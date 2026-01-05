Pasar Altcoin Bertahan di Support Kunci – Apakah Rally Breakout Akan Terjadi Selanjutnya?

TLDR

Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto mencapai "netral" di angka 40 untuk pertama kalinya sejak Oktober 2025, membaik dari level "ketakutan ekstrem"

Bitcoin anjlok 35% dari rekor tertinggi sepanjang masa di atas $125.000 menjadi $80.000 pada Oktober 2025, dengan altcoin kehilangan nilai yang lebih besar

Bitcoin tetap tangguh setelah serangan AS ke Venezuela, mempertahankan harga di atas $91.000 meskipun volatilitas aset berisiko yang khas

Total kapitalisasi pasar altcoin (Total3) bertahan di atas $879 miliar, mempertahankan support di $784 miliar setelah mencapai $1,2 triliun pada Oktober

Lebih dari 29 juta token kripto kini ada di CoinMarketCap, dengan analis menyebutkan saturasi pasar dan ETF kripto sebagai alasan altseason belum terwujud

Pasar kripto menunjukkan tanda-tanda pemulihan saat sentimen investor keluar dari zona ketakutan. Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto CoinMarketCap mencapai 40 pada hari Minggu, menandai sentimen netral untuk pertama kalinya sejak Oktober 2025.

Ini merupakan pergeseran besar dari ketakutan ekstrem yang mencengkeram pasar pada akhir 2025. Indeks telah menyentuh titik terendah di angka 10 pada November, mengindikasikan ketakutan ekstrem di kalangan investor.

Keruntuhan sentimen dimulai dengan kecelakaan pasar bersejarah pada Oktober 2025. Bitcoin telah mencapai rekor tertinggi sepanjang masa di atas $125.000 di Coinbase beberapa hari sebelum kecelakaan.

Mata uang kripto terkemuka kemudian terjun bebas ke sekitar $80.000, penurunan 35%. Altcoin mengalami kerugian yang lebih parah, dengan banyak token kehilangan sebagian besar nilainya dalam semalam.

Total kapitalisasi pasar altcoin, tidak termasuk Bitcoin dan Ethereum, turun 33% dalam satu hari. Kecelakaan ini menggagalkan apa yang banyak orang pikir akan menjadi bull run yang berkelanjutan.

Meskipun sentimen membaik, tantangan tetap ada untuk pasar kripto di 2026. Ketegangan geopolitik yang meningkat dan kurangnya minat investor ritel dapat menciptakan hambatan.

Pasar Bertahan Stabil Setelah Serangan Venezuela

Bitcoin menunjukkan ketahanan yang tidak biasa setelah serangan AS ke Venezuela pada hari Sabtu. Presiden Trump mengumumkan keberhasilan serangan skala besar dan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Biasanya, aset berisiko seperti mata uang kripto mengalami penurunan tajam selama peristiwa geopolitik. Namun, Bitcoin mempertahankan stabilitas dan bahkan merebut kembali level harga $91.000.

Harga Bitcoin (BTC)

Analis pasar terbagi atas dampak peristiwa ini. Beberapa percaya ini akan memiliki sedikit efek pada harga Bitcoin ke depan.

Yang lain mengatakan investor perlu menunggu pasar keuangan tradisional dibuka pada hari Senin. Reaksi pasar saham AS dapat memberikan arah untuk harga kripto.

Pasar Altcoin Menunjukkan Kekuatan Teknis

Pasar altcoin saat ini berada di lebih dari $879 miliar dalam total kapitalisasi pasar. Analis kripto Michaël van de Poppe mengatakan altcoin diposisikan untuk pergerakan besar berikutnya ke atas.

Kapitalisasi pasar Total3, yang melacak semua token kripto kecuali Bitcoin dan Ethereum, bertahan di atas $784 miliar. Level ini mewakili support kritis yang terbentuk selama kecelakaan Oktober.

Van de Poppe mencatat Total3 bergerak kembali menuju rata-rata bergerak 365 hari. Pada Oktober, metrik ini mencapai rekor tertinggi sepanjang masa mendekati $1,2 triliun sebelum kecelakaan.

Investor memantau dengan cermat tanda-tanda altseason berikutnya. Ini mengacu pada periode ketika altcoin mengalami kenaikan harga yang berkelanjutan.

Namun, 2025 terbukti mengecewakan bagi investor altcoin. Rotasi yang diharapkan dari Bitcoin ke altcoin tidak pernah terwujud seperti dalam siklus sebelumnya.

Candle tahunan Bitcoin ditutup merah pada 2025, menandai pertama kalinya ini terjadi pada tahun pasca-halving. Perkembangan ini membatalkan teori siklus empat tahun yang banyak diandalkan trader.

Lanskap kripto telah berubah secara dramatis dengan saturasi pasar. CoinMarketCap kini melacak lebih dari 29 juta koin terdaftar, semuanya bersaing untuk modal investor yang terbatas.

Analis menunjuk proliferasi ini sebagai faktor kunci yang mencegah altseason. Dengan terlalu banyak token yang tersedia, modal investor tersebar tipis di seluruh pasar.

Peluncuran exchange-traded fund kripto juga mengubah dinamika pasar. ETF menciptakan silo likuiditas yang menjaga dana terkunci daripada mengalir bebas melalui ekosistem kripto.

Struktur ini mencegah modal dari Bitcoin atau token lain untuk berputar ke altcoin. Fase altseason tradisional yang diharapkan trader kripto telah diredam oleh struktur pasar baru ini.

