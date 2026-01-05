BursaDEX+
Solana (SOL) Merebut Kembali Level 132, Momentum Berubah Tajam Menjadi Bullish

Penulis: NewsBTCSumber: NewsBTC
2026/01/05 13:30
Solana memulai peningkatan segar di atas zona $130. Harga SOL kini berkonsolidasi di atas $132 dan mungkin menargetkan keuntungan lebih lanjut di atas zona $138.

  • Harga SOL memulai pergerakan naik segar di atas level $130 dan $132 terhadap Dolar AS.
  • Harga kini diperdagangkan di atas $132 dan rata-rata pergerakan sederhana 100-jam.
  • Terdapat garis tren bullish yang terbentuk dengan support di $135 pada grafik per jam pasangan SOL/USD (sumber data dari Kraken).
  • Pasangan ini dapat memperpanjang keuntungan jika menembus zona resistance $140.

Harga Solana Mendapat Momentum

Harga Solana memulai peningkatan yang layak setelah menetap di atas zona $125, seperti Bitcoin dan Ethereum. SOL naik di atas level $130 untuk memasuki zona positif jangka pendek.

Harga bahkan menembus resistance $132. Para bulls mampu mendorong harga di atas $135. Harga kini berkonsolidasi keuntungan di atas level retracement Fib 23,6% dari pergerakan naik terkini dari swing low $123 ke high $138.

Solana kini diperdagangkan di atas $135 dan rata-rata pergerakan sederhana 100-jam. Selain itu, terdapat garis tren bullish yang terbentuk dengan support di $135 pada grafik per jam pasangan SOL/USD.

Solana Price

Pada sisi atas, harga menghadapi resistance di dekat $138. Resistance besar berikutnya berada di dekat level $140. Resistance utama bisa berada di $145. Penutupan yang berhasil di atas zona resistance $145 dapat mengatur langkah untuk peningkatan stabil lainnya. Resistance kunci berikutnya adalah $150. Keuntungan lebih lanjut mungkin mengirim harga menuju level $155.

Penurunan Lain pada SOL?

Jika SOL gagal naik di atas resistance $185, maka dapat memulai penurunan lain. Support awal pada sisi bawah berada di dekat zona $134 dan garis tren. Support besar pertama berada di dekat level $130 dan level retracement Fib 50% dari pergerakan naik terkini dari swing low $123 ke high $138.

Penembusan di bawah level $130 mungkin mengirim harga menuju zona support $128. Jika ada penutupan di bawah support $128, harga dapat turun menuju support $120 dalam jangka pendek.

Indikator Teknis

MACD Per Jam – MACD untuk SOL/USD semakin cepat di zona bullish.

RSI Per Jam (Relative Strength Index) – RSI untuk SOL/USD berada di atas level 50.

Level Support Utama – $135 dan $130.

Level Resistance Utama – $138 dan $140.

Grafik Harga Live Solana (SOL)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

