Strategi Menggunakan Bitcoin untuk Memperbaiki 2 Kegagalan Terbesar Private Equity

MicroStrategy terus menulis ulang aturan ekuitas swasta dan pasar modal, memanfaatkan Bitcoin untuk mencapai apa yang telah dikejar oleh dana tradisional, dan sebagian besar gagal dilakukan, selama lebih dari satu dekade.

Menurut Chaitanya Jain, Manajer Strategi Bitcoin MicroStrategy, perusahaan telah berhasil mengatasi dua tantangan persisten dalam ekuitas swasta.

MicroStrategy Mengubah Bitcoin menjadi Modal Abadi, Mengungguli Ekuitas Swasta Tradisional

Jain menjelaskan bahwa MicroStrategy (sekarang Strategy) telah mengumpulkan modal langsung dari investor ritel dan membangun struktur pendanaan permanen dan abadi.

Dengan memanfaatkan sekuritas yang terdaftar secara publik alih-alih struktur PE tertutup, MicroStrategy secara efektif telah mendemokratisasi akses ke produk investasi alternatif. Pada saat yang sama, perusahaan telah menciptakan model pendanaan yang tidak bergantung pada penggalangan modal siklis.

Inti dari pendekatan ini adalah apa yang disebut Jain sebagai "Digital Equity" dan "Digital Credit." Kedua produk didukung oleh Bitcoin, memposisikan ulang kripto perintis sebagai jaminan tingkat institusional.

Digital Equity memungkinkan investor untuk mendapatkan eksposur leverage terhadap Bitcoin melalui struktur modal MicroStrategy. Sementara itu, Digital Credit menyediakan fasilitas kredit yang didukung BTC.

Pada dasarnya, perusahaan telah mengubah cadangan Bitcoin-nya menjadi mesin modal abadi yang berfungsi seperti versi ekuitas publik dari dana kelanjutan ekuitas swasta.

Jain menggambarkan 2025 sebagai "Tahun 0" untuk Digital Credit, periode yang berfokus pada pembangunan, peluncuran, dan penskalaan produk kredit yang didukung BTC selama pasar Bitcoin yang lesu.

Pada tahun 2025, Strategy mengumpulkan sekitar $21 miliar melalui kombinasi penerbitan ekuitas biasa, penawaran saham preferen (termasuk penerbitan saham preferen abadi senilai $2,5 miliar yang digambarkan sebagai IPO AS terbesar berdasarkan hasil bruto tahun itu), dan utang konversi.

Dana ini mendukung akuisisi Bitcoin yang agresif. Saat ini, Strategy memegang 672.497 BTC, yang diperoleh dengan biaya total sekitar $50,4 miliar (dengan harga rata-rata sekitar $75.000 per BTC), dan memiliki nilai pasar sekitar $61,4 miliar (berdasarkan harga Bitcoin mendekati $91.000).

MicroStrategy BTC Holdings. Source: Bitcoin Treasuries

Perusahaan menggunakan leverage yang signifikan melalui utang dan saham preferen (total sekitar $15–16 miliar dari berbagai sumber), menciptakan eksposur yang sangat leverage terhadap Bitcoin. Ini menjelaskan mengapa analis mengatakan perusahaan dapat memicu black swan kripto berikutnya pada tahun 2026.

Meskipun demikian, model ini telah mengubah Strategy dari perusahaan perangkat lunak tradisional menjadi apa yang secara luas digambarkan oleh analis sebagai perusahaan perbendaharaan Bitcoin korporat terbesar di dunia atau kendaraan investasi Bitcoin yang leverage. Perusahaan menggunakan penggalangan modal abadi untuk terus mengakumulasi BTC sambil menawarkan investor berbagai tingkat eksposur terhadap kinerjanya.

Menurut Jain, 2026 menandai "Tahun 1" untuk MicroStrategy, menandakan transisi dari eksperimen ke penerapan skala penuh.

Pergeseran ini mencerminkan likuiditas Bitcoin yang meningkat, infrastruktur pasar yang lebih kuat, dan keakraban investor yang meningkat dengan instrumen keuangan yang didukung kripto.

Dengan menjembatani kesenjangan antara akses ritel dan pendanaan permanen, MicroStrategy menantang ortodoksi ekuitas swasta dan menunjukkan bagaimana kripto dapat mendukung model investasi tingkat institusional yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, bahkan ketika perusahaan memasuki fase berikutnya, potensi pengecualian MSCI MicroStrategy tetap menjadi kekhawatiran yang menggantung.