MEXC Meluncurkan Event Trading "Galaxy Quest" dengan Hadiah Hingga 1.000 USDT

Penulis: CoinPediaSumber: CoinPedia
2026/01/05 17:58
Victoria, Seychelles, 5 Januari 2026 – MEXC, bursa aset digital dengan pertumbuhan tercepat di dunia dan pelopor trading bebas biaya sejati, telah meluncurkan "Galaxy Quest," sebuah event trading selama sebulan yang menawarkan kesempatan kepada peserta untuk mendapatkan hingga 1.000 USDT dalam hadiah Star Voyage.

Event ini berlangsung dari 2 Januari hingga 29 Januari 2026. Pengguna dapat berpartisipasi dengan mendaftar di halaman event. Peserta membuka kunci node planet dengan menyelesaikan misi futures trading dan referral. Setiap node menawarkan hadiah langsung, termasuk voucher dan token, sementara hadiah Star Voyage terakumulasi seiring setiap node dibuka. Peserta dapat mengklaim hingga 1.000 USDT setelah semua node terbuka.

Struktur event ini mencerminkan komitmen MEXC terhadap partisipasi pengguna dan menurunkan hambatan masuk. Dengan menggabungkan elemen gamifikasi ke dalam kerangka hadiah, event ini memberikan hadiah substansial sambil menambahkan dimensi menarik pada aktivitas trading.

MEXC secara konsisten memprioritaskan pendekatan yang berpusat pada pengguna, memberikan nilai melalui trading bebas biaya, pilihan lebih dari 3.000 token yang terdaftar, likuiditas yang dalam, dan peluang airdrop harian. Keunggulan utama ini telah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari lebih dari 40 juta pengguna secara global. MEXC akan terus meluncurkan event dan inisiatif, memberikan basis pengguna globalnya peluang partisipasi dan hadiah yang lebih baik.

Detail lengkap event dan pendaftaran tersedia di halaman MEXC Galaxy Quest.

Tentang MEXC

Didirikan pada tahun 2018, MEXC berkomitmen untuk menjadi "Cara Termudah Anda ke Kripto." Melayani lebih dari 40 juta pengguna di lebih dari 170 negara, MEXC dikenal dengan pilihan token trending yang luas, peluang airdrop setiap hari, dan biaya trading yang rendah. Platform ramah pengguna kami dirancang untuk mendukung trader baru maupun investor berpengalaman, menawarkan akses yang aman dan efisien ke aset digital. MEXC memprioritaskan kesederhanaan dan inovasi, membuat trading kripto lebih mudah diakses dan bermanfaat.

Situs Web Resmi MEXC｜X｜ Telegram ｜Cara Mendaftar di MEXC

Untuk pertanyaan media, silakan hubungi tim PR MEXC: [email protected]

Penafian Risiko:

Konten ini bukan merupakan nasihat investasi. Mengingat sifat pasar cryptocurrency yang sangat volatile, investor dianjurkan untuk menilai dengan cermat fluktuasi pasar, fundamental proyek, dan potensi risiko keuangan sebelum membuat keputusan trading apa pun.

Sumber

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

