Loop mengatakan pengembang BTC Core memodifikasi sekitar 285.000 baris pada tahun 2026

Pengembangan Bitcoin Core meningkat signifikan pada tahun 2025, dengan perangkat lunak ini masih menggerakkan sekitar 78% dari semua node penuh Bitcoin, menurut metrik dari Jameson Lopp dari Casa.

Email ke Bitcoin Development Mailing List, forum utama untuk debat protokol, juga naik 60% dari tahun lalu. Lopp mengatakan peningkatan terbaru ini lebih mengejutkan, mengingat lalu lintas mailing list telah turun tahun sebelumnya setelah platform bermigrasi dari server Linux Foundation ke Google Groups.

Jumlah kontributor juga terus bertambah, dengan 135 individu berkontribusi pada Bitcoin Core pada tahun 2025 dibandingkan sekitar 112 tahun sebelumnya.

Lopp mengatakan pengembang BTC Core memodifikasi sekitar 285.000 baris pada tahun 2026

Meskipun terjadi peningkatan aktivitas, perubahan kode secara keseluruhan tetap stabil, dengan sekitar 285.000 baris dimodifikasi selama tahun tersebut dibandingkan 276.000 tahun sebelumnya, lapor Lopp. Pada bulan November, Bitcoin Core juga menyelesaikan audit keamanan pihak ketiga pertama yang diungkapkan secara publik, dipimpin oleh Quarkslab dan didanai oleh Brink, yang tidak menemukan kelemahan kritis atau tingkat tinggi pada lapisan jaringan peer-to-peer proyek tersebut.

Selain itu, pendanaan untuk pengembangan Bitcoin Core tetap stabil sejauh ini, dengan VanEck berjanji menyumbangkan 5% dari keuntungan ETF Bitcoin spot-nya kepada Brink.

Sementara itu, dalam laporan bulan Oktober, 1A1z menemukan bahwa Bitcoin Core memiliki sekitar 41 pengembang, tidak termasuk insinyur pengujian, peneliti, dan protokol terkait seperti Lightning Network dan Nostr, serta pustaka libsecp256k1 yang terhubung erat.

Laporan tersebut juga membandingkan perkembangan Web3 untuk perbandingan. Polkadot, sementara itu, menghabiskan $7 juta pada tahun 2023 untuk pengembangan inti dengan kapitalisasi pasar hanya 1,2 persen dari Bitcoin. Pengeluarannya meningkat menjadi $16,8 juta pada tahun 2024. Biaya pengembang inti Ethereum: $32,3 juta pada tahun 2023 dan $50 juta pada tahun 2024, dan Bitcoin: sekitar $840 juta.

Crypto Fear and Greed Index berada di "netral" 40

Untuk pertama kalinya sejak Oktober, Crypto Fear and Greed Index dari CoinMarketCap juga mencapai pembacaan "netral" pada hari Minggu, menandakan potensi mereda ketakutan investor. Pada angka 40, Crypto Fear and Greed Index menunjukkan bahwa investor tidak terlalu takut maupun bullish. Kepercayaan pasar kripto menurun drastis pada bulan November, dengan indeks mencapai pembacaan terendah tahun 2025, yaitu 10, menunjukkan "ketakutan ekstrem."

Demikian pula, pada bulan Oktober, kepercayaan investor kripto di pasar kripto telah turun karena kejatuhan pasar besar mengganggu bull run. Nilai Bitcoin melonjak di atas $125.000 beberapa hari menjelang penurunan, akhirnya turun ke sekitar $80.000. Banyak altcoin juga jatuh dalam semalam, menghapus sebagian besar nilai mereka, dan total kapitalisasi pasar altcoin (tidak termasuk BTC dan ETH) turun sekitar 33% hanya dalam satu hari. Sentimen kripto telah membaik dari "ketakutan ekstrem" akhir tahun 2025, tetapi risiko geopolitik dan kurangnya aktivitas ritel dapat memperlambat pemulihan.

Pasar masih menunggu untuk melihat bagaimana mata uang kripto akan terpengaruh oleh serangan AS terhadap Venezuela. Presiden AS Trump mengumumkan pada hari Sabtu, "Amerika Serikat telah berhasil melakukan serangan skala besar terhadap Venezuela dan pemimpinnya, Presiden Nicolas Maduro, yang telah, bersama istrinya, ditangkap dan dibawa keluar dari negara tersebut."

Bitcoin tidak menunjukkan perilaku khas aset risk-on, yang sering menurun selama periode stres geopolitik atau ekonomi yang akut dan keras. Sementara beberapa analis percaya serangan tersebut tidak mungkin berdampak signifikan pada nilai Bitcoin, yang lain memperingatkan bahwa hasil sebenarnya mungkin tidak menjadi jelas sampai pasar AS dibuka pada hari Senin.

Jika Anda membaca ini, Anda sudah selangkah lebih maju. Tetaplah di sana dengan newsletter kami.