Pemerintah Filipina memangkas target pertumbuhan hingga 2027

Penulis: BworldonlineSumber: Bworldonline
2026/01/05 13:22
Oleh Chloe Mari A. Hufana, Reporter 

Filipina memangkas target pertumbuhan ekonominya hingga 2027, setelah pertumbuhan kemungkinan melambat menjadi sekitar 4,8% hingga 5% tahun ini, menurut Menteri Ekonomi Arsenio M. Balisacan.

Dalam briefing pada hari Senin, Balisacan mengatakan Komite Koordinasi Anggaran Pembangunan (DBCC) telah menurunkan target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) menjadi 5%-6% untuk 2026 dan 5,5%-6,5% untuk 2027. Target pertumbuhan PDB untuk 2028 tetap dipertahankan pada 6%-7%.

Pemerintah sebelumnya menargetkan pertumbuhan PDB 6%-7% setiap tahun dari 2026 hingga 2028.

Hal ini muncul setelah Balisacan mengatakan ekonomi kemungkinan tumbuh sebesar 4,8-5% pada 2025. Ini jauh lebih lambat dari pertumbuhan PDB 5,7% pada 2024, dan di bawah target pertumbuhan pemerintah sebesar 5,5-6,5%.

"Angka yang muncul, skenario pertumbuhan untuk 2025, adalah sekitar 4,8 hingga 5%," katanya. "Tetapi jika Anda mencapai 5% untuk sepanjang tahun, karena rata-rata tiga kuartal pertama sudah 5%, itu masih menempatkan ekonomi sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Asia."

Pertumbuhan ekonomi melambat ke level terendah dalam lebih dari empat tahun sebesar 4% pada kuartal ketiga, karena skandal pengendalian banjir mempengaruhi belanja pemerintah dan melukai kepercayaan bisnis dan konsumen.

"Perkembangan tahun lalu kemungkinan masih akan dirasakan tahun ini, meskipun dengan efek yang berkurang, dan jadi kami mengharapkan pertumbuhan mungkin di kuartal pertama atau setidaknya di paruh pertama masih belum secerah yang kami inginkan," tambah kepala Ekonomi tersebut.

Balisacan mengatakan tim ekonomi masih mengharapkan konsumsi untuk mendorong ekonomi meskipun ada pemotongan anggaran besar-besaran untuk proyek infrastruktur, khususnya pada rencana pengendalian banjir.

"Konsumsi kemungkinan masih akan didukung oleh lapangan kerja, pertumbuhan dan lapangan kerja serta remitansi. Tetapi kami juga akan mengharapkan pemulihan kepercayaan konsumen... Kami memang mengharapkan ekonomi secara luas akan tumbuh cukup kuat terutama menjelang paruh kedua," katanya.

