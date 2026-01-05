XRP Menunjukkan Tanda-Tanda Kekuatan: Pesanan Pasar Semakin Bullish

XRP memasuki tahun baru dengan upaya untuk stabil setelah salah satu periode tersulit dalam ingatan baru-baru ini. Sepanjang 2025, aset ini menghadapi tekanan jual yang terus-menerus, dengan reli berulang yang gagal karena ketidakpastian dan penghindaran risiko mendominasi pasar kripto yang lebih luas. Latar belakang tersebut membuat pergerakan terbaru menjadi penting: XRP telah naik lebih dari 15% selama empat hari terakhir, menunjukkan bahwa pembeli dengan hati-hati kembali masuk setelah berbulan-bulan melakukan posisi defensif.

Meskipun aksi harga saja tidak cukup untuk mengonfirmasi pembalikan tren, data on-chain dan derivatif menunjukkan pergeseran yang berarti dalam dinamika jangka pendek. Wawasan yang dibagikan oleh CryptoOnchain menjelaskan bahwa data Binance menunjukkan peningkatan tajam dalam Taker Buy/Sell Ratio XRP, dengan rata-rata pergerakan 7 hari naik menjadi 0,991—pembacaan tertinggi sejak akhir November. Metrik ini melacak keseimbangan antara pembeli dan penjual agresif, menawarkan wawasan tentang siapa yang bersedia melewati spread dan menentukan arah pasar.

Pergerakan menuju level netral 1,0 menunjukkan bahwa agresi sisi jual telah mereda secara material. Alih-alih penjual mendominasi pesanan pasar, pembeli semakin bersedia untuk mengeksekusi pada harga pasar, perilaku yang biasanya terkait dengan meningkatnya kepercayaan. Yang penting, pergeseran ini muncul setelah fase bearish yang berkepanjangan, bukan pada harga lokal tinggi.

Analisis menunjukkan bahwa XRP tampaknya sedang bertransisi keluar dari rezim yang murni defensif. Apakah ini berkembang menjadi pemulihan yang berkelanjutan akan tergantung pada tindak lanjut dalam harga, ekspansi volume, dan kemampuan pembeli untuk mempertahankan kontrol saat kondisi pasar yang lebih luas berkembang.

Data Derivatif XRP Menandakan Pergeseran Awal dalam Kontrol Pasar

Analisis CryptoOnchain terbaru menunjukkan pergeseran yang mencolok dalam struktur pasar jangka pendek XRP, dengan beberapa sinyal menunjukkan bahwa tekanan jual mulai mereda. Data derivatif terbaru menunjukkan perubahan yang berarti dalam struktur pasar jangka pendek XRP, dengan beberapa sinyal selaras untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu.

Setelah menghabiskan sebagian besar pertengahan Desember di bawah tekanan bearish yang jelas, perilaku trader sekarang menunjukkan pengaturan ulang sentimen secara bertahap. Peningkatan dalam aliran pesanan agresif menyiratkan bahwa pesimisme telah mereda, memungkinkan pembeli untuk masuk kembali tanpa langsung menghadapi resistensi sisi jual yang berat.

Menurut analisis, kenaikan terbaru dalam rasio taker buy/sell menandai perubahan yang jelas dari kondisi bearish yang diamati pada pertengahan Desember. Selama periode itu, penjual agresif mendominasi aliran pesanan, menjaga XRP di bawah tekanan konstan.

Peningkatan saat ini menunjukkan bahwa trader menjadi lebih percaya diri, dengan pembeli semakin bersedia untuk masuk pada harga pasar daripada menunggu penarikan yang lebih dalam. Perilaku ini biasanya mencerminkan transisi dari penjualan yang didorong oleh ketakutan ke posisi yang lebih seimbang.

Laporan juga mencatat bahwa pergeseran ini sejalan erat dengan pemulihan harga XRP baru-baru ini. Yang penting, rebound telah didukung oleh permintaan aktif daripada likuiditas yang tipis, menunjukkan bahwa pembeli menyerap pasokan dengan lebih efektif. Dinamika ini mengurangi kemungkinan penjualan tajam dalam jangka pendek, karena likuiditas sisi jual yang tersedia dipenuhi dengan minat beli yang nyata.

Level kunci yang disorot dalam analisis adalah ambang batas mendekati 1,0 dalam rasio. Kekuatan berkelanjutan di luar zona ini akan menandakan bahwa pembeli telah memperoleh kontrol yang lebih jelas atas aliran pasar, berpotensi menetapkan fondasi untuk fase pemulihan yang lebih tahan lama daripada bouncing sementara.

Harga Menghadapi Resistensi Kunci saat Reli Bantuan Berkembang

XRP telah melakukan pemulihan jangka pendek yang mencolok setelah berbulan-bulan tekanan penurunan yang terus-menerus, mendapatkan momentum dari wilayah $1,85–$1,90 dan mendorong kembali di atas $2,10. Pada grafik, pergerakan ini menonjol sebagai urutan bullish terkuat sejak akhir Oktober, menandakan bahwa penjual kehilangan kontrol setelah fase distribusi yang diperpanjang. Namun, struktur yang lebih luas tetap rapuh, dan rebound paling baik digambarkan sebagai reli bantuan daripada pembalikan tren yang dikonfirmasi.

Harga masih diperdagangkan di bawah rata-rata pergerakan 100 hari dan 200 hari yang menurun, yang sekarang bertindak sebagai resistensi dinamis di dekat zona $2,45–$2,60. Secara historis, XRP telah berjuang untuk mempertahankan pergerakan naik saat dibatasi di bawah level ini, menunjukkan bahwa bulls harus merebut kembali area ini untuk mengubah bias jangka menengah. Rata-rata pergerakan 50 hari sedang mendatar, menunjukkan bahwa momentum penurunan melambat, tetapi belum berubah ke atas.

Perilaku volume menambahkan konteks penting. Sementara candle hijau terbaru menunjukkan partisipasi yang membaik dibandingkan dengan Desember, volume tetap jauh di bawah level yang terlihat selama reli impuls sebelumnya. Ini menyiratkan pembelian yang hati-hati daripada akumulasi agresif. Secara struktural, level $1,85 menonjol sebagai support kunci, sejalan erat dengan rata-rata pergerakan jangka panjang yang naik, yang sejauh ini mencegah breakdown yang lebih dalam.

Bouncing saat ini meningkatkan sentimen, tetapi konfirmasi akan tergantung pada apakah harga dapat merebut kembali rata-rata pergerakan yang lebih tinggi dan mempertahankan tindak lanjut di luar resistensi jangka pendek.

Gambar unggulan dari ChatGPT, grafik dari TradingView.com