"Shadow Reserve" Bitcoin Venezuela Senilai $60 Miliar Dapat Mengubah Pasar BTC Global

Timbunan Bitcoin Venezuela yang telah lama dirumorkan menjadi sorotan tajam menyusul operasi yang dipimpin AS pada Januari 2026 yang menangkap Presiden Nicolás Maduro.

Laporan intelijen menunjukkan negara tersebut mungkin telah mengumpulkan "cadangan bayangan" sebesar 600.000–660.000 BTC, yang bernilai antara $60 miliar dan $67 miliar, menjadikannya salah satu pemegang Bitcoin terbesar di dunia.

Bagaimana penangkapan Presiden Maduro mempengaruhi Bitcoin?

Dengan dugaan tumpukan BTC di atas 600.000 token Bitcoin, Venezuela dapat dengan mudah menyaingi raksasa institusional seperti BlackRock dan MicroStrategy. Pengungkapan ini dapat secara fundamental mengubah dinamika pasokan dan sentimen pasar untuk Bitcoin pada tahun 2026.

Menurut sumber yang dikutip oleh Whale Hunting, akumulasi dimulai pada tahun 2018 melalui kombinasi swap emas, penyelesaian minyak dalam Tether (USDT), dan penyitaan penambangan domestik.

Antara tahun 2018 dan 2020, Venezuela dilaporkan mengekspor puluhan ton emas dari Orinoco Mining Arc. Dilaporkan, negara tersebut mengonversi sekitar $2 miliar hasil emas menjadi Bitcoin pada harga rata-rata $5.000 per BTC.

Bagian ini saja, yang sekarang bernilai sekitar $36 miliar, meletakkan fondasi cadangan kripto rahasia negara tersebut.

Menyusul keruntuhan kripto Petro yang didukung negara, rezim Maduro semakin mewajibkan PDVSA, perusahaan minyak negara, untuk menyelesaikan ekspor minyak mentah dalam USDT dari tahun 2023 hingga 2025. Stablecoin ini kemudian "dicuci" menjadi Bitcoin untuk mengurangi risiko pembekuan akun dan mengurangi eksposur terhadap dolar AS.

Kepemilikan tambahan berasal dari penyitaan penambangan domestik, membawa total akumulasi Bitcoin menjadi sekitar 600.000+ koin, sekitar 3% dari pasokan yang beredar.

Skala cadangan Venezuela yang diduga mengerdilkan likuidasi pemerintah sebelumnya. Pada tahun 2024, negara bagian Jerman Saxony menjual 50.000 BTC (sekitar $3 miliar pada saat itu), memicu koreksi pasar 15–20%.

Sebaliknya, 600.000 BTC Venezuela, jika disita atau dibekukan, dapat memicu guncangan pasokan yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengurangi likuiditas yang tersedia dan mendukung harga yang lebih tinggi.

AS sekarang menghadapi keputusan kritis mengenai cadangan tersebut. Sumber-sumber menyarankan tiga skenario utama:

Aset dapat dibekukan dalam litigasi

Dapat ditambahkan ke Cadangan Bitcoin Strategis AS, atau

Dilikuidasi melalui lelang (kemungkinan kecil).

Analis percaya bahwa membekukan aset atau menggabungkannya ke dalam cadangan strategis adalah opsi yang paling mungkin.

Mengapa Timbunan Bitcoin Venezuela Penting untuk Pasar Global

Langkah seperti itu berpotensi mengunci pasokan selama 5–10 tahun dan menciptakan narasi bullish untuk Bitcoin, serta untuk pemegang institusional seperti MicroStrategy ($MSTR).

Timbunan Bitcoin Venezuela juga menyoroti adopsi kripto akar rumput yang luar biasa di negara tersebut. Hiperinflasi, sanksi AS, dan bolívar yang runtuh telah mendorong penggunaan Bitcoin dan stablecoin secara luas.

Pada akhir tahun 2025, hingga 10% pembayaran belanjaan dan hampir 40% transaksi peer-to-peer dilakukan dalam kripto. Sementara itu, remitansi melalui stablecoin menyumbang hampir 10% dari arus masuk. Venezuela berada di peringkat sekitar ke-17 secara global dalam adopsi kripto menurut Chainalysis. Di Amerika Latin,

Penangkapan Maduro menimbulkan ketidakpastian lebih lanjut. Pemerintah transisi, yang dipengaruhi oleh kepentingan AS, dapat:

Melonggarkan pembatasan penambangan,

Mendorong kebijakan pro-kripto, dan

Memprioritaskan pemulihan kepemilikan BTC yang diduga.

Namun sampai kunci pribadi diserahkan atau klaim hukum diselesaikan, 600.000 BTC tetap secara efektif "terkunci." Ini menciptakan volatilitas jangka pendek tetapi berpotensi guncangan pasokan jangka panjang yang mendukung apresiasi harga Bitcoin.

Di pasar di mana setiap pemegang besar penting, cadangan bayangan Venezuela muncul sebagai faktor kritis namun diabaikan dalam dinamika Bitcoin global.

Jika AS berhasil mengamankan dan membekukan aset, tahun 2026 dapat menyaksikan penyesuaian ulang pasokan, likuiditas, dan sentimen pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Hasil ini dapat mengubah akumulasi rahasia negara nakal menjadi salah satu cadangan Bitcoin strategis terbesar dalam sejarah.