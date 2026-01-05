Saham Hyperscale Data (GPUS): Pembelian Orang Dalam Memicu Lonjakan 20% Pra-Pasar Setelah Reli Epik Jumat

TLDR

Hyperscale Data (GPUS) melonjak 19,6% dalam perdagangan pra-pasar Senin setelah ditutup naik 48,7% pada Jumat

Ketua Eksekutif Milton C. Ault III dan perusahaan afiliasinya membeli 1,6 juta saham dengan harga sekitar $0,18-$0,19 pada akhir Desember

Perusahaan memegang 519,68 Bitcoin senilai sekitar $45,6 juta dan telah mengalokasikan $30,5 juta untuk pembelian di masa depan

GPUS masuk ke program ekuitas at-the-market senilai $50 juta melalui Spartan Capital Securities untuk mendanai pembelian Bitcoin dan pengembangan fasilitas data

Laporan laba berikutnya dijadwalkan pada 19 Februari 2026, dengan perusahaan berjanji memberikan pembaruan perbendaharaan Bitcoin mingguan mulai Januari

Saham Hyperscale Data melanjutkan rally mereka pada Senin pagi, naik 19,6% menjadi $0,3265 dalam perdagangan pra-pasar. Pergerakan ini mengikuti lonjakan 48,7% pada Jumat yang mendorong saham ke $0,2730 dengan volume lebih dari 227 juta saham.





Hyperscale Data, Inc., GPUS



Katalisatornya tampaknya adalah pembelian orang dalam yang muncul selama akhir pekan. Pengajuan Form 4 mengungkapkan Ketua Eksekutif Milton C. Ault III membeli 108.800 saham biasa pada 30-31 Desember. Pembelian dilakukan pada harga rata-rata tertimbang volume sekitar $0,19 dan $0,18 per saham.

Ault & Company, Inc., sebuah entitas afiliasi, membeli 1,5 juta saham selama periode yang sama melalui transaksi pasar terbuka. Pengajuan tersebut juga menunjukkan Ault mengakuisisi 33 saham dari 13% Saham Preferen Perpetual yang Dapat Ditebus Kumulatif Seri D perusahaan dengan harga $22,83 per saham pada 29 Desember.

Nilai total pembelian mencapai $298.861. Orang dalam tidak diwajibkan untuk membeli saham, sehingga trader sering melihat transaksi ini sebagai sinyal kepercayaan.

GPUS menggambarkan dirinya sebagai perusahaan pusat data AI yang dijangkar oleh Bitcoin. Perusahaan telah membangun perbendaharaan cryptocurrency sambil mengembangkan infrastruktur data.

Kepemilikan Bitcoin Mendorong Diskusi Kapitalisasi Pasar

Hyperscale Data mengumumkan pada Desember bahwa kepemilikan perbendaharaan Bitcoin-nya melebihi kapitalisasi pasarnya. Anak perusahaan perusahaan, Sentinum, Inc., memegang 519,6787 Bitcoin senilai sekitar $45,6 juta.

Total tersebut mencakup koin yang ditambang dan dibeli. Perusahaan telah menyisihkan tambahan $30,5 juta untuk akuisisi Bitcoin di masa depan.

Strategi Bitcoin menempatkan GPUS dalam kategori yang berkembang dari perusahaan publik yang menggunakan cryptocurrency sebagai aset perbendaharaan. Tetapi pendekatan ini datang dengan volatilitas yang mencerminkan fluktuasi harga Bitcoin.

Penggalangan Modal dan Kekhawatiran Dilusi Saham

Pada Desember, Hyperscale Data meluncurkan program penawaran ekuitas at-the-market senilai $50 juta melalui Spartan Capital Securities. Program ini memungkinkan perusahaan untuk menjual saham biasa pada harga pasar yang berlaku di bursa NYSE American.

Saham turun 7,6% dalam perdagangan setelah jam kerja ketika program diumumkan. Penawaran at-the-market dapat mendilusi pemegang saham yang ada dengan meningkatkan jumlah saham total.

Perusahaan mengatakan berencana menggunakan hasil bersih terutama untuk mengakuisisi lebih banyak Bitcoin dan mengembangkan fasilitas data AI Michigan-nya. CEO dan Wakil Ketua Will Horne mengatakan perusahaan akan menerapkan jadwal komunikasi terstruktur mulai Januari 2026.

Jadwal tersebut mencakup pembaruan perbendaharaan Bitcoin mingguan dan laporan kemajuan reguler tentang fasilitas Michigan. Horne menyebut pendekatan tersebut tentang "eksekusi dan konsistensi."

Gambaran Teknis dan Faktor Risiko

GPUS menembus di atas ujung atas rentang perdagangan Jumat-nya, yang berkisar dari sekitar $0,21 hingga $0,29. Rentang 52 minggu saham membentang dari $0,18 hingga $9,98, menunjukkan seberapa cepat sentimen bergeser dalam nama berharga rendah.

Keuntungan pra-pasar dapat berbalik pada likuiditas rendah ketika perdagangan reguler dimulai. Program at-the-market juga menciptakan potensi tekanan ke bawah jika perusahaan memanfaatkannya untuk mengumpulkan uang tunai.

Saham ditutup Jumat di $0,2730 dengan lebih dari 227 juta saham berpindah tangan, jauh di atas volume tipikal untuk nama microcap. Pergerakan pra-pasar Senin datang dengan volume lebih ringan tetapi mempertahankan momentum bullish.

Perusahaan terakhir melaporkan kerugian kuartalan sebesar $0,39 per saham dengan pendapatan $24,33 juta. Hyperscale Data dijadwalkan melaporkan laba berikutnya pada 19 Februari 2026, menurut Benzinga.

