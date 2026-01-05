BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan 'Efek Januari' terjadi saat ETF Bitcoin dan Ethereum mencatat arus masuk $645 juta muncul di BitcoinEthereumNews.com. "Efek Januari" secara resmi telah tibaPostingan 'Efek Januari' terjadi saat ETF Bitcoin dan Ethereum mencatat arus masuk $645 juta muncul di BitcoinEthereumNews.com. "Efek Januari" secara resmi telah tiba

'Efek Januari' Terjadi saat ETF Bitcoin dan Ethereum Catat Arus Masuk $645 Juta

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/05 07:01
Effect AI
EFFECT$0.00536+3.33%
Illusion of Life
SPARK$0.003842-33.70%
Talus
US$0.00651--%
Union
U$0.002899+5.03%
Ethereum
ETH$3,337.4+0.40%

"Efek Januari" secara resmi telah tiba untuk aset digital.

Setelah akhir tahun 2025 yang berat, ditandai dengan arus keluar gabungan lebih dari $6 miliar di bulan November dan Desember, minat institusional terhadap Bitcoin dan Ether kembali dengan semangat baru pada hari perdagangan pertama tahun 2026.

Data dari Farside Investors mengungkapkan bahwa ETF Spot Bitcoin dan Ethereum berbasis AS bersama-sama mencatat arus masuk bersih yang mencengangkan sebesar $645,8 juta pada tanggal 2 Januari.

Analisis ETF Bitcoin dan ETF Ethereum

Per tanggal 2 Januari, untuk Bitcoin, IBIT milik BlackRock yang mencatat arus masuk maksimum, sedangkan dalam kasus Ethereum, ETHE milik Grayscale yang mencatat arus masuk maksimum. 

Jika dilihat dengan cermat, ETF Bitcoin yang terdaftar di AS mencatat arus masuk bersih terbesar dalam 35 hari perdagangan sejak tanggal 11 November, ketika sebelas ETF berbasis AS secara kolektif mencatat $524 juta dalam satu hari.

Sementara itu, ETF Spot Ethereum [ETH] mencatat arus masuk satu hari terbesar dalam 15 hari perdagangan, hari terbesar sejak tanggal 9 Desember, ketika $177,7 juta tercatat.

Di kubu Bitcoin [BTC], IBIT milik BlackRock tetap menjadi juara kelas berat yang tak tertandingi, menyerap $287,4 juta dari total arus masuk $471,3 juta.

Sedangkan cerita Ethereum mengambil arah yang lebih bernuansa.

Meskipun ETHA milik BlackRock tetap menjadi favorit, tanggal 2 Januari milik ETHE milik Grayscale, yang memimpin dalam arus masuk Ether dengan $53,7 juta.

Aksi harga aset

Selama 30 hari terakhir, harga Bitcoin dan Ether tetap stagnan, turun masing-masing 1,56% dan 1,39%.

Kehati-hatian ini adalah efek langsung dari Oktober 2025, yang melihat peristiwa likuidasi satu hari terbesar yang tercatat.

Selama periode itu, pembongkaran besar-besaran posisi derivatif leverage mengirimkan gelombang kejut ke pasar, menghapus hampir $20 miliar nilai.

Namun, gelombang tampaknya sedang berubah.

Pada saat artikel ini ditulis, Bitcoin diperdagangkan pada $91.337,49, naik 1,87% dalam 24 jam terakhir.

Di sisi lain, Ethereum merebut kembali level $3.140,08, mencatat kenaikan 1,51% menurut CoinMarketCap.

2026: Siklus bull baru atau awal yang salah?

Tetapi sekarang pertanyaan sejuta dolar bagi investor adalah apakah lonjakan hari pertama ini benar-benar menandakan bull run 2026.

Jika institusi terus mengakumulasi dengan kecepatan ini, banyak yang mengharapkan All-Time Highs (ATH) baru untuk BTC dan ETH sudah di depan mata.

Namun, tidak ada yang pasti.

Sementara semua ini terjadi, XRP milik Ripple menunjukkan ketahanan unik yang ditandai dengan adopsi institusional yang intensif.

Pemikiran Akhir

  • Crash Oktober menciptakan kehati-hatian yang mendalam, tetapi rebound Januari mengisyaratkan pemulihan, menunjukkan bahwa kerusakan struktural terburuk mungkin sudah di belakang pasar.
  • Meskipun harga datar, permintaan institusional semakin cepat, mengisyaratkan ketidaksesuaian yang dapat segera terselesaikan dengan momentum ke atas.
Selanjutnya: Menjelajahi rally 28% Convex Finance – Kebingungan, keyakinan, atau keduanya? 

Sumber: https://ambcrypto.com/january-effect-hits-as-bitcoin-and-ethereum-etfs-see-645mln-inflows/

Peluang Pasar
Logo Effect AI
Harga Effect AI(EFFECT)
$0.00536
$0.00536$0.00536
+3.33%
USD
Grafik Harga Live Effect AI (EFFECT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum Mencapai Rekor Tertinggi saat BitMine Meningkatkan Stake ETH

Staking Ethereum mencapai $119 miliar dengan hampir 30% pasokan terkunci saat BitMine menambah 154 ribu ETH, meningkatkan kepemilikan menjadi 1,685 juta ETH. Staking Ethereum telah mencapai pencapaian baru,
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/15 19:45
Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia Menyusun RUU yang Dapat Mengubah Siapa yang Bisa Membeli Kripto

Rusia sedang mempersiapkan transformasi hukum bersejarah yang akan memperluas siapa saja yang memenuhi syarat untuk membeli dan memiliki cryptocurrency di negara tersebut. Laporan telah mengungkapkan bahwa
Bagikan
NewsBTC2026/01/15 20:30
Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Prediksi Harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030

Dalam prediksi harga Internet Computer (ICP) 2026, 2027-2030 ini, kami akan menganalisis pola harga ICP dengan menggunakan analisis teknikal yang akurat dan ramah trader
Bagikan
Thenewscrypto2026/01/15 16:38