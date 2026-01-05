Emas Bergerak Duluan, Bitcoin Mengumpulkan Kekuatan: Mengapa Ekspansi Berikutnya Mungkin Memakan Waktu

Emas cenderung bergerak lebih dulu ketika kepercayaan jangka panjang terhadap fiat melemah. Bitcoin biasanya mengikuti kemudian, setelah tekanan sepenuhnya terkompresi.

Poin-poin penting Lonjakan emas sering mendahului ekspansi besar Bitcoin, dan pola tersebut mungkin terulang

Bitcoin tetap berada di bawah tren jangka panjangnya, menunjukkan diskon daripada euforia

Model statistik semakin menolak siklus empat tahun tetap untuk Bitcoin

Ekspansi siklus menyiratkan kondisi bergejolak sebelum pergerakan multi-tahun yang lebih besar

Saat ini, pengaturan tersebut tampaknya terbentuk lagi.

Emas telah menembus resistensi jangka panjang, mengonfirmasi lonjakan struktural daripada lonjakan jangka pendek. Dalam siklus sebelumnya, pergerakan emas serupa menandai fase awal realokasi modal yang lebih luas, bukan akhirnya.

Bitcoin, sebaliknya, belum membuat langkah decisifnya. Sebaliknya, aksi harga menunjukkan kompresi multi-tahun, volatilitas tertekan ke level historis terendah, dan pertahanan berulang terhadap support jangka panjang. Jenis struktur ini biasanya tidak diselesaikan secara sideways. Ketika menembus, cenderung melakukannya dengan kuat, mengatur ulang seluruh rentang.

Uji likuiditas sering datang lebih dulu. Ekspansi mengikuti kemudian, setelah tekanan tidak memiliki tempat lagi untuk pergi.

Bitcoin tetap berada di bawah tren jangka panjangnya

Pemodelan siklus jangka panjang menunjukkan Bitcoin masih diperdagangkan di bawah tren strukturalnya daripada di atasnya. Menggunakan kerangka kerja log-periodic power law (LPPL) yang diterapkan pada sekitar 17 tahun data dan lebih dari 5.600 observasi harian, harga saat ini tampak didiskon secara material relatif terhadap tren.

Dengan Bitcoin diperdagangkan mendekati $91.500 sementara tren yang dimodelkan berada di sekitar $124.500, kesenjangan yang tersirat adalah sekitar 26%. Posisi tersebut tidak menyerupai euforia. Sebaliknya, ini menunjukkan pasar yang masih ragu-ragu, meskipun bertahun-tahun akumulasi dan kompresi.

Secara historis, ini adalah fase di mana banyak peserta tetap defensif, menunggu crash yang lebih dalam yang tidak pernah sepenuhnya terwujud.

Mengapa siklus empat tahun klasik runtuh

Salah satu kesimpulan paling penting dari analisis LPPL adalah penolakan statistik terhadap siklus Bitcoin empat tahun tetap. Ketika membandingkan model tradisional berbasis halving empat tahun dengan kerangka kerja LPPL, perbedaan dalam kekuatan penjelas sangat menentukan.

Model LPPL menghasilkan skor AIC yang jauh lebih rendah, mengungguli model siklus tetap lebih dari 1.100 poin. Dalam istilah praktis, kesenjangan tersebut bukan keputusan yang dekat. Ini menunjukkan bahwa siklus Bitcoin tidak lagi kaku atau berjarak merata.

Seiring pasar matang dan bertumbuh dalam ukuran, siklus tampak meregang. Puncak dan ekspansi membutuhkan waktu lebih lama untuk berkembang, sementara koreksi menjadi lebih kompleks dan tidak merata daripada tajam dan simetris.

Apa artinya untuk 2026 dan seterusnya

Jika siklus berkembang daripada berulang pada jadwal yang ketat, ini membuka pintu untuk jenis perilaku pasar yang berbeda pada 2026. Daripada bull run vertikal yang bersih, periode mendatang mungkin tetap bergejolak, membuat frustrasi, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi likuiditas dan perkembangan makro.

Itu tidak membatalkan kasus bullish. Secara historis, fase transisi serupa pada 2015 dan 2019 datang tepat sebelum kemajuan multi-tahun yang berkelanjutan. Di bawah kerangka kerja ini, momentum mulai berubah setelah 2026, dengan jendela ekspansi terkuat berpotensi terbuka antara 2027 dan 2029.

Dalam konteks itu, target harga jangka panjang yang lebih tinggi tidak lagi terlihat ekstrem. Mereka mencerminkan horizon waktu yang diperpanjang daripada kelebihan spekulatif.

