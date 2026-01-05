Ahli Mengungkap Kebenaran di Balik 9 Mitos Tentang Dampak Lingkungan dari Penambangan Bitcoin

Debat Lingkungan Bitcoin Kembali Memanas saat Kritikus Berhadapan dengan Peneliti

Dampak lingkungan Bitcoin terus memicu perdebatan di antara para peneliti dan kritikus. Sementara beberapa menyoroti konsumsi sumber dayanya, yang lain, termasuk ahli ESG Daniel Batten, membela keberlanjutannya, mengutip data yang telah ditinjau sejawat dan analisis tingkat jaringan yang menantang kesalahpahaman umum.

Dalam utas Twitter baru-baru ini, Batten membahas sembilan kritik umum terhadap jejak lingkungan penambangan Bitcoin, menegaskan bahwa banyak yang tidak akurat dan tidak didukung oleh data. Ini terjadi di tengah pengawasan yang meningkat, dengan institusi seperti dana abadi Universitas Harvard dikritik karena berinvestasi di Bitcoin, dan media massa mengklaim bahwa cryptocurrency ini melahap listrik global yang dimaksudkan untuk populasi rentan.

Kritikus berargumen bahwa Bitcoin intensif sumber daya, mendestabilisasi jaringan listrik, dan mendorong harga listrik lebih tinggi bagi konsumen. Namun, Batten membantah narasi ini, menekankan bahwa penggunaan energi untuk penambangan Bitcoin sebagian besar terlepas dari volume transaksi, fakta yang didukung oleh studi yang dirangkum dalam Laporan Industri Penambangan Digital Universitas Cambridge 2025. Dia menjelaskan bahwa peningkatan throughput transaksi tidak secara proporsional meningkatkan konsumsi sumber daya, melawan klaim pemborosan sumber daya per transaksi.

Batten lebih lanjut menjelaskan bahwa penambangan Bitcoin sering meningkatkan stabilitas jaringan melalui manajemen beban yang fleksibel, terutama pada jaringan yang kaya energi terbarukan seperti Texas. Bertentangan dengan pernyataan bahwa itu mendestabilisasi sistem tenaga, penambangan telah terbukti mendukung integrasi energi terbarukan dan ketahanan jaringan.

Mengenai dampak pada harga listrik konsumen, Batten mencatat ada sedikit bukti untuk mendukung klaim bahwa penambangan Bitcoin mendorong kenaikan biaya. Sebaliknya, data menunjukkan bahwa penambangan dapat berkontribusi pada harga listrik yang lebih rendah melalui peningkatan permintaan untuk energi terbarukan dan peningkatan efisiensi jaringan. Contoh yang menonjol adalah proyek Gridless di Afrika, menyediakan akses energi terbarukan kepada ribuan orang, mengilustrasikan peran Bitcoin dalam memperluas kapasitas terbarukan.

Membongkar Mitos: Penggunaan Sumber Daya dan Jejak Karbon

Batten juga membantah gagasan bahwa Bitcoin memiliki jejak karbon yang tinggi, menunjukkan bahwa emisi langsung dari penambangan minimal, dengan sebagian besar dampak lingkungan berasal dari konsumsi listrik—emisi scope-2. Dia mengutip bahwa lebih dari 50% operasi penambangan Bitcoin sekarang memanfaatkan sumber energi berkelanjutan, angka yang didukung oleh data pihak ketiga.

Proof-of-Work Versus Proof-of-Stake

Intensitas emisi penambangan Bitcoin menurun. Sumber: Daniel Batten

Batten menantang asumsi bahwa Ethereum proof-of-stake secara inheren lebih berkelanjutan daripada konsensus proof-of-work Bitcoin. Dia berargumen bahwa mencampuradukkan penggunaan energi dengan kerusakan lingkungan mengabaikan manfaat proof-of-work, seperti mitigasi metana, stabilisasi jaringan, dan monetisasi energi terbarukan.

Meskipun Ethereum bertransisi ke proof-of-stake, Batten menekankan bahwa penambangan Bitcoin terus membuktikan nilai lingkungannya dengan memungkinkan proyek energi terbarukan dan mengurangi limbah, terutama melalui penggunaan gas flare dan gas tempat pembuangan sampah dalam skala besar.

Mendorong Adopsi Energi Terbarukan

Batten menyatakan bahwa penambangan Bitcoin sering mempromosikan pengembangan energi terbarukan daripada menguranginya. Inisiatif di seluruh dunia, seperti proyek Gridless Afrika, menunjukkan bagaimana penambangan dapat memfasilitasi akses yang lebih luas ke pilihan energi bersih, bukan menghambatnya. Kemampuan industri untuk memanfaatkan kelebihan energi surya dan angin — mencapai pemanfaatan lebih dari 90% dalam beberapa kasus — mendukung perannya dalam mengurangi pembatasan energi dan memajukan ekonomi microgrid.

