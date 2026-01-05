Mengungkap mengapa gelombang pertama reli pasar 2026 didorong oleh Memecoin: logika mendasar dari FUD ekstrem hingga kembali ke normalitas.

Penulis: Ambcrypto & Cointelegraph

Dikompilasi oleh Odaily Planet Daily (@OdailyChina); Diterjemahkan oleh Moni

Setelah kuartal keempat 2025 yang melelahkan, pasar cryptocurrency akhirnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan di awal 2026.

Bertentangan dengan ekspektasi banyak orang, bukan Bitcoin atau Ethereum yang menyalakan pasar kripto di awal tahun baru, melainkan Meme Coin. Setelah periode liburan yang tenang dan aktivitas pasar yang lesu, Meme Coin membuat comeback yang kuat.

Apakah siklus sirkulasi modal berulang kembali?

Sejujurnya, rally Meme coin saat ini tidaklah tak terduga. Pada akhir 2025, likuiditas pasar mengering, FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) menyebar, dan toleransi risiko investor ritel turun ke titik terendah tahun ini. Kapitalisasi pasar Meme coin turun lebih dari 65%, bahkan turun hingga $35 miliar pada 19 Desember, rekor terendah tahun ini, karena toleransi risiko trader menurun. Setelah Natal, dengan Bitcoin yang tetap volatil dan aset mainstream yang tidak memiliki arah, dana secara alami beralih ke aset yang lebih volatil, high-beta, dan Meme coin mengisi celah ini.

Menurut data CoinMarketCap, kapitalisasi pasar keseluruhan sektor Meme coin telah melampaui $47,7 miliar, peningkatan hampir $10 miliar dari $38 miliar pada 29 Desember 2025. Di antaranya, tiga Meme coin teratas berdasarkan kapitalisasi pasar mengalami peningkatan mingguan hampir 20% untuk DOGE, 18,37% untuk SHIB, dan 64,81% untuk PEPE.

Sementara itu, volume perdagangan Meme juga melonjak seiring dengan kapitalisasi pasarnya, melompat dari $2,17 miliar pada 29 Desember 2025 menjadi $8,7 miliar pada Senin ini, peningkatan 300%.

Dari perspektif data, lonjakan harga Meme coin ini bukan fenomena "monster coin" untuk satu token, melainkan pemulihan luas di seluruh sektor. Secara bersamaan, peningkatan diskusi media sosial dan volume transaksi on-chain menunjukkan kembalinya perhatian dan likuiditas, bukan sekadar lonjakan harga.

Analisis Teknis Mendukung: Rebound Meme Coin Tidak Tanpa Dasar

Meme Coin adalah salah satu cryptocurrency paling berisiko, dan rebound harga bisa menunjukkan bahwa investor bersedia mengambil risiko yang lebih tinggi lagi. Dari perspektif teknis makro, indikator TOTAL3 (total kapitalisasi pasar aset kripto tidak termasuk BTC) yang ditunjukkan dalam grafik di bawah ini menunjukkan bahwa pasar kripto telah beralih dari tren turun ke fase pemulihan, menunjukkan bahwa perilaku pasar telah berubah dari "jual saat rally" menjadi "beli saat turun."

TOTAL3 saat ini menguji level resistensi kunci sekitar $848 miliar, yang juga sesuai dengan moving average 200 hari dan garis tren jangka menengah. Jika menembus dan bertahan di atas level ini dengan volume signifikan, target teknis bisa mencapai $900 miliar, memberikan ruang untuk rebound berkelanjutan pada altcoin dan Memecoin.

Dari perspektif internal, Meme coin menunjukkan tren penguatan sistematis yang jelas. Lonjakan baru-baru ini tidak terkonsentrasi pada satu aset, melainkan mencakup beberapa aset termasuk PEPE, BONK, DOGE, FLOKI, dan MOG, dan melintasi ekosistem ETH dan SOL. Partisipasi luas ini biasanya menunjukkan bahwa dana mengalokasikan sumber daya di seluruh sektor, bukan melakukan spekulasi jangka pendek pada target individual. Siklus historis juga menunjukkan bahwa selama fase konsolidasi Bitcoin, aset high-beta sering rebound terlebih dahulu, menguji toleransi risiko pasar.

Leverage dan Sentimen: Bulls Masuk Pasar, tetapi Risiko Leverage Terakumulasi Secara Bersamaan

Pasar derivatif Meme coin juga memanas dengan cepat. Data Coinglass menunjukkan bahwa open interest DOGE meningkat 45,41% dalam 24 jam terakhir, mencapai $1,941 miliar; PEPE meningkat 33,32%, mencapai $514 juta; SHIB meningkat 93,66%; WIF meningkat 123,39%; dan PENGU meningkat 69,04%.

