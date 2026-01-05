Harga Hedera menembus di atas support krusial seiring pasokan stablecoin-nya tumbuh, apakah reli Januari akan datang?

Harga Hedera telah memantul dari level support kritis, sebuah pergerakan yang diperkuat oleh pertumbuhan berkelanjutan lebih dari dua minggu dalam pasokan stablecoin-nya. Apakah cryptocurrency ini memposisikan diri untuk reli bullish di bulan Januari ini?

Ringkasan Harga Hedera naik 18% selama seminggu terakhir.

Total pasokan stablecoin di jaringan telah mengalami pertumbuhan konsisten selama beberapa minggu terakhir.

Beberapa pola pembalikan tren telah terbentuk pada grafik.

Menurut data dari crypto.news, Hedera (HBAR) diperdagangkan pada $0,125, naik 2,6% dalam 24 jam terakhir dan hampir 18% di atas level terendah mingguan. Memperluas grafik, HBAR naik hampir 21% selama sebulan terakhir.

Harga Hedera memantul bulan ini karena fundamental kunci telah menguat selama beberapa minggu terakhir. Data dari DeFiLlama menunjukkan bahwa pasokan stablecoin jaringan telah berada dalam tren naik yang signifikan sejak pertengahan Desember, naik dari $74,5 juta menjadi $121,4 juta pada saat penulisan.

Peningkatan pasokan stablecoin di jaringan berarti likuiditas on-chain yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan permintaan investor terhadap token tersebut.

Harga Hedera juga diuntungkan dari pemulihan pasar kripto secara keseluruhan setelah Bitcoin (BTC) berhasil menembus resistensi psikologis di $90.000 untuk pertama kalinya sejak pertengahan Desember.

Crypto Fear and Greed Index, yang mengukur sentimen pasar secara keseluruhan, juga telah kembali ke zona 'netral' setelah menghabiskan paruh kedua Desember dengan level 'ketakutan ekstrem'. Sentimen juga membaik karena Januari secara historis memberikan kinerja kuat untuk cryptocurrency maupun ekuitas.

Analisis harga Hedera

Pada grafik harian, harga Hedera telah merebut kembali level support $0,123, yang telah berfungsi sebagai harga dasar kunci selama berbagai penurunan yang dialami tahun lalu. Setiap kali harga altcoin mencapai level ini, diikuti oleh pemulihan.

Perlu dicatat juga bahwa harga Hedera diperdagangkan dalam pola descending parallel channel multi-bulan yang ditandai oleh dua garis menurun dan paralel.

Dalam konteks teknis, selama harga tetap berada dalam pola tersebut, harga tetap dalam tren turun. Namun, breakout yang menentukan dari pola tersebut cenderung bertindak sebagai indikator pembalikan bullish yang sering memicu pergerakan naik.

Pada saat penulisan, harga Hedera diperdagangkan mendekati breakout dari garis tren atas pola tersebut.

Breakout bullish mungkin terjadi, terutama karena indikator momentum juga telah selaras mendukung pembeli. Khususnya, garis MACD telah mengarah ke atas dengan histogram bullish yang tumbuh, sementara RSI telah memantul di atas ambang batas netral. Ini disebut bullish divergence.

Dalam jangka waktu yang lebih pendek, HBAR juga telah membentuk double bottom, pola bullish jangka pendek lainnya.

Mempertimbangkan semua sinyal bullish ini, target kemungkinan berikutnya untuk Hedera adalah level $0,160, zona support-turned-resistance kunci berikutnya, yang terletak hampir 28% di atas harga saat ini. Penembusan yang menentukan di atas level tersebut, yang didukung oleh momentum bullish, dapat mendorongnya menuju level tertinggi Oktober sebesar $0,228.

Namun, perlu dicatat bahwa permintaan institusional belum mengejar. ETF spot Hedera mengalami arus masuk hanya pada tiga hari di bulan Desember, yang mencapai total $3,4 juta, sekitar sepersepuluh dari angka yang terlihat pada bulan sebelumnya.

Perlambatan arus masuk ETF ini menunjukkan bahwa Hedera masih kesulitan menarik perhatian dari investor Amerika dibandingkan dengan ETF yang berfokus pada altcoin lainnya seperti Solana dan XRP, yang telah mencatat arus masuk harian yang konsisten dalam periode tersebut.