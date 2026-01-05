BursaDEX+
Prediksi Harga Pudgy Penguins: Bulls PENGU Menargetkan Penembusan $0,013 di Tengah Kondisi Pasar Bullish

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/05 19:22
Sorotan:

  • Harga PENGU telah melonjak lebih dari 33% dalam seminggu terakhir, saat ini diperdagangkan pada $0,012.
  • Mindshare PENGU melampaui 300 miliar tampilan kolektif, menunjukkan peningkatan minat investor.
  • Outlook teknis menunjukkan bulls PENGU menargetkan breakout $0,013 di tengah momentum bullish yang meningkat.

Harga Pudgy Penguins (PENGU) telah mencapai $0,012, menandai lonjakan 33% selama seminggu terakhir. Volume perdagangan melonjak signifikan sebesar 64% yang menunjukkan aktivitas perdagangan yang meningkat. Token meme ini tetap menjadi subjek minat di pasar, karena mindshare kolektif dari kesuksesan budaya tersebut telah mencapai 300 miliar tampilan. Selain itu, indikator derivatif yang menguntungkan menunjukkan masa depan yang positif, mengimplikasikan keuntungan yang lebih besar lagi untuk PENGU.

Pada hari Minggu, Pudgy Penguins mencatat di X bahwa mindshare-nya telah mencapai lebih dari 300 miliar tampilan kumulatif di media sosial dan tracker. Peningkatan ini merupakan tanda bahwa ada peningkatan minat investor dan penggunaan token-meme. Ini adalah tanda positif untuk masa depan PENGU, karena harga juga dapat terus reli.

Khususnya, data Coinglass menunjukkan bahwa open interest futures telah melonjak, mencapai $122,94 juta, menandai peningkatan 1,34%. Volume melonjak signifikan sebesar 57,53% menjadi $728,29 juta, menunjukkan aktivitas pasar yang meningkat. Kenaikan baru-baru ini menunjukkan bahwa uang baru mengalir ke pasar PENGU, yang dapat memicu reli harga Pudgy Penguins. 

Data Derivatif Pudgy Penguins: CoinGlass

Bulls PENGU Menargetkan Zona $0,013

Melihat grafik, Pudgy Penguin telah rebound dari zona support kritis mendekati $0,008. Harga sekarang diperdagangkan di atas Simple Moving Average 50 hari ($0,0105), level utama yang diperhatikan oleh trader. Penutupan harian yang kuat di atas $0,013 akan mengonfirmasi breakout bullish dan membuka pintu untuk pergerakan cepat ke level yang lebih tinggi di $0,016.

Resistance kunci sekarang berada di $0,013 dan $0,022, di mana reli sebelumnya berhenti sejenak. Jika pembeli menembus hambatan ini, target naik di $0,027 dan bahkan $0,032 bisa terjadi. Pola grafik menandakan bahwa momentum bisa berakselerasi dengan cepat jika volume terus meningkat, terutama karena moving average 50 hari yang naik mendukung uptrend baru.

Grafik 1 hari PENGU/USD: TradingView

Melihat sekilas pada indikator momentum, Relative Strength Index (RSI) berada di 63,85. Ini menunjukkan tekanan beli yang intens di pasar PENGU, tetapi belum mencapai zona overbought ekstrem. Dengan kata lain, masih ada ruang untuk pertumbuhan harga lebih lanjut sebelum koin menjadi overbought.

Sementara itu, MACD (Moving Average Convergence Divergence) melonjak menuju wilayah positif, mengisyaratkan fase bullish baru yang sedang berkembang. Jika tren saat ini bertahan, harga Pudgy Penguin bisa melakukan pergerakan cepat menuju $0,016 dan $0,022 selama beberapa minggu mendatang. Di sisi lain, seorang analis crypto terkenal telah memprediksi bahwa jika harga PENGU menembus level $0,013 pada grafik 12 jam, breakout eksplosif menuju $0,020 bisa akan segera terjadi. 

Namun, trader harus memperhatikan penjualan jangka pendek jika harga gagal bertahan di atas zona support $0,0105. Penurunan menuju level $0,008 bisa menawarkan peluang bagi pembeli yang sabar, tetapi penembusan yang menentukan di atas $0,016 akan menandakan momentum yang diperbaharui.​​

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

