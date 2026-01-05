Solana (SOL) Merebut Kembali Level 132, Momentum Berubah Tajam Menjadi Bullish

Solana memulai peningkatan segar di atas zona $130. Harga SOL kini berkonsolidasi di atas $132 dan mungkin menargetkan keuntungan lebih lanjut di atas zona $138.

Harga SOL memulai pergerakan naik segar di atas level $130 dan $132 terhadap Dolar AS.

Harga kini diperdagangkan di atas $132 dan rata-rata pergerakan sederhana 100-jam.

Terdapat garis tren bullish yang terbentuk dengan support di $135 pada grafik per jam pasangan SOL/USD (sumber data dari Kraken).

Pasangan ini dapat memperpanjang keuntungan jika menembus zona resistance $140.

Harga Solana Mendapat Momentum

Harga Solana memulai peningkatan yang layak setelah menetap di atas zona $125, seperti Bitcoin dan Ethereum. SOL naik di atas level $130 untuk memasuki zona positif jangka pendek.

Harga bahkan menembus resistance $132. Para bulls mampu mendorong harga di atas $135. Harga kini berkonsolidasi keuntungan di atas level retracement Fib 23,6% dari pergerakan naik terkini dari swing low $123 ke high $138.

Solana kini diperdagangkan di atas $135 dan rata-rata pergerakan sederhana 100-jam. Selain itu, terdapat garis tren bullish yang terbentuk dengan support di $135 pada grafik per jam pasangan SOL/USD.

Pada sisi atas, harga menghadapi resistance di dekat $138. Resistance besar berikutnya berada di dekat level $140. Resistance utama bisa berada di $145. Penutupan yang berhasil di atas zona resistance $145 dapat mengatur langkah untuk peningkatan stabil lainnya. Resistance kunci berikutnya adalah $150. Keuntungan lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju level $155.

Penurunan Lain pada SOL?

Jika SOL gagal naik di atas resistance $185, maka dapat memulai penurunan lain. Support awal pada sisi bawah berada di dekat zona $134 dan garis tren. Support besar pertama berada di dekat level $130 dan level retracement Fib 50% dari pergerakan naik terkini dari swing low $123 ke high $138.

Penembusan di bawah level $130 mungkin mengirim harga menuju zona support $128. Jika ada penutupan di bawah support $128, harga dapat turun menuju support $120 dalam jangka pendek.

Indikator Teknis

MACD Per Jam – MACD untuk SOL/USD semakin cepat di zona bullish.

RSI Per Jam (Relative Strength Index) – RSI untuk SOL/USD berada di atas level 50.

Level Support Utama – $135 dan $130.

Level Resistance Utama – $138 dan $140.