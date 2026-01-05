Marcos memveto lebih dari P92,5 miliar dalam alokasi tidak terprogram | The wRap

Berikut adalah berita utama hari ini – berita terbaru di Filipina dan seluruh dunia:

Marcos memveto kurang dari setengah alokasi tidak terprogram dalam anggaran 2026

Presiden Ferdinand Marcos Jr. memveto lebih dari P92,5 miliar alokasi tidak terprogram dalam anggaran nasional untuk 2026. Ini mengurangi UA menjadi kurang dari setengah jumlah yang telah disetujui dan disahkan Kongres.

Jenderal pensiunan ditangkap karena menghasut pengkhianatan melalui postingan Facebook vs Marcos

Jenderal pensiunan angkatan udara Romeo Poquiz ditangkap saat mendarat di Bandar Udara Internasional Ninoy Aquino pada hari Senin, 5 Januari. Ini terkait tuduhan menghasut pengkhianatan yang diajukan oleh Kepolisian Nasional Filipina.

Legalitas penangkapan AS terhadap Maduro Venezuela menjadi fokus di Perserikatan Bangsa-Bangsa

Legalitas penangkapan AS terhadap Maduro akan menjadi sorotan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena mereka dijadwalkan bertemu pada hari Senin. Washington kemungkinan tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran apa pun oleh Dewan Keamanan PBB karena merupakan salah satu dari lima negara dengan hak veto.

PH menyatakan 'khawatir' atas serangan AS terhadap Venezuela, 'dampak terhadap tatanan berbasis aturan'

Departemen Urusan Luar Negeri mengatakan Filipina 'khawatir' atas 'dampak konsekuensial terhadap perdamaian dan stabilitas' dari serangan AS baru-baru ini terhadap Venezuela yang secara paksa menggulingkan presiden yang sedang menjabat, Nicolas Maduro.

Alex Eala senang membuka 2026 dengan kemenangan ganda vs 'pelopor' Venus Williams, Elina Svitolina

Alex Eala dan pasangannya Iva Jovic membuka kampanye ganda putri mereka di ASB Classic dengan kemenangan 7-6, 6-1 atas Venus Williams dan Elina Svitolina pada hari Senin, 5 Januari. — Rappler.com