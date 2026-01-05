'Efek Januari' Terjadi saat ETF Bitcoin dan Ethereum Catat Arus Masuk $645 Juta

"Efek Januari" secara resmi telah tiba untuk aset digital.

Setelah akhir tahun 2025 yang berat, ditandai dengan arus keluar gabungan lebih dari $6 miliar di bulan November dan Desember, minat institusional terhadap Bitcoin dan Ether kembali dengan semangat baru pada hari perdagangan pertama tahun 2026.

Data dari Farside Investors mengungkapkan bahwa ETF Spot Bitcoin dan Ethereum berbasis AS bersama-sama mencatat arus masuk bersih yang mencengangkan sebesar $645,8 juta pada tanggal 2 Januari.

Analisis ETF Bitcoin dan ETF Ethereum

Per tanggal 2 Januari, untuk Bitcoin, IBIT milik BlackRock yang mencatat arus masuk maksimum, sedangkan dalam kasus Ethereum, ETHE milik Grayscale yang mencatat arus masuk maksimum.

Jika dilihat dengan cermat, ETF Bitcoin yang terdaftar di AS mencatat arus masuk bersih terbesar dalam 35 hari perdagangan sejak tanggal 11 November, ketika sebelas ETF berbasis AS secara kolektif mencatat $524 juta dalam satu hari.

Sementara itu, ETF Spot Ethereum [ETH] mencatat arus masuk satu hari terbesar dalam 15 hari perdagangan, hari terbesar sejak tanggal 9 Desember, ketika $177,7 juta tercatat.

Di kubu Bitcoin [BTC], IBIT milik BlackRock tetap menjadi juara kelas berat yang tak tertandingi, menyerap $287,4 juta dari total arus masuk $471,3 juta.

Sedangkan cerita Ethereum mengambil arah yang lebih bernuansa.

Meskipun ETHA milik BlackRock tetap menjadi favorit, tanggal 2 Januari milik ETHE milik Grayscale, yang memimpin dalam arus masuk Ether dengan $53,7 juta.

Aksi harga aset

Selama 30 hari terakhir, harga Bitcoin dan Ether tetap stagnan, turun masing-masing 1,56% dan 1,39%.

Kehati-hatian ini adalah efek langsung dari Oktober 2025, yang melihat peristiwa likuidasi satu hari terbesar yang tercatat.

Selama periode itu, pembongkaran besar-besaran posisi derivatif leverage mengirimkan gelombang kejut ke pasar, menghapus hampir $20 miliar nilai.

Namun, gelombang tampaknya sedang berubah.

Pada saat artikel ini ditulis, Bitcoin diperdagangkan pada $91.337,49, naik 1,87% dalam 24 jam terakhir.

Di sisi lain, Ethereum merebut kembali level $3.140,08, mencatat kenaikan 1,51% menurut CoinMarketCap.

2026: Siklus bull baru atau awal yang salah?

Tetapi sekarang pertanyaan sejuta dolar bagi investor adalah apakah lonjakan hari pertama ini benar-benar menandakan bull run 2026.

Jika institusi terus mengakumulasi dengan kecepatan ini, banyak yang mengharapkan All-Time Highs (ATH) baru untuk BTC dan ETH sudah di depan mata.

Namun, tidak ada yang pasti.

Sementara semua ini terjadi, XRP milik Ripple menunjukkan ketahanan unik yang ditandai dengan adopsi institusional yang intensif.

Pemikiran Akhir

Crash Oktober menciptakan kehati-hatian yang mendalam, tetapi rebound Januari mengisyaratkan pemulihan, menunjukkan bahwa kerusakan struktural terburuk mungkin sudah di belakang pasar.

Meskipun harga datar, permintaan institusional semakin cepat, mengisyaratkan ketidaksesuaian yang dapat segera terselesaikan dengan momentum ke atas.