Saham unggulan: Pemain terbaik Kanada di Q4 2025

Penulis: MoneysenseSumber: Moneysense
2026/01/05 14:48
Pasar saham Kanada melambat sedikit pada kuartal akhir 2025 tetapi masih mencatatkan keuntungan untuk menutup tahun ini, sebagian besar didorong oleh lonjakan sektor material. Saham logam dan pertambangan mewakili sembilan dari 10 perusahaan dengan kinerja terbaik di antara saham berkapitalisasi menengah dan besar (lihat tabel di bawah), satu-satunya pengecualian adalah peritel mode berbasis Montreal, Groupe Dynamite.

Sigma Lithium Corp. yang berbasis di Toronto, yang mengoperasikan tambang lithium di Brasil, memimpin, hampir dua kali lipat nilainya selama tiga bulan hingga 31 Desember 2025. Kinerjanya membuktikan eksekusi yang kuat—pendapatan bersih naik 69% kuartal-ke-kuartal dan 36% tahun-ke-tahun—tetapi juga menunjukkan kebangkitan minat investor terhadap lithium, komponen kunci dalam baterai isi ulang yang penting untuk transisi energi. 

Aris Mining dari Vancouver berada di posisi kedua dengan selisih jauh, dengan pengembalian 61,9%, diikuti oleh Discovery Silver Corp. yang berkantor pusat di Toronto, dengan 58,9%. Aris adalah penambang emas di Kolombia yang memiliki taipan pertambangan Frank Giustra, Ian Telfer, dan Neil Woodyer di antara pemegang sahamnya; perusahaan ini mengkonsolidasikan sahamnya di properti Soto Norte selama kuartal tersebut dan ditambahkan ke S&P/TSX Composite pada bulan September. 

Peringkat

Bandingkan suku bunga TFSA terbaik di Kanada

lihat suku bunga

Didukung oleh investor pertambangan Eric Sprott, Discovery Silver mengakuisisi Kompleks Porcupine dekat Timmins, Ont., dari Newmont Corp., pada tahun 2025, menambah daftar aset yang menjanjikan termasuk proyek Cordero di Meksiko. Discovery dan Aris termasuk di antara tujuh dari 10 saham teratas kuartal lalu yang terkait dengan logam mulia, termasuk enam penambang dan Sprott Physical Silver Trust, kendaraan investasi bagi investor yang mencari eksposur terhadap batangan perak.

Sebagai perbandingan, S&P/TSX Composite yang tertimbang kapitalisasi dengan 218 anggota, tolok ukur standar saham Kanada, naik 5,6% selama periode tersebut; total pengembaliannya, termasuk dividen, adalah 6,25%. Meskipun turun dari kuartal ketiga, angka-angka ini masih mengalahkan S&P 500 di AS, yang menghasilkan pengembalian 2,35% (2,7% pengembalian total) pada Q4. 

Berikut adalah 10 saham momentum berkapitalisasi menengah hingga besar dengan kinerja terbaik Kanada untuk Q4 2025:

PeringkatNama PerusahaanTickerPenutupan 30 Sep ($)Penutupan 31 Des ($)% keuntungan
1Sigma Lithium Corp.SGML8,8018,0598,8
2Aris Mining Corp.ARIS13,6422,2661,9
3Discovery Silver Corp.DSV5,168,3858,7
4Snowline Gold Corp.SGD11,1017,3656,9
5Sprott Physical Silver TrustPSLV21,8432,5154,3
6Almonty Industries Inc.AII8,4012,0749,1
7Southern Cross Gold Consolidated Ltd.SXGC7,5010,5947,4
8Americas Gold and Silver Corp.USA5,197,0446,3
9G Mining Ventures Corp.GMIN27,6541,4944,8
10Groupe Dynamite Inc.GRGD59,7282,6744,4

Ada tumpang tindih yang signifikan antara perusahaan dengan kinerja terbaik untuk kuartal keempat dan 10 perusahaan Kanada berkapitalisasi menengah dan besar dengan kinerja terbaik (kapitalisasi pasar $2 miliar atau lebih) untuk tahun ini. Tujuh dari saham teratas dalam tiga bulan terakhir masuk dalam 10 besar untuk seluruh tahun 2025. Discovery Silver mencatatkan kinerja luar biasa dengan pengembalian lebih dari 10 kali lipat untuk tahun ini. Saham terbaik berikutnya untuk dimiliki dalam portofolio Anda adalah penambang tungsten Almonty Industries, dengan pengembalian tahunan 859%, diikuti oleh Americas Gold and Silver Corp. dengan 450%. Sekali lagi, saham pertambangan mendominasi, dengan satu-satunya pengecualian Groupe Dynamite.

Berikut adalah 10 saham Kanada berkapitalisasi menengah dan besar dengan kinerja terbaik untuk tahun 2025:

PeringkatNama PerusahaanTickerPenutupan 2 Jan/25 ($)Penutupan 31 Des/25 ($)% keuntungan
1Discovery Silver Corp.DSV0,798,381.100
2Almonty Industries Inc.AII1,5212,07859,1
3Americas Gold and Silver Corp.USA1,407,04450,4
4Montage Gold Corp.MAU2,209,88355,2
5Groupe Dynamite Inc.GRGD19,5182,67342,4
6Aris Mining Corp.ARIS5,2622,26333,1
7China Gold International Resources Corp.CGG7,9127,62293,4
8G Mining Ventures Corp.GMIN11,5641,49284,1
9Lundin Gold Inc. LUG31,92114,02272,6
10Southern Cross Gold Consolidated Ltd.SXGC3,2310,59239,3

Meskipun momentum adalah faktor yang terbukti dalam investasi ekuitas, kinerja masa lalu bukanlah indikator pengembalian masa depan.

The post Hot stocks: Canada's top performers in Q4 2025 appeared first on MoneySense.

