakumulasi ETH senilai hampir $2,4 miliar. Harga Dogecoin hari ini terlihat lebih lemah, turun 7 persen di $0,001142, dengan tekanan jual yang tetap kuat dan sedikit minat beli yang terlihat.

Pada saat yang sama, BlockDAG (BDAG) menarik perhatian pasar yang terus meningkat. Jaringan ini memproses transaksi dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh sebagian besar blockchain tradisional, yaitu dengan menangani beberapa blok secara bersamaan, sementara yang lain memproses blok satu per satu.

Dengan prapenjualan mencapai $441 juta dan akan berakhir pada 26 Januari, jendela untuk akses awal ke jaringan multi-blok ini menyempit dengan cepat. Untuk waktu terbatas, BDAG masih tersedia dengan harga prapenjualan $0,003, dan dengan harga peluncuran terkonfirmasi $0,05, ini mewakili perbedaan ROI +1.566% yang meningkatkan fokus. Saat peserta beralih dari jaringan yang lebih lambat dan padat, struktur BlockDAG terus menarik perhatian sebagai kripto terkemuka untuk dibeli hari ini sebelum jendela terakhir ini ditutup.

Ethereum Menghadapi Sinyal Campuran Meskipun Akumulasi Kuat

Harga Ethereum hari ini tetap terkunci antara $3.000 dan $3.300, terjebak antara fundamental positif dan aksi harga yang lemah. Whale dan institusi besar telah membeli ETH senilai lebih dari $2,4 miliar selama sebulan terakhir. Pada saat yang sama, jumlah Ethereum yang disimpan di bursa telah turun ke level terendah sepanjang masa, tanda bahwa banyak pemegang memilih untuk menyimpan koin mereka daripada menjual.

Namun, harga Ethereum hari ini terus menghadapi resistensi. Harga gagal bergerak di atas $3.330, dan grafik teknikal menunjukkan sinyal yang bertentangan. Analis menyarankan hanya ada sekitar 20 persen kemungkinan pergerakan naik dalam waktu dekat. Pergerakan menyamping atau penarikan ringan tampaknya lebih mungkin untuk saat ini.

Bagi siapa pun yang mengevaluasi kripto terkemuka untuk dibeli hari ini, Ethereum mungkin memerlukan waktu tambahan untuk menunjukkan arah yang jelas. Memperhatikan apakah ia menembus di atas $3.330 atau turun di bawah $3.050 dapat memberikan petunjuk yang lebih kuat tentang langkah selanjutnya.

Harga Dogecoin Hari Ini Tetap Berada di Bawah Tekanan Berat

Harga Dogecoin hari ini telah turun 7 persen dan diperdagangkan mendekati $0,001142, menunjukkan kelemahan luas di seluruh ukuran teknikal. Harga berada di bawah semua rata-rata pergerakan utama, menandakan bahwa tren jangka pendek dan jangka panjang tetap mengarah ke bawah. Penjual terus mendominasi, dan koin baru-baru ini menyentuh dekat level terendah hariannya.

Indikator menunjukkan pengaturan yang menantang. Harga Dogecoin hari ini menunjukkan dukungan pembelian yang terbatas, dengan sebagian besar sinyal tetap bearish atau netral. Meskipun beberapa metrik menunjukkan kondisi oversold, pembeli belum masuk untuk mengangkat harga. Ekspektasi saat ini menempatkan Dogecoin dalam kisaran $0,001106 hingga $0,001298 selama beberapa hari mendatang.

Analis melihat potensi kenaikan terbatas dalam jangka pendek, menjadikan penurunan lebih lanjut sebagai risiko nyata. Siapa pun yang mencari kripto terkemuka untuk dibeli hari ini mungkin ingin menunggu sampai tanda-tanda minat beli yang diperbarui muncul sebelum bertindak.

Prapenjualan BlockDAG Bergerak Cepat Menuju Batas Waktu Januari

BlockDAG menarik perhatian kuat saat prapenjualannya memasuki fase penutupan. Proyek ini telah mengumpulkan lebih dari $441 juta, dan prapenjualan dikonfirmasi akan berakhir pada 26 Januari. Dengan hanya 3,5 miliar koin yang tersisa dan jangka waktu yang semakin ketat, aktivitas semakin meningkat saat peserta bergerak untuk mengamankan akses sebelum perdagangan bursa dimulai. Bagi mereka yang mencari kripto populer untuk dibeli hari ini, BlockDAG semakin dipandang sebagai peluang prapenjualan tahap akhir.

Minat yang tumbuh ini terkait erat dengan desain inti BlockDAG. Blockchain tradisional, seperti Bitcoin, memproses transaksi satu blok pada satu waktu. Sebaliknya, BlockDAG menggunakan struktur Directed Acyclic Graph, memungkinkan beberapa blok diproses secara bersamaan. Ini bekerja seperti membuka beberapa konter checkout daripada memaksa semua transaksi melalui satu jalur.

Struktur paralel ini memberikan BlockDAG keunggulan kecepatan yang jelas. Jaringan saat ini memproses 10 blok per detik dan dibangun untuk ditingkatkan melebihi 100 blok seiring waktu. Pendekatan ini secara langsung mengatasi salah satu tantangan jangka panjang kripto dengan menyeimbangkan kecepatan, keamanan, dan desentralisasi dalam satu kerangka kerja.

BlockDAG saat ini berada di Batch 34, dan untuk waktu terbatas saja, akses tersedia dengan harga prapenjualan yang dikurangi $0,003. Proyek ini telah menarik lebih dari 312.000 pemegang, lebih dari 3,5 juta pengguna aplikasi X1 aktif, dan lebih dari 20.000 rig penambangan terjual di seluruh dunia, menunjukkan partisipasi awal yang kuat di berbagai kelompok pengguna.



Dengan prapenjualan mendekati penutupan 26 Januari, urgensi terus meningkat. Harga waktu terbatas $0,003 yang dipasangkan dengan harga peluncuran terkonfirmasi $0,05 menciptakan perbedaan ROI +1.566% yang banyak diperhatikan dengan seksama. Saat jendela yang tersisa menyempit dan tidak ada perpanjangan yang diharapkan, campuran teknologi canggih BlockDAG, metrik adopsi yang jelas, dan batas waktu tetap menjelaskan mengapa ia tetap menjadi fokus sebagai kripto besar untuk dibeli hari ini sebelum akses prapenjualan berakhir.

Perspektif Pasar Penutup

Pasar kripto yang lebih luas tampaknya berada pada titik jeda. Harga Ethereum hari ini masih membutuhkan waktu untuk mengonfirmasi arah selanjutnya, sementara harga Dogecoin hari ini terus meluncur tanpa dukungan pembelian kuat yang kembali.

Saat Ethereum menunggu dan Dogecoin melemah, BlockDAG terus memproses beberapa blok sekaligus, secara langsung mengatasi batas kecepatan yang memperlambat jaringan lama. Prapenjualan telah mengumpulkan lebih dari $441 juta dan sekarang bergerak menuju penyelesaian terkonfirmasi pada 26 Januari. Dengan hanya 3,5 miliar koin yang tersisa dan harga prapenjualan waktu terbatas $0,003 masih tersedia, akses ke harga awal menjadi semakin terbatas.

Bagi mereka yang mencari kripto terkemuka untuk dibeli hari ini, struktur multi-blok BlockDAG dan jendela prapenjualannya yang menutup dengan cepat menawarkan titik masuk yang jelas sebelum kondisi harga berubah secara permanen.

