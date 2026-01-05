ETF Spot XRP dan SOL Mencatat Arus Masuk yang Signifikan

Poin-Poin Penting: Arus masuk signifikan untuk ETF XRP dan SOL tercatat minggu lalu.

Jumlah yang dilaporkan tidak memiliki verifikasi dari sumber primer.

Data menyoroti potensi pergeseran dalam dinamika pasar kripto.

Data terpercaya yang mengonfirmasi arus masuk bersih yang dilaporkan sebesar $43,16 juta untuk XRP dan $10,43 juta untuk ETF spot SOL masih tidak tersedia. Sumber sekunder menunjukkan aktivitas tetapi tidak memiliki dukungan dari entitas keuangan terkemuka atau penerbit utama seperti Bitwise atau Franklin Templeton.

ETF spot XRP mengalami arus masuk sebesar $43,16 juta, dengan ETF SOL mencatat $10,43 juta minggu lalu, menurut sumber data sekunder.

ETF spot kripto melaporkan arus masuk bersih yang signifikan untuk XRP dan SOL, yang diduga menunjukkan meningkatnya minat. Namun, angka-angka ini tetap tidak dikonfirmasi oleh sumber industri primer.

ETF spot XRP dan SOL, terutama dari entitas seperti Bitwise dan Franklin, diduga menarik minat investor yang signifikan, menimbulkan pertanyaan tentang potensi pergeseran dalam sentimen pasar.

Arus masuk ini diamati di tengah data yang kontras untuk ETF BTC dan ETH, di mana arus keluar yang diduga menandakan strategi investasi yang berbeda.

Jika dikonfirmasi, arus masuk ini dapat meningkatkan likuiditas dan kepercayaan pasar terhadap XRP dan SOL. Beberapa orang berspekulasi kemungkinan pengaruh regulasi atau dukungan institusional sebagai pendorong yang mendasari.

Tidak ada pernyataan resmi atau data komprehensif yang menguatkan arus masuk yang dilaporkan ini. Pemimpin industri dan regulator tetap diam, dan tanpa verifikasi yang kredibel, potensi misinformasi dapat memengaruhi kepercayaan investor.

Skeptisisme mengelilingi laporan ini karena tidak adanya data yang dapat diverifikasi. Jika tren ini berlanjut, dapat ada implikasi bagi adopsi cryptocurrency dan strategi pasar keuangan di antara entitas institusional.