Open interest biasanya merupakan indikator kunci untuk menentukan apakah uang riil masuk ke pasar, karena mencerminkan jumlah total kontrak derivatif yang belum diselesaikan. Setiap transaksi penjual memiliki pembeli untuk menyelesaikannya. Rebound harga Meme coin baru-baru ini telah divalidasi oleh peningkatan simultan baik open interest maupun volume perdagangan. Diwakili oleh PEPE dan DOGE, banyak Meme coin telah mengalami peningkatan signifikan dalam volume perdagangan derivatif bersamaan dengan kenaikan harga mereka. Sinkronisitas ini biasanya menunjukkan momentum pasar bullish yang kuat, karena trader yang menggunakan leverage mengantisipasi kenaikan harga dan akan membuka lebih banyak kontrak, menunjukkan posisi long sejati sedang dibentuk daripada sekadar penutupan short.

Tentu saja, ekspansi cepat open interest juga berarti akumulasi simultan eksposur leverage. Mengingat dukungan fundamental yang terbatas untuk Meme coin dan penetapan harga yang sangat bergantung pada sentimen, peningkatan aktivitas pada platform leverage tinggi dapat secara signifikan memperbesar volatilitas jangka pendek. Secara historis, Meme coin sering menjadi "kenari di tambang batu bara" untuk pergerakan pasar: yang pertama mencerminkan perubahan selera risiko, tetapi juga yang paling rentan terhadap penurunan cepat ketika sentimen berbalik. Begitu sentimen pasar berbalik atau guncangan eksternal terjadi, posisi long yang terlalu terkonsentrasi dapat memicu deleveraging cepat dan reaksi berantai likuidasi. Oleh karena itu, meskipun data derivatif secara positif memvalidasi rebound saat ini, strukturnya juga menunjukkan bahwa risiko pullback jangka pendek tidak boleh diabaikan.

Tren naik altcoin mungkin mengikuti lintasan Meme coin, berpotensi menguntungkan SOL.

Santiment, platform analitik on-chain, sebelumnya menerbitkan analisis di platform X yang menyatakan bahwa rebound Meme coin saat ini dimulai beberapa hari setelah Natal, ketika sentimen FUD di antara trader ritel mencapai level tertinggi. Pasar kripto sering melihat aset pertama yang rebound adalah yang paling tidak disukai oleh investor ritel.

Saat dana pasar mulai tersebar ke area "lain" seperti Meme coin, altcoin mungkin segera mengalami lonjakan harga. Secara historis, SOL adalah altcoin yang paling diuntungkan dari demam Meme coin.

Memecoin telah menjadi salah satu mesin pertumbuhan utama Solana, mendorong aktivitas pengguna dan pengaruh budaya selama beberapa tahun terakhir. Aktivitas ini telah membantu menarik developer dan trader ke jaringan dan memainkan peran signifikan dalam kebangkitan keuangan terdesentralisasi Solana. Pada saat yang sama, dominasi perdagangan memecoin telah mempengaruhi persepsi investor dan lembaga keuangan terhadap jaringan, sering mengaitkan pertumbuhan Solana dengan siklus spekulatif.

Igor Stadnyk, co-founder dan kepala AI di True Trading, mengatakan bahwa Meme telah menjadi bagian dari identitas budaya Solana dan mesin likuiditas yang menarik pengguna, tetapi fase pertumbuhan Solana berikutnya mungkin datang dari aplikasi yang kurang bergantung pada spekulasi viral dan lebih pada eksekusi berkelanjutan, seperti futures perpetual on-chain dan agen perdagangan native AI.

Apakah ini awal pemulihan? Atau perangkap bull market klasik?

Mengingat bahwa pasar kripto saat ini belum sepenuhnya pulih dari kemerosotan, ada beberapa keraguan dalam komunitas tentang demam Meme coin saat ini: Apakah ini awal pemulihan penuh, atau hanya rebound emosional yang berumur pendek?

Optimis percaya bahwa rebound kuat Meme menandakan kembalinya selera risiko di pasar kripto, berpotensi menyebabkan lonjakan altcoin dan bahkan aset mainstream. Namun, di sisi lain, karakteristik pertumbuhan yang didorong media sosial, amplifikasi leverage, dan harga yang jauh di bawah tertinggi historis tampak sangat mirip dengan "perangkap bull market" masa lalu. Bagi trader, ini bukan sinyal untuk mengejar harga tinggi secara membabi buta, melainkan fase yang memerlukan disiplin tinggi, respons cepat, dan kontrol risiko yang ketat.

Tetapi satu hal yang pasti: Meme coin telah memulai gelombang pertama rally pasar kripto 2026. Akankah itu menerangi bull market baru, atau akan terlalu panas dan berbalik? Jawabannya mungkin akan segera terungkap.