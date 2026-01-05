BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
ETF spot XRP mencatat arus masuk $43,16 juta; ETF spot SOL menerima $10,43 juta minggu lalu.ETF spot XRP mencatat arus masuk $43,16 juta; ETF spot SOL menerima $10,43 juta minggu lalu.

ETF Spot XRP dan SOL Mencatat Arus Masuk yang Signifikan

Penulis: coinlineupSumber: coinlineup
2026/01/05 18:43
XRP
XRP$2.0988-2.46%
Solana
SOL$143.95-1.63%
ETF Spot XRP dan SOL Mencatat Arus Masuk Signifikan
Poin-Poin Penting:
  • Arus masuk signifikan untuk ETF XRP dan SOL tercatat minggu lalu.
  • Jumlah yang dilaporkan tidak memiliki verifikasi dari sumber primer.
  • Data menyoroti potensi pergeseran dalam dinamika pasar kripto.

Data terpercaya yang mengonfirmasi arus masuk bersih yang dilaporkan sebesar $43,16 juta untuk XRP dan $10,43 juta untuk ETF spot SOL masih tidak tersedia. Sumber sekunder menunjukkan aktivitas tetapi tidak memiliki dukungan dari entitas keuangan terkemuka atau penerbit utama seperti Bitwise atau Franklin Templeton.

ETF spot XRP mengalami arus masuk sebesar $43,16 juta, dengan ETF SOL mencatat $10,43 juta minggu lalu, menurut sumber data sekunder.

ETF spot kripto melaporkan arus masuk bersih yang signifikan untuk XRP dan SOL, yang diduga menunjukkan meningkatnya minat. Namun, angka-angka ini tetap tidak dikonfirmasi oleh sumber industri primer.

ETF spot XRP dan SOL, terutama dari entitas seperti Bitwise dan Franklin, diduga menarik minat investor yang signifikan, menimbulkan pertanyaan tentang potensi pergeseran dalam sentimen pasar.

Arus masuk ini diamati di tengah data yang kontras untuk ETF BTC dan ETH, di mana arus keluar yang diduga menandakan strategi investasi yang berbeda.

Jika dikonfirmasi, arus masuk ini dapat meningkatkan likuiditas dan kepercayaan pasar terhadap XRP dan SOL. Beberapa orang berspekulasi kemungkinan pengaruh regulasi atau dukungan institusional sebagai pendorong yang mendasari.

Tidak ada pernyataan resmi atau data komprehensif yang menguatkan arus masuk yang dilaporkan ini. Pemimpin industri dan regulator tetap diam, dan tanpa verifikasi yang kredibel, potensi misinformasi dapat memengaruhi kepercayaan investor.

Skeptisisme mengelilingi laporan ini karena tidak adanya data yang dapat diverifikasi. Jika tren ini berlanjut, dapat ada implikasi bagi adopsi cryptocurrency dan strategi pasar keuangan di antara entitas institusional.

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.0988
$2.0988$2.0988
-2.65%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Eric Adams Membantah Klaim Rug Pull atas Token NYC

Eric Adams telah membantah bahwa dia melakukan rug pull pada NYC Token, yang anjlok 80% pada hari peluncuran. The post Eric Adams Denies Rug Pull Claims Over NYC Token
Bagikan
Coinspeaker2026/01/15 21:42
Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish

Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish

Pasar kripto mengalami short squeeze terbesar sejak Oktober karena posisi short dilikuidasi dan Bitcoin mengungguli dolar AS di tengah ketidakpastian geopolitik
Bagikan
Coinstats2026/01/15 20:41
Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU

Para pendukung kripto Senat menghadapi ujian krusial saat Coinbase menarik dukungan RUU

Komite Perbankan Senat menunda RUU struktur pasar kripto setelah Coinbase menarik dukungannya, karena bank-bank Wall Street, pertarungan etika, dan perpecahan partisan meninggalkan
Bagikan
Crypto.news2026/01/15 19:55