Bagaimana EIP-7702 Meningkatkan EOA dan Membuka UX Web3 yang Lebih Baik

Wallet telah menjadi titik awal untuk hampir setiap interaksi di Web3: mengirim token, mengoleksi NFT, menjelajahi dApp baru, atau melakukan trading DeFi pertama. Seiring pertumbuhan ekosistem Ethereum, meningkatkan pengalaman dan keamanan wallet menjadi semakin penting. Sebagian besar pengguna masih mengandalkan EOA (akun yang dimiliki secara eksternal atau akun berbasis kunci), yang berfungsi dengan baik tetapi terbatas dibandingkan dengan fungsi yang dibutuhkan oleh aplikasi Web3 modern.

EIP-7702 mengatasi hal ini dengan meningkatkan kemampuan EOA tanpa meminta pengguna untuk beralih ke jenis wallet yang berbeda. Ini memungkinkan EOA untuk sementara bertindak seperti akun pintar selama transaksi, memberikannya akses ke perilaku yang lebih fleksibel dan aman hanya saat dibutuhkan.

Untuk membantu pengembang meningkatkan wallet EOA dengan cara ini, ekosistem membutuhkan lebih dari proposal itu sendiri. Dibutuhkan infrastruktur EIP-7702 yang andal yang memungkinkan alur transaksi yang aman dan mendukung desain terdesentralisasi Ethereum.

Infrastruktur EIP-7702 sangat penting bagi penyedia layanan, karena memungkinkan uptime 99,9% yang diperlukan oleh SLA untuk proyek Web3 yang matang dan klien korporat. Dibangun di atas fondasi terdesentralisasi, ini menghindari titik kegagalan tunggal dan memberikan keandalan yang dibutuhkan aplikasi skala besar.

Mengapa EIP-7702 Membuat Wallet Berbasis Kunci Lebih Baik

EOA (wallet berbasis kunci) sepenuhnya bergantung pada kunci privat. Desain sederhana ini berhasil, tetapi tidak mendukung fitur yang dapat membuat pengalaman Web3 terasa lebih seperti Web2: lancar, intuitif, dan lebih aman.

EIP-7702 mengubah ini dengan membiarkan EOA membuka fitur akun pintar hanya saat dibutuhkan.

Hasilnya, wallet berbasis kunci dapat menawarkan:

Transaksi tanpa gas , di mana pengguna tidak memerlukan token asli untuk membayar gas.

Tindakan satu klik , memungkinkan beberapa langkah diselesaikan dalam satu interaksi.

Batas pengeluaran , menambahkan lebih banyak kontrol dan keamanan pada transaksi.

Kunci sesi , memungkinkan izin sementara untuk penggunaan dApp yang lebih lancar.

Perlindungan wallet yang lebih baik dan interaksi aplikasi yang lebih aman.

Bersama-sama, peningkatan ini membuat pengalaman Web3 terasa lebih dapat diprediksi dan ramah pengguna.

Mengapa Infrastruktur EIP-7702 Penting bagi Pengembang

Meskipun EIP-7702 mendefinisikan cara kerja perilaku baru ini, adopsi nyata bergantung pada infrastruktur yang mendukungnya. Infrastruktur EIP-7702 yang kuat membuat peningkatan menjadi praktis bagi pembuat, wallet, dan pengguna.

Inilah mengapa Ethereum Foundation memberikan hibah kepada tim Etherspot untuk membangun dan menyediakan infrastruktur pengembang EIP-7702 yang andal. Infrastruktur ini sudah aktif hari ini, open-source, dan gratis untuk digunakan.

Infrastruktur ini membantu dalam beberapa cara:

Ini memungkinkan EOA menggunakan fitur abstraksi akun , seperti transaksi tanpa gas, tindakan satu klik, batas pengeluaran, atau kunci sesi, tanpa memerlukan migrasi pengguna.

Ini meningkatkan desentralisasi melalui mempool bersama ERC-4337 , yang menghilangkan titik kegagalan tunggal dan meningkatkan keandalan.

Ini menyediakan alternatif yang tahan sensor untuk relayer yang memerlukan izin.

Ini terintegrasi dengan mudah dengan library Web3 standar dan stack wallet yang ada, sehingga pengembang tidak perlu membangun semuanya dari awal.

Tanpa lapisan infrastruktur ini, setiap tim wallet perlu membangun komponen-komponen ini sendiri, yang memperlambat adopsi dan meningkatkan risiko. Infrastruktur memastikan EIP-7702 berfungsi dengan aman, konsisten, dan dalam skala besar.

Melihat ke Depan: Pengalaman Wallet yang Lebih Baik untuk Semua Orang

EIP-7702 meningkatkan EOA tanpa mengubah cara pengguna berinteraksi dengan wallet mereka. Ini menambahkan keamanan yang lebih baik, fleksibilitas, dan perilaku yang lebih modern, sambil tetap mempertahankan model berbasis kunci yang familiar.

Seiring adopsi berkembang, infrastruktur pengembang EIP-7702 yang andal akan sangat penting untuk membawa peningkatan ini ke wallet dan dApp yang nyata. Dengan dukungan yang tepat di belakangnya, EIP-7702 dapat membantu membuat Web3 lebih lancar, lebih aman, dan lebih mudah digunakan.

